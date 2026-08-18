추석 밥상 오를 햅쌀 나왔다... 사천, 올해 첫 벼 수확

큰사진보기 ▲사천시농업기술센터는 13일 서포면 다평리 일대 논에서 올해 첫 벼 베기 행사가 열렸다고 밝혔다. 이날 첫 수확의 기쁨을 누린 농민 김정우씨는 지난 5월 7일 모내기를 한 지 98일 만에 알찬 결실을 거뒀다. (사진=사천시농업기술센터) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시농업기술센터는 13일 서포면 다평리 일대 논에서 올해 첫 벼 베기 행사가 열렸다고 밝혔다. 이날 첫 수확의 기쁨을 누린 농민 김정우 씨는 지난 5월 7일 모내기를 한 지 98일 만에 알찬 결실을 거뒀다. (사진=사천시농업기술센터) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 긴긴 폭염과 가뭄 속에서도 경남 사천의 들녘이 일찌감치 황금빛으로 물들었다. 사천시농업기술센터는 13일 서포면 다평리 일대 논에서 올해 첫 벼 베기 행사가 열렸다고 밝혔다.이날 첫 수확의 기쁨을 누린 농민 김정우씨는 지난 5월 7일 모내기를 한 지 98일 만에 알찬 결실을 거뒀다. 이번에 거둬들인 벼는 조생종 '해담'이다. 쌀알이 맑고 윤기가 흐르며, 쓰러짐 피해와 도열병에 강해 재배 안정성이 뛰어난 우수 품종으로 꼽힌다. 김정우씨는 30ha 정도의 해담벼를 재배하고 있다.이날 수확한 햅쌀은 다가오는 추석 명절을 앞두고 소비자들과 직거래를 통해 식탁에 오를 예정이다.김씨는 "올여름 가뭄이 워낙 길어 물 걱정이 컸다"며 "논 곳곳이 마를 정도로 애를 태웠는데 그래도 이렇게 수확까지 하게 돼 다행"이라고 말했다. 이어 "수확량은 작년보다 다소 줄었다"며 "가뭄 여파로 마른 부분이 있었던 영향으로 보인다"고 덧붙였다.사천시농업기술센터는 "이상기후 등 녹록지 않은 여건 속에서도 구슬땀을 흘려 값진 결실을 일궈낸 농민들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 고품질 쌀이 안정적으로 생산될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.