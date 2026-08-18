김민석 선출 다음날, 연대·통합안 요구하는 혁신당... 왜?

큰사진보기 ▲조국혁신당 신장식 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"지금 여권이 당면한 문제의 본질은 신뢰 리스크다."

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- 오늘 회의에서 "여권이 당면한 문제의 본질은 신뢰 리스크다. 민주당이 지금 해야 할 일은 응원봉 국민의 마음을 100%로 모으는 일"이라고 했다. 여기서 말한 '신뢰 리스크'란 무엇인가.

- 정부·여당이 민주진보 진영의 신뢰를 잃어서 국정 지지율 위기 등을 겪는다는 뜻인가.

- 신뢰 회복의 조치가 필요하다고 언급하며 민주당 신임 지도부에 혁신당과의 연대·통합안을 먼저 제시해달라고 했다. 이유가 무엇인가?

- 김민석 대표는 경선 과정에서 '먼저 각 당에서 합당 방식을 숙의한 다음 논의를 진행하자'는 입장을 밝힌 바 있는데.

- 연대·통합안 제시 요구 외에도 '민주진보 진영을 아우르는 실질적인 협의체'를 언급했다. 구체적으로 어떤 협의체를 말하는 건가.

김민석 더불어민주당 신임 당대표가 선출된 다음 날인 18일, 신장식 조국혁신당 대표가 당 최고위원회의 및 국회의원 연석회의에서 한 발언이다. "이재명 정부가 민주당만의 정부로 가고 있는 것은 아닌지 국민들은 의구심을 갖고 있다"는 것이다.그는 민주당이 해야 할 신뢰 회복의 조치로 (전직 대통령 윤석열 탄핵을 외친) 응원봉 국민의 마음을 100%로 모으는 일"을 제시했다.구체적으로는 '선명한 개혁' '민생 의제 해결'과 더불어 '원칙 있는 연대와 통합'을 강조하며 "비전과 가치를 중심으로 굳게 연결되는 진정한 연대와 통합의 길을 먼저 제시해 줄 것으로 기대한다"고 말했다. 여당의 새 지도부가 출범하자마자 혁신당과의 연대·통합안을 제시하라고 요구한 셈이다.혁신당과의 합당 문제가 8.17 전당대회 전부터 민주당 내부의 주된 갈등 요인이 된 점을 고려하면 '도발적 제안'이기도 하다.신 대표는 이날 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 이러한 제안 이유에 대해 "민주당 당대표 경선 때 양자 통합 방식이 계속 언급돼 왔다"며 "새 지도부가 선출됐으니 방안을 제시해달라 말한 것"이라고 설명했다.경선 과정에서 김민석 대표가 '각당의 숙의가 우선돼야 한다'고 밝힌 것과 관련해선 "우린 이미 연대·합당의 기준과 원칙을 다 얘기했다. 그런데 민주당은 아직 정해진 게 없는 거 아닌가"라고 꼬집었다. 올 1월 정청래 당시 대표의 첫 제안 이후 당내 갈등으로 미뤄져온 논의를 신임 지도부가 다시 시동을 걸고 전격 추진해야 한다는 뜻으로 해석된다.다음은 신 대표와의 일문일답을 정리한 내용."지금 범여권에서 하는 말을 범여권 내부에서조차 각자 자기가 좋아하는 해설자들을 통해 해설을 들어야 한다. 말을 있는 그대로 받아들이기가 쉽지 않다. 지금 가장 걱정해야 할 지점이라고 본다.""지지율 위기라는 숫자 그 자체보다 그 이면을 주목해야 한다. 국민들이 (발언의) 액면 그대로를 잘 안 믿고 '저건 무슨 속내가 있지' '다음에 무슨 얘기를 하려고 저렇게 얘기하지' 등의 해석을 자꾸만 달려고 한다. 그게 진짜 위기라는 거다.""민주당 당대표 경선 때 양자 통합 방식이 계속 언급돼 왔다. 새 지도부가 선출됐으니 연대나 통합 방안을 제시해달라 말한 것이다. 지금까지 민주당의 단일안이 없었던 것 아닌가.""우리는 이미 연대·합당의 기준과 원칙을 다 얘기했다. 지난해 민주당에서 합당이 처음 제안됐을 때 '혁신당의 DNA가 보존되는 한에서 합당을 이야기할 수 있다'고 했다. 저도 취임 때부터 연대의 기준, 통합 논의의 기본적 태도, 접근법 등을 이야기해왔다. 그런데 민주당은 아직 정해진 게 없는 거 아닌가."(신 대표는 이날 당 회의에서도 "개혁과 대한민국의 전진에 도움이 되는 연대·통합은 전적으로 찬동한다"면서도 "모든 걸 포용하자는 통합, 검찰개혁·정치개혁·사회대개혁 등 3대개혁의 빛이 바래게 하는 무원칙한 통합은 대한민국의 성공에 도움이 되지 않는다"고 원칙을 제시했했다. - 기자 말)"(지난 7월) 한병도 원내대표에게 '민생 우선 원탁회의를 하자' 말씀드렸고, 김종훈 진보당 대표 등과도 다 얘기했다. 이번 정기국회에서 해결해야 할 시급한 민생 과제 먼저 협의하자는 데 원칙적으로 (민주진보 진영) 5개 정당이 다 동의했다. 여기서 한 발 더 나아가, 지난 대선 때 5당이 원탁회의에서 선언한 것들을 실현하기 위한 '빛의 원탁회의'를 재가동하자고 제안한 것이다."