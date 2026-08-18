[단독] HUG, 청년 전세사기 주택 9월 직접 사들인다

큰사진보기 ▲'녹색친구들' 피해 세입자들이 피해 주택 외벽에 자신들의 요구를 담은 거대한 현수막을 펼치는 현수막 걸기 행동에 나섰다. ⓒ 민달팽이유니온 관련사진보기

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주택도시보증공사(HUG)가 전세사기 논란을 빚은 사회주택 '녹색친구들' 사업장 중 일부를 이르면 오는 9월 직접 사들이는 방안을 추진한다. 지난 6월 <오마이뉴스>가 녹색친구들에서 벌어진 전세보증금 미반환 사태를 연속 보도하기 시작한 지 약 두 달 만에 나온 결정이다.HUG 관계자는 18일 "(녹색친구들의) 연남과 대조 사업장은 국토부, 서울주택도시개발공사(SH) 등 관계기관 협의를 거쳐 매입을 계획하고 있다"면서 "빠르면 9월 중 착수할 예정"이라고 밝혔다.이번 HUG의 매입 검토 대상에 오른 녹색친구들 피해 사업장 규모는 모두 50세대다. 이 가운데 HUG의 우선 매입 사업장은 36세대로, 연남점(20세대)과 대조점(16세대) 건물이다. HUG는 채권자와 협의해 이자 부담은 없애고 원금을 일부 조정하는 방식으로 채무 구조를 개편한 뒤 건물을 사들이겠다는 구상이다. 두 사업장의 총 채무액은 66억 2000만 원이다.HUG가 이들 사업장을 직접 사들이기로 한 배경에는 서울지역 부동산 가격 상승이 자리잡고 있다. 연남·대조점의 건물가치가 세입자들에게 돌려줘야 할 보증금(채무액)을 웃돌고 있기 때문이다. HUG 입장에선 이번 건물 직매입을 통한 세입자 구제 방안이 결코 '손해'가 아닌 셈이다.반면 14세대가 거주 중인 고양시 삼송점의 건물 매입 협상은 보다 늦어지고 있다. 총 채무액은 27억 1000만 원으로 연남·대조점보다 적지만, 서울과 달리 집값이 많이 오르지 않은 데다 복잡한 이해관계까지 얽혀있기 때문이다.가장 큰 걸림돌은 매입 가격 설정과 이에 따른 배임죄 논란이다. 현재 삼송점의 감정가는 약 20억 원. 당초 계약에 따라 HUG는 감정가의 50% 수준(약 10억 원)으로 건물을 사들일 수 있다. 하지만 이 경우 실제 채무(27억1000만 원)와의 격차가 커 임대인이 매매에 소극적일 가능성이 크다. 그렇다고 임대인을 설득하기 위해 건물 값을 높게 매겼다가는 배임죄 시비에 걸릴 수 있다는 게 HUG의 우려다.이에 대해 HUG 관계자는 "법률적인 이슈를 대비하기 위해 국토교통부 등 관계기관과 방안을 협의하고 있다"면서 "임차인 피해를 최소화하는 방향으로 검토하고 있다는 것은 동일하다"고 설명했다.한편 이번 HUG의 건물 직매입 결정에는 최인호 사장의 당부가 작용한 것으로 알려졌다. 실제로 최 사장은 이번 사태가 불거진 후 "임차인 피해를 최소화하는 방안을 마련하라"고 실무 부서에 강조해 온 한편, 최근에는 보증금 미반환 피해자들과 직접 만나 구제 대책을 논의한 것으로 파악됐다. 최 사장은 지난 14일 <오마이뉴스>에도 직접 "녹색친구들 건을 챙기고 있다"고 밝히기도 했다.