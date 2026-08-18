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정치

26.08.18 17:22최종 업데이트 26.08.18 17:22

청와대 "정성호 장관에게 후속 인사 때까지 역할 당부해"

건강상 이유로 사직서 제출, 2주 전보단 사의 수용 의사 읽혀... "2차 개각 시점 등 정해진 바 없어"

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강유정 청와대 수석대변인이 15일 춘추관에서브리핑을 하고 있는 모습
강유정 청와대 수석대변인이 15일 춘추관에서브리핑을 하고 있는 모습 ⓒ 연합뉴스

청와대가 사의를 표명한 정성호 법무부 장관에게 후속 인사가 이뤄질 때까지 직을 맡아 달라는 입장을 전했다고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 18일 오후 브리핑에서 "(정 장관이) 건강상 이유로 면직 요청을 해 왔다"라며 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해줄 것을 당부드렸다"고 밝혔다.

그는 이날 정 장관의 사직서 제출에 대한 질문을 받고 "정 장관께서는 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 오셨다"라면서 이러한 입장을 밝혔다(관련 기사 : 정성호 법무부장관 사직서 제출... 과거에도 "새 술은 새 부대에" https://omn.kr/2jgja).

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이재명 대통령이 지난 4일 사의를 표명한 것으로 알려진 정 장관에게 "잘 버티시라"고 말했던 것과 비교하면, '후속 인사'를 전제로 사의를 수용한 것으로도 해석되는 상황이다. 참고로 더불어민주당 8.17 전당대회 이후 2차 개각이 단행될 수 있다는 관측도 여의도 안팎에서 나온 바 있다.

다만 강 대변인은 개각 시점 등을 묻는 질문에 "정해진 바가 없다"고 답했다.


#이재명대통령#정성호#2차개각#검찰개혁

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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