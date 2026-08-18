노옥희재단,광주 5.18 민주화운동 만나는 '청소년배움여행' 진행

큰사진보기 ▲(사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단은 8월 12일부터 13일까지 20명의 청소년들과 함께 ‘광주의 길 위에서 만나는 민주주의 청소년배움여행’을 진행했다 ⓒ 노옥희재단 관련사진보기

"학교에서 교과서로만 봤던 그 날의 광주의 아픔, 희생, 열정, 사랑이 내 몸으로 고스란히 느껴져 너무나 뜻깊은 기회였고 꼭 기억하겠습니다."

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"이번 배움여행으로 인해 나의 5월은 가정의 달이 아니라 민주화의 달로 기억할 것 같다." "항쟁에 참여한 사람들의 다양한 사연을 들으며 가슴이 뜨거워졌다." "5·18에 대해서 깊게 배워서 그 당시 분들이 어떤 피해와 고통을 겪었는지 알게 되었어요. 마음이 아팠고 꼭 기억해야겠다는 생각이 들었어요"

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.

1박 2일의 일정으로 광주 5.18민주화운동 배움여행을 마친 울산지역 청소년이 한 말이다.고 노옥희 전 울산교육감의 교육철학을계승하는 (사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단은 올해부터 '5.18민주화운동을 소재로 한 한강의 <소년이 온다>를 읽고 그 현장을 직접 보고 민주주의의 중요성을 느끼기 위해 떠나는 청소년 대상 프로그램을 진행중이다.지난 1월 첫 번째 여행을 다녀온 후 8월 12일부터 13일까지 20명의 청소년들과 함께 두 번째로 '광주의 길 위에서 만나는 민주주의 청소년배움여행'을 진행했다.여행을 다녀온 청소년들은라고 전했다.'광주의 길 위에서 만나는 민주주의 청소년배움여행'의 첫날에는 전남도청, 분수대, 시계탑, 회화나무숲, 상무관, 전일빌딩, 5.18민주화운동기록관 등 5.18민주화운동 유적지와 옛 광주상고였던 동성고를 방문했다. 둘째 날에는 5.18국립민주묘지를 참배하는 일정으로 진행했다.노옥희재단 관계자에 따르면, 배움여행 참가자들은 소설 속 동호가 초를 켜며 지켰던 상무관에서 당시 희생되신 분들을 추모하며 국화 한 송이를 올렸고, 전일빌딩에서는 자국민에게 헬기 사격을 가했던 총탄 흔적을 눈으로 직접 본 후 5.18민주화운동기록관에서 그 당시 기사와 일기, 사진 등의 생생한 기록들과 증거들을 둘러봤다(5.18민주화운동기록관은 2011년에 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다).이어 소설 속 동호의 모델이 된 문재학 군이 당시 재학 중이던 광주상고(현 동성고등학교)를 방문해 교사와 학생들과 짧은 간담회를 한 후 문재학 군, 안종필 군 및 이성귀 군의 추모비 앞에서 광주 동성고 학생회 주관으로 추모 묵념을 올렸다. 5.18 광주민주화운동의 희생자들을 기억하자는 약속도 잊지 않았다.다음날인 13일에는 당시 광주시민들이 연행되어 수감되고 고문당하고 재판받았던 상무대를 답사하고 5.18국립민주묘지를 참배하면서 20명 모두 국화꽃 한 송이씩 손에 들고 분향과 헌화를 하고 비문을 읽으며 추모의 시간을 가졌다.노옥희재단 관계자는 "1박 2일동안 해설을 맡아준 5.18재단 해설사는 한강 작가의 소설에 영향을 준 박용준 열사의 마지막 일기, '왜 양심이 나를 이렇게 아프게 하는가'를 언급했다"고 전했다.이어 "당시 폭력 앞에 무너지지 않고 양심을 지키고 서로를 지키며, 주먹밥을 나누고 헌혈을 하고 질서를 지켰던 '자치공동체'를 형성했던 광주시민들의 이야기도 들려주었다"며 "광주의 참혹한 5월을 이겨내고 시민들 스스로 일어나 대동세상을 이루고 의로운 절대공동체를 경험한 시간이었을 거라는 말씀이 참가자들의 가슴을 먹먹하게 했다"고 덧붙였다.더불어 "'5.18정신'은 고립된 광주를 생각하며 주변에 고립되거나 소외된 친구들에게 눈길과 관심을 주는 것이라고 전하며, 청소년들이 자신의 삶에서 그런 정신을 기억해주면 좋겠다고 강조했다"고 전했다.노옥희재단 이병환 이사장은 "청소년들이 이번 배움여행을 통해 민주주의를 다시 생각해 보는 계기가 되었을 것으로 기대한다"고 밝혔다.노옥희재단 관계자는 "최근 5.18민주화운동을 폄훼하는 일들이 연이어 일어나고 있어서 우려스럽다. 대한민국 민주화의 원동력이 된 광주5.18민주화운동에 대한 폄훼가 더 이상 일어나지 않도록 5.18광주민주화운동에 대한 역사적 진실을 바로 알고 그 당시 희생된 사람들을 잊지말고 기억하기를 바란다"고 했다.