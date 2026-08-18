대전시, 4715억 원 규모 추경 편성… 온통대전·미래산업에 우선 배분

큰사진보기 ▲대전광역시청사 ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전시가 어려운 재정 여건 속에서 민생 안정과 지역경제 활성화, 미래 전략산업 육성 등에 재원을 집중한 4,715억 원 규모의 추가경정예산안을 편성했다.대전시는 기정예산보다 6.3%, 4715억 원 늘어난 총 7조9029억 원 규모의 2026년 제2회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 밝혔다. 일반회계는 3940억 원, 특별회계는 775억 원이 각각 증액됐다.이번 추경에서는 온통대전 지역화폐 발행과 미래 전략산업 육성, 법정의무경비 등 필수사업에 예산을 우선 배분했다.특히 지역사랑상품권 발행에 216억 원, 온통대전 이용 활성화를 위한 마일리지 프로그램 등에 20억 원을 편성했으며, '온통대전 2.0' 공약 추진을 위한 사전 용역비 1억 원도 반영했다.국군사관학교 창설과 연계한 국방과학수도 육성을 위해 방산혁신클러스터와 로봇드론센터 조성에 총 121억 원을 투입한다. 대전한화생명볼파크 관중석 3,000석 증설을 위한 설계비 5억 원도 편성해 2028년 상반기 준공을 목표로 사업을 추진한다.지역대학지원 앵커사업에는 346억 원을 추가 편성했으며, 청년 부부 결혼장려금 87억 원, 청년 월세지원 13억 원, 노인장기요양의료급여부담금 149억 원, 어르신 무임교통지원 100억 원, 지역 의료체계 구축 지원 55억 원 등 복지·의료 분야 예산도 반영했다.첨단산업 분야에는 카이스트 양자팹 구축 30억 원, 마중물플라자 조성 40억 원, 대전바이오창업원 조성 15억 원, 첨단바이오제조 글로벌 혁신특구 운영 38억 원, 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 48억 원 등이 포함됐다.대전시는 재정 건전성 확보를 위해 일반운영비와 행사성 경비 등 55억 원, 초과근무수당 23억 원, 시 본청과 시의회 등의 국외여비 9억 원 등 모두 87억 원을 절감했다.한치흠 대전시 기획조정실장은 "어려운 재정 여건에서도 온통대전 지역화폐 발행 등 민생 안정과 지역경제 활성화에 필요한 사업에 재원을 우선 배분했다"며 "예산안이 확정되면 신속하게 집행해 시민 체감도를 높이겠다"고 말했다.이번 추가경정예산안은 대전시의회 심의를 거쳐 오는 9월 21일 최종 확정될 예정이다.