돌려차기 피해자측 "보완수사로 바로잡아" 김용민에 반박

이른바 '부산 돌려차기 사건' 피해자 측이 검찰 보완수사권 폐지에 대한 우려를 '왜곡과 선동'으로 규정한 김용민 의원의 주장을 정면으로 반박했다(관련기사: '돌려차기 사건' 피해자가 반박한 '오마이뉴스' 기고, 논쟁 발생 이유
https://omn.kr/2jc2z).
18일 부산 돌려차기 사건 국가배상청구소송 대리인단은 입장문을 내고 "피해자의 주장이 본인들의 입장에 불리하다는 이유로 사실관계를 축소하거나 왜곡·선동, 검찰 기득권 옹호로 폄하하는 일을 중단해 달라"라고 요구했다.
이번 입장문은 김용민 의원이 지난 12일 X에 올린 '검찰 기득권 옹호를 위한 왜곡과 선동은 멈춰야 합니다'라는 글에 대한 반박 성격이다.
김 의원은 당시 보완수사권 문제와 관련해 "보완수사권으로 해결된 사건이 아닌 부산 돌려차기 사건 등 제도 취지와 맞지 않는 사례까지 끌어와 마치 국민이 피해를 입는 것처럼 공포를 조장하고 있다"라고 주장했다.
그러나 피해자 측 대리인단은 실제 사건의 수사 과정을 근거로 김 의원 측과 정반대의 주장을 내놨다.
대리인단이 밝힌 내용에 따르면 경찰은 애초 이 사건 피의자를 중상해 혐의로 송치했다. 성폭행 가능성이 의심되는 상황에서도 사건 직후 기억장애를 겪던 피해자의 진술에 의존했고 추가 증거를 제대로 확보하지 않았다는 게 대리인단의 말이다.
사건을 넘겨받은 검찰은 피의자를 추가 조사해 살인의 고의를 입증할 진술을 확보하고 중상해가 아닌 살인미수 혐의로 기소했다. 성폭력 관련 증거를 확인하기 위해 경찰에 DNA 재검사도 요구했다.
대리인단은 성폭력 혐의가 최종적으로 규명되는 과정에서는 피해자 본인의 노력이 결정적인 역할을 했다고 강조했다.
피해자는 기소 이후 직접 재판을 방청하면서 CCTV에 사각지대가 존재하고 사건 당시 자신의 바지가 벗겨져 있었다는 최초 목격자 진술 등을 알게 됐다. 이후 피해자가 직접 증거 확보에 나서면서 항소심에서 청바지 재감정이 실시됐고, 경찰과 검찰 모두 앞선 수사에서 발견하지 못했던 가해자의 DNA가 확인됐다. 검찰은 이후 공소장을 강간살인미수 혐의로 변경했고 가해자에게는 징역 20년이 선고됐다.
이에 대해 대리인단은 "돌려차기 사건은 검사가 보완수사를 통해 경찰의 부실수사를 일부라도 바로잡았던 사건이 맞고, 피해자는 이후 포기하지 않고 스스로 노력해 법원의 강간살인미수 판단까지 이끌어냈다"라고 밝혔다. 이어 "이 부분을 부정하며 마치 돌려차기 사건이 보완수사와 관련이 없다는 취지로 작성된 의원실의 게시글은 사실관계와 맞지 않는다"라고 김 의원실을 직접 비판했다.
대리인단 "검찰개혁 이후 피해자 보호 공백 보완해야"
대리인단은 경찰과 검찰 모두 수사를 잘할 때와 그렇지 못할 때가 있다며 "범죄 피해자들을 위한 수사시스템의 개선 및 서로 협업하고 견제할 수 있는 구조"를 마련해야 한다고 주장했다.
특히 현장에서 피해자들이 호소하는 것은 막연한 공포가 아니라 구체적인 문제라고 강조했다.
대리인단은 피해자들이 "10월에 제도가 바뀌면 진행 중인 내 사건은 언제 끝나는가", "검찰청이 없어지기 전에 결론이 나는가", "이제 내 사건은 누가 맡게 되는가", "시효도 얼마 안 남았는데 내용도 알려주지 않고 수사 중이라는 말 이외 대답이 없다"라는 불안을 호소하고 있다고 전했다. 그러면서 "의원실에서 피해자들의 현실적인 호소에 귀를 닫고 '국민들에게 피해가 없는데 공포를 조장한다'고 주장하는 근거는 무엇인가"라고 반문했다.
대리인단은 국회에 구체적인 보완책을 요구했다.
우선 살인·강도·성폭력·각종 사망사건과 아동·장애인이 피해자인 사건 등 일부 중대범죄에 대해서는 경찰이 직접 수사하더라도 검찰이 동시에 지휘하거나 견제할 수 있는 구조를 마련해 달라고 요청했다.
제도 시행을 전후해 경찰과 검찰 사이 보완수사 요구가 반복되면서 사건이 장기화되는 이른바 '핑퐁' 문제에 대한 대책도 요구했다.
피해자가 한 차례 조사만 받은 뒤 추가 반박이나 증거 제출 기회도 충분히 얻지 못한 채 불송치 결정을 받는 문제, 수사가 장기화되는 동안 피해자가 자신의 사건 진행 상황조차 알지 못하는 문제 등에 대해서도 실효적인 대안을 마련해야 한다고 주장했다.
아울러 향후 공소청 검사가 법정에서 피해자를 어떻게 대변하고 보호할지에 대한 구체적인 제도도 마련해야 한다고 요구했다. 검사의 역할을 신뢰하기 어렵다면 피해자가 형사재판에 직접 참여할 수 있는 '피해자 참가제도' 도입 등 피해자 권리를 강화하는 방안도 검토할 것을 제안했다.