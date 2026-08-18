부산 생활폐기물 노동자 10대 요구안 발표... "이젠 시가 나서라"

큰사진보기 ▲부산지역 생활폐기물 노동자 10대요구안 발표 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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1. 부산시와 16개 구·군은 생활폐기물 수집·운반 업무의 직영·직접고용 전환계획을 수립하라.

2. 부산시·구·군·생활폐기물 유관노조가 참여하는 부산지역 생활폐기물 노정협의회를 구성하라.

3. 안전하게 일할 수 있도록 구·군별 선별장 및 공동작업복 세탁소, 휴게공간을 건립하라.

4. 3인 1조 운영에 필요한 추가 인건비와 예비인력, 제대로 된 특수건강진단비를 용역 설계에 배정하라.

5. 민간위탁 유지기간 구·군과 업체에 따른 임금·수당·복리후생 격차를 해소할 지역 공통기준을 마련하라.

6. 인건비 지급내역과 원가산정 자료를 노동조합에 공개하라.

7. 직접노무비에는 낙찰률 적용을 제외하라.

8. 저상차량과 후방카메라, 안전센서 등 안전장비를 확대하라.

9. 폭염·한파·폭우 등 위험기상 시 작업중지권과 충분한 휴식을 보장하라.

10. 내년도 시 예산에 공동요구안을 전면 반영하라.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.

18일 오후 부산시청 광장에서 부산지역 생활폐기물 노동자 10대 요구안 발표를 위한 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 기자회견 취지에 대해 "생활폐기물 수거·운반 업무는 철저히 이윤 중심의 다단계 민간위탁으로 운영되며, 죽음의 외주화와 중간착취에 시달리고 있다"며 "부족한 인력 탓에 2인 1조로 내몰리며 교통사고, 끼임, 추락 등 끔찍한 산재 위험이 매일 밤 반복되고 있다"고 밝혔다.이어 "어느 구·군, 어느 위탁업체 소속이냐에 따라 임금과 노동조건이 천차만별이고, 부산시 차원의 통일된 기준도 이를 논의할 상설 노정협의 구조도 전무하다"고 지적했다.허순남 민주일반노조 부산본부 KRC산업지회 지회장은 "우리는 뭔가 요구가 있을 때마다 회사가 아닌 구청과 시청으로 갔다. 회사는 우리는 할 수 있는 게 없다며 구청 핑계를 댔고, 구청 면담을 가면 부산시 핑계를 댔다"며 "부산시에서 생활폐기물 노동자들을 직접 고용한다면 모든 것이 해결된다"고 말했다.허 지회장은 "부산시가 생활폐기물 노동자를 직접 고용한다면 용역업체에 보상해 줘야 하는 이윤이 부산시 예산으로 남는다. 그 예산으로 생활폐기물 노동자들에게 더 나은 노동환경을 제공할 수 있다"며 "이제 부산시가 제대로 나서야 한다. 제대로 관리되지 않는 용역 대신 부산시가 직접 고용하라"고 촉구했다.송호수 공공연대 부산본부 생활폐기물지부 비대위원장은 "폐기물관리법 시행규칙 제16조 3항에는 3인 1조로 업무를 할 것을 규정하고 있으며, 2024년 2월 발표한 환경부 작업 안전 가이드라인에는 주간 작업을 원칙으로 하고 있다"며 "그러나 정작 생활폐기물 노동자들은 이 규정의 적용을 받지 못하고 있는 것이 현실"이라고 말했다.송 비대위원장은 "지자체가 조례 개정을 악용해 주민 편의와 예산 부족을 핑계로 시행하지 않고 있다"며 "이번에 남부지방을 강타한 폭우에도 작업을 멈출 수가 없었다"고 밝혔다. 이어 "부산시와 일선 지자체는 노동자들의 안전 강화에 조속히 나설 것을 강력하게 촉구한다"고 말했다.이상민 전국민주연합노조 부산남구지부 지부장은 남구의 생활폐기물 민간위탁 과정에서 발생한 고용 불안을 지적했다. 이 지부장은 "남구에서는 2024년 기존 2개였던 청소 구역을 3개 구역으로 나눴다. 그 과정에서 기존 노동자들은 본인의 의사와 관계없이 새로운 업체로 흩어졌고, 업무와 임금 체계, 노동조건이 달라졌다"며 "2026년 입찰 결과에 따라 남구 2구역과 3구역의 업체가 변경되면서 또다시 노동자들의 인력 이동과 고용 불안이 발생하고 있다"고 주장했다.그는 "지자체가 입찰을 통해 업체를 선정하고 계약을 변경할 때마다 노동자의 고용과 생계가 흔들린다면 이제는 행정 자체를 다시 돌아봐야 한다"며 "부산시와 각 구·군은 생활폐기물 민간위탁 구조를 다시 돌아보고, 행정의 편의와 업체의 계약만이 아니라 현장 노동자의 고용과 생계까지 책임지는 행정을 해야 한다"고 강조했다.김동균 공공운수노조 부산지역지부 일광환경지회 지회장은 "아직도 부산시 16개 구·군 중에는 청소 차량 뒤에 매달려 작업하는 곳이 많다"며 "지자체 공무원들은 이 사실을 알면서도 차량 손잡이를 사다리라고 황당한 이야기를 하고 있다"고 말했다.김 지회장은 "이는 생활폐기물 노동자들을 청소 차량의 하나의 부품 정도로 생각하고 있다는 반증이기도 하다"며 "진정 생활폐기물 노동자들의 안전을 생각한다면 청소 차량 손잡이를 즉각 제거해야 한다"고 주장했다.그는 "전 차량을 안전한 저상차로 교체하고 단서 조항 없는 3인 1조를 즉각 실시해 안전한 작업환경을 만들어야 할 것"이라며 "우리 생활폐기물 노동자들은 정말 안전한 환경에서 일하고 싶다"고 말했다.이날 김재남 민주노총부산본부 본부장은 기자회견문을 통해 생활폐기물 노동자들의 10대 요구안을 발표했다.기자회견을 마친 뒤 김재남 본부장은 부산시 담당자에게 10대 요구안을 전달했다.민주노총부산본부는 10대 요구안 발표를 시작으로 부산시 유관부서와 면담을 진행하는 한편 2027년 부산시 예산에 요구안이 반영될 때까지 하반기 투쟁을 이어갈 예정이다.