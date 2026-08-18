청와대 "정성호 장관에게 후속 인사 때까지 역할 당부해"

청와대가 사의를 표명한 정성호 법무부 장관에게 후속 인사가 이뤄질 때까지 직을 맡아 달라는 입장을 전했다고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 18일 오후 브리핑에서 "(정 장관이) 건강상 이유로 면직 요청을 해 왔다"라며 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해줄 것을 당부드렸다"고 밝혔다.
그는 이날 정 장관의 사직서 제출에 대한 질문을 받고 "정 장관께서는 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 오셨다"라면서 이러한 입장을 밝혔다(관련 기사 : 정성호 법무부장관 사직서 제출... 과거에도 "새 술은 새 부대에" https://omn.kr/2jgja
).
이재명 대통령이 지난 4일 사의를 표명한 것으로 알려진 정 장관에게 "잘 버티시라"고 말했던 것과 비교하면, '후속 인사'를 전제로 사의를 수용한 것으로도 해석되는 상황이다. 참고로 더불어민주당 8.17 전당대회 이후 2차 개각이 단행될 수 있다는 관측도 여의도 안팎에서 나온 바 있다.
다만 강 대변인은 개각 시점 등을 묻는 질문에 "정해진 바가 없다"고 답했다.