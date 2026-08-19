나는 그 사진을 저장하지 않았다

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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"이거 살찐 거 아니야. 항암제 때문에 부은 거야."

"다음에는 더 예뻐진 모습으로 보자."

큰사진보기 ▲항암 치료 중 동기들과 찍은 사진. 손끝이 '저장' 버튼 위에 머물렀다. ⓒ 황의정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

항암 7회차. 몸무게가 8킬로그램 늘었다. 살이 찐 건지 부은 건지 나도 구분할 수 없었다. 입던 바지가 맞지 않았다. 허리둘레가 4인치나 큰 남편의 바지를 꺼내 입었다. 그것마저 불편해지자 결국 고무줄 바지를 샀다. 허리를 조이지 않아 편했지만, 입을 때마다 무언가를 하나씩 포기하는 기분이 들었다.손가락도 퉁퉁 부었다. 매일 끼던 반지를 밀어 넣어보았지만, 두 번째 마디에서 걸렸다. 몇 번을 돌려봐도 더는 들어가지 않았다. 반지를 빼 화장대 위에 올려놓았다. 몇 달 만에 동기들을 만나기로 했다. 재발 소식을 들은 동기들이 위로해 주겠다며 마련한 자리였다. 오랜만의 외출이라 아침부터 마음이 들떴다.좋은 날 자주 입었던 원피스 정장을 옷장에서 꺼냈다. 졸업 파티 날에는 그 옷을 입고 사람들 사이에서 춤을 췄다. 한 바퀴 돌 때마다 치맛자락이 따라 돌았고, 사진을 찍을 때는 누구보다 앞에 서서 웃었다.원피스를 몸에 걸치고 지퍼를 올렸다. 지퍼는 허리에서 멈췄다. 숨을 참고 배에 힘을 주어보았지만, 절반쯤에서 더는 올라가지 않았다. 다른 옷도 몇 벌 꺼내 입어보았다. 단추가 잠기지 않기는 마찬가지였다. 침대 위에 입지 못한 옷들이 하나둘 쌓였다.결국 남편의 바지를 입고 헐렁한 셔츠로 배를 가렸다. 가발을 눌러쓰고 옆머리를 얼굴 쪽으로 끌어내렸다. 화장대 앞에 섰다가 방문에 걸린 거울 앞으로 갔다. 다시 화장대로 돌아와 가발을 고쳤다. 그렇게 두 거울 사이를 세 번이나 오간 뒤에야 집을 나설 수 있었다.거울 앞에는 나 혼자 서 있었지만, 그 안은 이상하게 사람들로 붐볐다. 나를 보자마자 잠시 멈출 눈, 아무렇지 않은 척하다 다시 돌아볼 눈. 아직 만나지도 않은 사람들의 시선이 먼저 나를 훑고 지나갔다.식당 문을 열자 동기들이 반갑게 손을 흔들었다. 나도 웃으며 한 사람씩 눈을 맞췄다. 그러면서도 그들의 시선이 내 얼굴에 얼마나 오래 머무는지, 배 쪽으로 내려가지는 않는지 놓치지 않았다. 자리에 앉기도 전에 내가 먼저 말했다.아무도 묻지 않았다. 한 번으로 부족했는지 이번 항암제는 유난히 부종이 심하다는 이야기까지 덧붙였다. 얼굴도 붓고 손가락도 붓고 몸무게도 8킬로그램이나 늘었다고 했다. 치료가 끝나면 다시 빠질 거라는 말도 했다. 동기들은 알겠다는 듯 고개를 끄덕였다. 그래도 내 입에서는 자꾸 다음 설명이 나왔다. 내 목소리가 식탁 위를 혼자 맴돌았다.사진을 찍는다는 말에 손이 먼저 얼굴로 올라갔다. 동기들은 옆 사람의 어깨에 손을 얹고 바짝 붙어 웃었다. 나도 웃었지만 카메라 각도를 슬쩍 피해 앉았다. 반지 없는 손으로 얼굴의 반을 가렸다. 찰칵 소리가 날 때마다 동기들에게는 웃는 순간이 한 장씩 남았고, 내게는 감추고 싶은 얼굴이 한 장씩 늘어났다.두 시간 남짓 지나 자리를 정리할 때가 되었다. 누군가는 건강한 모습으로 다시 만나자고 했고, 누군가는 치료를 잘 받으라며 등을 두드렸다. 한 동기가 내 손을 꼭 잡았다.응원이라는 것을 알았다. 나도 웃으며 고개를 끄덕였다. 그런데 지하철역까지 걷는 동안 '다음에는'이라는 말만 자꾸 따라왔다. 지하철 창가에 앉았다. 어두운 차창 위로 내 얼굴이 떠올랐다. 가로등이 스칠 때마다 부은 얼굴이 나타났다 사라졌다.아무도 나에게 이상하다는 말을 하지 않았다. 그런데 나는 누구에게 그렇게 열심히 해명하고 있었을까.집에 돌아와 씻고 휴대폰을 열었다. 동기들 단체 대화방에 사진들이 올라와 있었다. 한 장씩 넘기다 내가 나온 사진에서 손가락이 멈췄다. 동기들은 모두 웃고 있었다. 나도 그들 사이에서 웃고 있었고 있었다. 다만 내 얼굴 앞에는 반지 빠진 손이 놓여 있었다. 사진 속 손가락 사이로 붓고 낯선 얼굴이 나를 바라보고 있었다.나는 손으로 사진을 길게 눌렀다. '저장'이라는 글자가 떴다. 손끝이 화면 위에 한동안 머물렀다. 나는 '저장'을 누르지 않고 화면을 껐다.