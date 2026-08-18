수능을 서·논술로? 쪼개진 교육계 의견 속 공통분모

큰사진보기 ▲국가교육위원회 2026년 제8차 회의가 13일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열리고 있다. 차정인 국가교육위원장이 모두 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

[찬성]

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[속도조절론]

[공통분모]

"서·논술형 수능(대학수학능력시험)을 적극 도입해야 한다"라는 차정인 국가교육위원장의 지난 5일, 대통령 앞 발언 이후, 교육계가 '찬성론'과 '속도조절론'으로 쪼개졌다. 이런 현상은 국가교육위원 사이에서도 마찬가지로 나타났다. 하지만 양쪽이 동의하는 내용은 "서·논술형이 시대 정신"이라는 것과 "수능 채점에서 인공지능(AI) 만능론을 경계해야 한다"라는 것이었다.좋은교사운동, 사교육걱정없는세상, 교육의봄은 18일, 공동기자회견에서 "수능·내신을 아우르는 서·논술형 절대평가로의 단계적 전환을 내년 3월에 확정되는 국가교육발전계획에 명시할 것을 촉구한다"라면서 "AI 시대, 정답을 고르는 능력이 아니라 질문하고 검증하는 능력이 핵심이어야 한다. 대통령과 국가교육위원장도 최근 객관식 수능의 한계와 서·논술형 전환 방향을 언급했다"라고 밝혔다. 그러면서 "지난 30여 년 우리가 실패한 것은 서둘렀기 때문이 아니라, 결정하지 않아 준비를 시작하지 못했기 때문"이라고도 했다.앞서, 차정인 국가교육위원장은 지난 5일 대통령 업무보고에서 "지금 시험(수능) 체제는 5지선다형 객관식 문제를 무한 반복 풀이 훈련을 하고 있는 것"이라면서 "지금 서·논술형을 적극적으로 도입해서 자기 손으로 자기가 정답을 쓰게 만들어야 된다"라고 강조한 바 있다.이날 이재명 대통령도 "초보 컴퓨터가 쉽게 (답을) 할 수 있는 객관식 수능을 앞으로도 계속할 것이냐?"라면서 "인공지능 시대에 필요 없는 것을 가르치고 규격화하는 것은 아이들을 망치는 것 같다"라고 동의 의사를 나타냈다.이에 반해, 교사노조연맹은 18일 낸 성명에서 "서·논술형 평가 확대라는 방향이 옳다고 정책까지 옳은 것은 아니다. 학교의 현실을 외면한 채 평가의 형식부터 바꾸는 개편에는 단호히 반대한다"라면서 "교육과정과 학교 수업이 평가와 대입을 이끌도록 개편의 원칙과 순서를 바로 세워라. 전면적인 평가 개편에 앞서 선택과목 절대평가처럼 시행 경험이 있는 변화부터 추진하라"라고 요구했다. 그러면서 "서·논술형 평가 확대에 앞서 교사의 전문적 평가권을 제도적으로 보장하고, 교원 확충과 학급당 학생 수 감축, 평가 민원과 이의신청에 대한 기관 책임 체계를 마련하라"라고도 했다.실천교육교사모임도 이날 낸 성명에서 "서·논술형 개편이 아무런 축적된 논의 없이 졸속으로 결정되고 수백만 학생과 학부모의 삶을 좌우할 대입 제도가 준비 없이, 절차 없이 발표되었다"라고 지적했다. 이 단체는 지난 7일에 낸 논평에서도 "국가교육위는 급진적 모험주의를 버리고 점진주의적 접근을 취해달라"라면서 "<독서와 작문> 등의 과목부터 본연의 설정 취지에 맞게 논술 100% 시험으로 운영하며 그 확대 가능성을 검증해 달라"라고 요구했다.서·논술형 수능에 대해 서로 다른 의견을 낸 교육단체들. 하지만 2개의 공통분모가 있었다.첫째는 '서·논술형 수능이 시대정신'이라는 것이다. 교사노조연맹은 18일 성명에서 "수능 전 과목과 고교 내신의 절대평가 전환, 서·논술형 평가 확대의 취지에 공감한다"라면서 "암기한 지식을 빠르게 재생하는 시험에서 벗어나 AI시대에 필요한 사고력과 논증 능력을 길러야 한다는 목표에도 동의한다"라고 밝혔다.속도조절론을 내세운 중등교사노조도 이날 성명에서 "우리는 서·논술형 평가 자체를 반대하지 않는다"라면서 "학생의 생각과 논증을 제대로 평가하려면 형식뿐 아니라 이를 교육적으로 작동시킬 조건과 책임까지 함께 논의해야 한다"라고 짚었다.둘째는 '수능 채점에서 인공지능 만능론을 경계해야 한다'라는 것이다. 서·논술형 수능에 찬성한 좋은교사운동, 사교육걱정없는세상, 교육의봄도 이날 기자회견에서 "AI는 유용한 보조 수단에 해당하지, 신뢰의 전부가 될 수는 없다"라고 선을 그었다. "평가관리센터 설립, 복수 채점 체계, 채점 기준과 결과의 공개, 채점 전문인력의 양성과 처우가 그 핵심"이라는 것이다.속도조절론을 내세운 교사노조연맹 역시 이날 낸 성명에서 "AI 채점도 공정성의 만능 해법이 될 수 없다"라면서 "AI는 채점 시간과 채점자 간 편차를 줄이는 보조 수단이 될 수는 있지만, 평가 기준의 정당성을 판단하거나 결과에 책임지는 주체가 될 수는 없다"라고 강조했다.