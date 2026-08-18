서이초 교사의 비극을 넘어 교권을 온전히 회복하는 길

큰사진보기 ▲공무원 교사 정치기본권 보장을 촉구하는 단식농성장2025년 12월 공무원, 교사 정치기본권 보장을 촉구하며 전교조 위원장과 전공노 위원장이 단식농성 중인 국회 앞 단식농성장을 좋은세상연구소와 학교시민교육교원노동조합 관계자가 격려 방문한 모습. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 9월 2일 20만 명이 운집한 서이초 교사 국회 앞 추모집회<안전하고 존중받는 교육환경 조성>을 촉구하는 9월 2일(토) 서이초 교사 추모집회는 대한민국 역사상 교사 단일집회로는 전무후무한 규모로 여의도에 20만 명이 운집했다. ⓒ 하성환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲학교시민교육의 완성은 교사 정치기본권 보장으로!2026년 8월 18일 더불어민주당 중앙당사 앞에서 <학교시민교육은 교사 정치기본권 보장으로!> 완성될 수 있음을 강조한 손 팻말을 든 조합원 교사들 모습. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 8월 18일 교사의 정치기본권 공약 이행을 촉구하는 기자회견더불어민주당 중앙당사 앞에서 평생교사노동조합과 학교시민교육교원노동조합 교사들이 <교원의 정치기본권> 보장 공약을 입법으로 이행할 것을 촉구하는 기자회견 장면 ⓒ 하성환 관련사진보기

오늘날 학교 현장에서 교사와 학생의 관계 맺기가 쉽지 않다. 아이의 잘못을 바로잡아 줄 의무가 있는 교사조차 관계가 삐끗하면 아동학대로 신고당하기 때문이다. 아이에게 상처를 주지 않고 교육 활동을 소신껏 했어도 악성 민원은 때와 장소를 가리지 않는다. 결국 교사는 교육 활동에서 움츠러들 수밖에 없다. 지극히 기계적이고 사무적인 교사로 처신해야 신분 불안에서 벗어나는 환경이라면 정상이 아님은 분명하다. 2021년 이후 매년 20명이 넘는 교사가 스스로 목숨을 끊는다. 2주에 한 명의 교사가 스스로 생을 마감하는 게 우리 교육계 아픈 현실이다.그토록 교육 환경이 악화한 근본 배경은 학생 인권이 크게 신장한 데 반해, 교사의 교육권을 제대로 보호할 입법 활동이 부재했기 때문이다. 핀란드처럼 현직 교사가 휴직계를 내고 국회의원으로 진출해 좋은 교육법안을 입법하는 게 대한민국에선 원천적으로 불가능하다. 핀란드는 모든 직업군 가운데 교사 출신 국회의원 비율이 20%로 가장 높다. 핀란드 교육이 세계에서 부러움을 사는 결정적인 요인이다. 교사에 대한 사회적 존경심이 매우 높고 신뢰 또한 크다. 학생들은 학교를 행복발전소로 인식한다. 자신을 인간적으로 성숙하게 하고 성장시키는 요람이기 때문이다.반면에 대한민국 사회에선 현직 교사 출신 국회의원이 단 한 명도 존재하지 않는다. 사표를 내고 정치인이 되어 국회에 진출하는 방법밖에 없다. 정치 영역에서 교사는 기본권이 박탈된 정치 무권리 상태이기 때문이다. 교육공무원법, 국가공무원법, 지방공무원법, 공직선거법, 정치자금법 모두 교사의 정치활동을 형사 처벌 대상으로 삼는다. 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 가운데 교사의 정치기본권을 원천 박탈한 국가는 대한민국이 유일하다. 참으로 대체불가 부끄러운 모습이 아닐 수 없다.더불어민주당은 교사 정치기본권 보장을 이미 국정과제로 발표했다. 이재명 대통령은 21대 대선 당시 교사 정치기본권 보장을 대선 공약으로 약속했다. 그러나 임기 2년 차에 접어든 지금까지 변화나 개혁 움직임은 전혀 없다.지난해 12월 더불어민주당 당 대표와 원내대표는 공무원, 교사 정치기본권을 요구하는 국회 앞 단식 농성장에서 '입법 추진 TF 구성'을 약속했고 현재 구성돼 있다. 그러나 아무런 진전이 없는 현실이다. 전국공무원노동조합과 전국교직원노동조합 위원장들의 입법 촉구 단식 투쟁을 그런 식으로 마무리 지어선 안 된다.2023년 7월 서이초 교사 비극 이후 두 달 만에 국회는 교권 보호 5법을 개정해 통과시켰다. 그러나 교권 보호 5법은 학교 현장에서 교권을 보호하지 못하는 게 현실이다. 이유는 좋은 교육법이 아니기 때문이다.교사와 학생을 살리는 교육법이라기보다 9월 2일(토) 한날한시에 20만 명이 운집한 전무후무한 교사 집단의 분노와 슬픔에 즉자적으로 반응한 결과다. 학교를 학교답게, 교육이 가능한 학교로 변화하기 위해선 그에 걸맞은 교육법 제정과 교육 관련법 개정이 선행돼야 한다. 이를 위해선 교사에게 정치기본권을 보장해야 한다. 정치기본권의 최소한인 정당 가입과 정치 후원금은 물론이고 교사가 직접 국회로 진출해 <좋은 교육법>을 마련할 수 있어야 한다. 할 수만 있다면 프랑스처럼 교사가 국회에 진출하여 좋은 교육법안을 만들고 다시 현직 교사로 복귀하면 승진 가산점을 줄 정도로 정치권은 사고의 전환이 절실하다.실제로 리얼미터에 따르면 2025년 11월 '2025 교사 정치참여 권리 보장에 대한 국민 인식 조사'에서 응답자의 68.8%가 "교사의 정치적 중립은 수업 중 공정성을 지키는 것이 핵심"이며 "개인의 사생활까지 통제할 필요는 없다"고 응답했다. 2026년 4월 교사노조연맹 정책연구원이 국민 5000명에 대한 여론조사에서도 76.7%가 "퇴근 후에 교사는 일반 시민과 같은 정치기본권을 지녀야 한다"라고 응답했다.이미 유엔 자유권위원회는 2015년과 2023년 두 차례에 걸쳐 교사가 정치적 기본권을 누릴 수 있도록 관련법 개정을 권고했다. 국제노동기구(ILO) 역시 정치적 견해를 이유로 교사를 차별해선 안 된다고 강조했다. 국가인권위원회조차 "정당 가입과 정치적 표현, 그리고 선거운동의 자유를 전면 제한하는 것이 과잉금지 원칙에 해당한다"라며 인권 침해라고 권고했다. 무엇보다 국민 여론은 이미 교사의 정치기본권 보장에 광범위하게 동의하고 있다는 사실이다.그런데도 정치권이 교사를 입법 금치산자로 마냥 묶어둔다면 대한민국 교육의 미래는 없다. AI시대 학생들에게 질문하는 능력과 창의적인 생각을 길러주기 위해선 핀란드, 독일, 프랑스처럼 '현상 기반 비판적 사고'를 교실에서 실천할 수 있어야 한다. 논쟁성 강한 정치교육을 언급할 때 언제까지 보이텔스바흐 합의만 외칠 일이 아니다.학교 수업에선 마땅히 교사가 정치적 중립을 지키되 학교 밖 시민으로 살아가는 일상에선 헌법이 보장한 정당 가입과 정치적 의사 표현의 자유를 보통의 시민들처럼 누릴 수 있어야 한다. 그것이 헌법의 정신이기도 하다.18일 더불어민주당 중앙당사 앞에서 평생교사노동조합과 학교시민교육교원노동조합이 공동으로 "이재명 대통령과 더불어민주당이 약속한 교사의 정치기본권 보장 공약을 입법으로 이행하라"고 성명을 발표한 이유이다. 국민의 힘 또한 교사의 정치기본권 입법에 협력하고 대안을 제시하는 게 정치인의 정도임은 자명한 일이다. 오는 9월 정기국회에서 입법 처리함으로써 교사를 정치금치산자에서 해방할 것을 기대한다.