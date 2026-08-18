김민석, 5·18묘지 참배… "오월정신, 메가성장 원동력"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 신임 대표가 18일 오후 전남광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 참배하고 있다. 2026.8.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 18일 국립 5·18민주묘지 참배에 앞서 남긴 방명록. ⓒ 김형호 관련사진보기

김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 18일 전남광주통합특별시를 찾아 국립 5·18민주묘지를 참배하고, 호남권 반도체 클러스터 조성 등 이재명 정부의 3대 메가프로젝트 성공에 총력을 다하겠다고 밝혔다.김 대표는 참배에 앞서 방명록에 "오월정신을 발전시켜 대한민국 메가성장의 원동력으로 만들겠다"고 썼다. 김 대표의 5·18 묘역 참배에는 8·17 전당대회를 통해 선출된 최고위원 등 지도부가 동행했다.김 대표는 참배를 마친 뒤에는 민형배 전남광주통합특별시장과 송형곤 특별시의회 의장 등을 잇따라 만나 지역 현안과 당정 협력 방안에 관해 의견을 주고 받았다.김 대표는 민 시장과의 면담에서 이재명 정부 3대 메가프로젝트 성공에 총력을 다하겠다고 거듭 강조한 뒤, 이번 전당대회에서 자신을 전폭 지지해 준 전남광주지역 당원과 시민들에 대한 감사의 뜻도 표했다.이어 김 대표는 민 시장에게 "당과 정부의 최대 과제이자 사명은 메가 프로젝트의 성공"이라고 언급한 뒤 "(그런 의미에서) 민 시장과 당 대표인 저, 그리고 이재명 정부 전체는 공동 운명체"라고 했다.김 대표는 송 의장을 비롯한 의장단과의 별도 면담에서는 민 시장과 특별시의회 사이 생겨난 갈등 국면이 조속히 해소되기를 바란다는 이례적 언급도 했다. 민 시장은 지방직 부시장 2명 인선과 관련해 시의회와 극심한 갈등을 겪고 있는 상황이다.당 운영과 관련해서는 '이동 당대표실 운영' 구상도 밝혔다.김 대표는 "중앙당을 앞으로 완전히 현지 정치로 바꾸겠다는 생각을 하고 있다"며 "일주일에 이틀 이상은 중앙당이 완전히 시·도당으로 이전하게 될 것이다. 거의 '이동 당대표실'을 운영하게 될 것"이라고 밝혔다.이른바 '이동 당대표실' 운영과 관련해서 김 대표는 "1주일에 이틀, 한 달에 8번, 두 달이면 거의 전국을 매번 상주하게 될 것"이라며 "다음 번에는 거의 하루 종일 지역에 머물며 지역 이슈를 심층 토론을 했으면 좋겠다는 생각도 갖고 있고, 필요하면 생중계도 고려하고 있다"고 덧붙였다.