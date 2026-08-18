틀대가 증언하는 윤봉길 의사의 마지막

큰사진보기 ▲윤봉길 의사가 1932년 12월 19일 순국 당시 결박됐던 십자가형 목재 형틀대가 전시돼 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

매헌 윤봉길 의사의 고향 예산에서 순국 현장의 유물을 통해 그의 마지막 순간과 조국으로 돌아온 여정을 되짚는 특별전이 열리고 있다.예산군 윤봉길의사기념관은 광복 81주년과 윤 의사 유해 봉환 80주년을 맞아 8월 12일부터 12월 13일까지 윤봉길의사기념관 매헌학당 특별전시실에서 '80년 만의 기억, 그날 형틀대'를 연다. 매헌학당 개관 뒤 마련하는 첫 특별전이다.전시의 중심에는 윤 의사가 순국 당시 결박됐던 십자가형 목재 형틀대가 놓여 있다. 1932년 12월 19일 일본 가나자와 육군형무소 공병 작업장에서 스물다섯 해의 짧은 생을 마친 윤 의사의 마지막 순간을 지켜본 유물이다.순국 뒤 유해와 함께 행방이 묘연했던 형틀대는 광복 이듬해인 1946년 3월 유해 발굴 과정에서 모습을 드러냈고 함께 국내로 돌아왔다. 지금은 보물로 지정돼 기념관이 소장하고 있다.윤 의사는 1932년 4월 29일 중국 상하이 훙커우공원에서 열린 일왕 생일과 상하이사변 전승 축하 기념식장에서 폭탄을 투척했다. 현장에서 체포된 뒤 같은 해 5월 사형을 선고받았고, 11월 일본으로 압송돼 12월 19일 총살형으로 순국했다. 일제는 유해를 암장했고, 위치는 해방 뒤에야 확인됐다.국내외 인사들의 노력으로 1946년 발굴·수습된 유해는 국내로 봉환돼 국민장을 거쳐 서울 효창공원에 안장됐다. 의거만큼 널리 알려지지 않았던 14년간의 순국·발굴·봉환 과정이 이번 전시에 자세히 담겼다.전시는 ▲멈춰버린 시계 ▲사라진 흔적 ▲14년의 기다림, 그리고 귀환 ▲상처를 넘어, 화해로 ▲그를 기억하는 마음들 등 다섯 갈래로 구성됐다.윤 의사의 신문 내용을 기록한 44면의 '윤봉길 신문조서', 사형 집행 관련 기록을 담은 '만밀대일기', 사형명령서 등 관련 사료와 유해 발굴·봉환 사진을 만날 수 있다. 독립운동가와 발굴대원들이 형틀대를 들고 순국 현장에 선 사진은 사형 도구가 역사적 증거로 되살아난 순간을 보여준다.상하이 의거로 다친 일본 측 인사들의 후손이 기증한 유물도 눈길을 끈다. 의거 당시 상하이 총영사였던 무라이가 썼던 안경과 시게미쓰 마모루의 의전용 칼 등이다. 시게미쓰의 칼은 그의 손자가 2003년 4월 29일 윤봉길의사기념관을 찾아 기증했다.전시는 이들 유물을 가해와 피해의 이분법에 가두지 않고, 상처를 기억하면서도 화해로 나아가려는 민간 교류의 증표로 조명한다.전시를 기획한 윤영미 학예사는 "형틀대는 단순한 사형 집행 도구가 아니라 윤 의사의 마지막을 증언하는 유일한 증인"이라며 "왜 이 유물이 조국으로 돌아와 보물로 지정되고 오늘 우리 앞에 놓였는지 그 과정을 함께 살펴봤으면 한다"고 설명했다.이어 일본 측 후손들의 기증에 대해 "단순히 유물을 건넨 데 그치지 않고 화해와 용서를 향한 몸짓으로 볼 수 있다"며 "이번 전시와 형틀대가 역사를 잇는 하나의 매개가 되기를 바란다"고 말했다.마지막 공간에는 백범 김구와 이시영 등 독립운동가들이 남긴 추도문과 윤 의사를 기억해온 이들의 자료가 이어진다. 한 사람의 죽음을 애도하는 데서 그치지 않고, 그의 뜻을 다음 세대에 전하려 했던 해방 직후의 마음을 살피는 자리다.윤 학예사는 "많은 사람이 의거는 알지만 유해가 어디에 묻혔고 어떻게 돌아왔는지는 잘 알지 못한다"며 "유해 봉환 80주년을 맞아 그 귀환의 의미까지 돌아보길 바라는 마음으로 전시를 준비했다"고 말했다.개막식은 11일 전시 공간인 '매헌학당'에서 지역주민과 보훈단체, 독립운동 관련 기관 등이 참석한 가운데 열렸다. 예산 전시가 끝난 뒤에는 서울 매헌윤봉길의사기념관에서 교류전으로 이어질 예정이다.