박수현 충남도지사 "태안-안성 민자고속도로 신속 착공" 총력 주문

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 제3차 실·국·원장회의에서 '태안-안성 민자고속도로 조성사업'의 속도감 있는 추진을 당부하고 있다. ⓒ 국강호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8일 3차 실국원장회기가 도청 중회의실에서 진행되고 있다. ⓒ 국강호 관련사진보기

박수현 충남도지사(민주당)가 18일 중회의실에서 열린 제3차 실·국·원장회의에서 '태안-안성 민자고속도로 조성사업'의 속도감 있는 추진을 거듭 강조했다.이날 박 지사는 지난 6월 적격성 조사를 최종 통과한 해당 사업을 언급하며, 건설교통국장에게 도로 건설을 위한 후속 절차를 신속히 이행하고 조속히 착공할 것을 당부했다.특히 박 지사는 "15개 시·군 중 고속도로가 단 한 곳도 없는 지역이 태안이라는 것을 군민들로부터 들었다. 그래서 태안-안성 민자고속도로의 신속한 사업 추진을 요청했던 것"이라며, "그동안 열악한 교통 인프라로 인해 지역 발전이 정체되고 군민들이 감내해야 했던 불편이 컸던 만큼, 우선 '태안-서산' 구간의 조기 착공에 도정 역량을 집중해 달라"고 건설교통국장에게 주문했다.또한, "태안-안성 민자고속도로는 도민의 교통 편의와 서해안권 균형 발전을 위해 지체할 수 없는 핵심 현안"이라며 "전략환경영향평가와 실시설계 등 남은 행정 절차를 최대한 앞당겨 신속히 이행해 줄 것"을 거듭 지시했다.이에 대해 도 건설교통국장은 "지사님의 지시에 따라 당장 내일(19일) DL이앤씨, 동아기술공사(주), 하나은행 등 주요 사업 관계자들과 간담회를 열고 적기 실행 방안 모색에 나서겠다"며, "이번 간담회를 통해 후속 절차에 대한 상호 협력체계를 굳건히 다지고, 특히 '태안-서산' 구간 공사의 조기 추진 방안을 집중적으로 챙기겠다"고 답했다.'태안-안성 민자고속도로'는 충남 태안군 태안읍(국도 32호선)에서 경기 안성시 미양면(평택~제천 고속도로)을 연결하는 총연장 94.6km의 4차로 신설 사업이다. 노선에는 서산, 고덕, 선장, 남염치, 성환, 서안성 등 총 6개의 분기점(JCT)이 설치되며 설계속도는 시속 110km다. 총사업비 3조 7078억 원이 투입되는 이 대규모 프로젝트는 2025년부터 2036년까지 추진될 예정이다.한편, 박 지사는 이번 주 진행되는 을지연습과 관련해 "도민의 생명과 재산, 안전을 지키기 위한 훈련인 만큼 의례적이고 관행적인 이벤트가 아닌 실전이라는 각오로 임해 줄 것"을 당부했다.끝으로 다음 주 예정된 유럽 출장을 거론하며 "이번 순방에서 투자 유치, 세계청년대회, UN AI 허브 협력까지 충남의 미래를 위한 3가지 성과를 만들어 오겠다"며, 도지사 부재 중에도 도민 안전과 민생을 위해 흔들림 없이 매진해 달라고 덧붙였다.