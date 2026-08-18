사천 나흘간 500㎜ 가까운 물폭탄... 시 "인명피해 없고 가뭄 완전 해갈"

큰사진보기 ▲광복절 연휴부터 나흘간 경남 사천에 최고 500㎜에 육박하는 기록적인 ‘물폭탄’이 쏟아졌다. 다행히 사천시와 관계기관의 철저한 사전 대비로 인명 피해도 발생하지 않았다. 40여 일 넘게 이어진 가뭄은 이번 비로 해소됐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 사천시 재난안전대책본부에 따르면, 지난 15일부터 18일 오전 10시까지 시 전체 평균 누적 강수량은 평균 361.2㎜로 최종 집계됐다. 가장 비가 많이 내린 곳은 선구동 495.5mm다. 사천시는 14개 읍면동으로 구성돼 있으며, 동서금동은 관측 장비가 없어 이 데이터에는 빠졌다. 시는 관측 데이터 세분화를 위해 관측 장비를 추가 설치할 예정이라고 밝혔다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사천시 폭우 현장 점검과 대응 모습. (사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

광복절 연휴부터 나흘간 경남 사천에 최고 500㎜에 육박하는 기록적인 '물폭탄'이 쏟아졌다. 다행히 사천시와 관계기관의 철저한 사전 대비로 인명 피해도 발생하지 않았다. 40여 일 넘게 이어진 가뭄은 이번 비로 해소됐다.18일 사천시 재난안전대책본부에 따르면, 지난 15일부터 18일 오전 10시까지 시 전체 평균 누적 강수량은 평균 361.2㎜로 최종 집계됐다.지역별로는 좁은 구역에 강한 비가 내리는 국지성 호우의 특징이 뚜렷했다. 해안가에 가까운 사천시 동 지역을 중심으로 기록적인 비가 집중됐는데, 선구동이 전체 누계 495.5㎜를 기록해 관내 최고치를 찍었다. 이어 신수도(494.0㎜)과 벌용동(476.0㎜), 동서동(469.0㎜) 순으로 많은 비가 쏟아졌다.특히 17일 하루에만 벌용동에 151.0㎜의 장대비가 내리기도 했다. 반면 축동면은 전체 누계 240.0㎜를 기록해 사천 내에서 강수량이 가장 적었다.기록적인 폭우에도 우려했던 인명 피해는 없었다. 사천시는 15일 호우예비특보 단계부터 발 빠르게 비상 체계를 가동해 24시간 철야 비상근무를 이어갔다.특히 산사태와 하천 범람 등을 우려해 16일 오후부터 곤양면, 곤명면, 실안동 등 취약 지역 주민 28가구 41명을 선제적으로 안전한 곳에 대피시킨 것이 주효했다. 대피했던 주민들은 비가 잦아들면서 전원 무사히 일상으로 복귀했다. 도로 파손과 주택 침수 등 29건의 사유·공공시설 피해가 접수됐으나, 대부분 배수 불량 등 경미한 수준에 그쳐 신속한 복구가 이뤄지고 있다.나흘간의 폭우는 수개월간 타들어 가던 농심(農心)을 달래는 뜻밖의 선물이 됐다. 본격적인 벼 수확기를 앞두고 농업용수 확보에 비상이 걸렸던 사천 지역 농가들은 이번 비로 큰 시름을 덜게 됐다.사천시에 따르면, 한국농어촌공사와 시가 관리하는 관내 전체 저수지 154곳의 평균 저수율은 이번 호우를 거치며 78%까지 크게 치솟았다. 40%를 밑돌며 바닥을 드러냈던 며칠 전과는 확연히 달라진 모습이다. 사천읍과 곤명면 등 주요 대형 저수지들은 이미 물을 가득 채우며 평년 수준을 웃돌고 있다.사천시 관계자는 "시민들의 적극적인 협조와 선제적 대응 덕분에 큰 위기를 무사히 넘겼을 뿐 아니라, 확보된 수량으로 올 11월까지는 농업용수 공급에 전혀 무리가 없을 것"이라며 "호우 상황은 종료됐으나, 지반이 약해진 취약 지역에 관한 꼼꼼한 사후 점검을 이어가겠다"고 밝혔다.