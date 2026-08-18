하남 24개 동 자연녹지 70.14㎢ 토지거래허가구역 지정

큰사진보기 ▲경기 하남시 24개 법정동에 걸친 자연녹지지역 70.14㎢가 토지거래허가구역으로 신규 지정됐다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시 24개 법정동에 걸친 자연녹지지역 70.14㎢가 토지거래허가구역으로 신규 지정됐다.하남시는 국토교통부의 신규 주택공급 후보지 투기 방지 대책에 따라 관내 녹지지역 가운데 자연녹지지역 전역이 토지거래허가구역으로 지정됐다고 18일 밝혔다.이번 조치는 공공주택지구 주변의 지가 상승을 억제하고 개발 기대감에 따른 투기성 토지 거래를 사전에 차단하기 위해 이뤄졌다.대상 지역은 감북·감일·덕풍·풍산·초일·하산곡·창우·배알미·미사·천현·신장·당정·감이·광암·학암·항·상산곡·초이·망월·선·교산·하사창·상사창·춘궁동 등 24개 법정동의 자연녹지지역이다.전체 규모는 2만4237필지, 70.14㎢이며 지정 기간은 8월18일부터 오는 12월31일까지다.이에 따라 해당 지역에서 기준면적을 초과하는 토지를 거래하려면 계약 체결에 앞서 하남시장의 허가를 받아야 한다. '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 허가를 받지 않고 체결한 토지거래계약은 효력이 인정되지 않는다.하남시 관계자는 "이번 토지거래허가구역 지정을 통해 부동산 시장의 혼란을 막고 실수요자 중심의 건전한 거래 질서를 확립하겠다"고 밝혔다.