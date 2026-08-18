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26.08.18 18:58최종 업데이트 26.08.18 18:58

성남시, 2026년 지적재조사 본격화…3개 지구 628필지 대상

설개2·상대원3·운중지구 총 46만5000㎡ 지정...측량 완료 후 경계 조정 진행 경계분쟁 예방·재산권 보호

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경기 성남시가 지적도와 실제 토지 이용현황이 일치하지 않는 지역의 경계를 바로잡기 위해 설개2·상대원3·운중지구를 올해 지적재조사지구로 지정했다.
경기 성남시가 지적도와 실제 토지 이용현황이 일치하지 않는 지역의 경계를 바로잡기 위해 설개2·상대원3·운중지구를 올해 지적재조사지구로 지정했다. ⓒ 박정훈

경기 성남시가 지적도와 실제 토지 이용현황이 일치하지 않는 지역의 경계를 바로잡기 위해 설개2·상대원3·운중지구를 올해 지적재조사지구로 지정했다.

성남시는 지적재조사위원회 심의·의결을 거쳐 수정구 설개2지구와 중원구 상대원3지구, 분당구 운중지구 등 3개 지역을 '2026년 지적재조사지구'로 지정·고시했다고 밝혔다.

대상은 설개2지구 214필지 약 12만7000㎡, 상대원3지구 118필지 약 3만2000㎡, 운중지구 296필지 약 30만6000㎡ 등 모두 628필지, 약 46만5000㎡다.

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지적재조사는 지적도상 경계와 실제 토지 현황이 일치하지 않는 지역을 다시 측량해 토지경계를 정비하는 국가사업이다. 토지 경계분쟁을 줄이고 건축물의 경계 저촉 문제 등을 해소해 토지소유자의 재산권을 보호하는 것이 목적이다.

시는 사업 추진을 위해 주민설명회와 홍보를 진행하고 해당 지역 토지소유자 및 토지면적의 3분의 2 이상 동의를 받아 지구 지정 절차를 마쳤다.

현재 3개 지구에 대한 지적재조사 측량을 완료하고 토지소유자 간 경계를 조정하고 있다. 향후 경계 결정과 이의신청, 경계 확정, 사업 완료 공고 등의 절차를 거쳐 사업을 마무리할 예정이다.

성남시 관계자는 "지적재조사사업을 통해 토지경계를 명확히 해 경계분쟁을 예방하고 건축물 저촉 문제를 해소하는 등 시민의 재산권 보호에 도움이 될 것으로 기대한다"며 토지소유자들의 협조를 당부했다.

#성남시

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