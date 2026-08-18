국민 78% "교육재정 유지·확대" 원하는데, 20조 삭감 날벼락?

국민 10명 가운데 8명은 "교육환경 변화에 따라 유초중고의 교육재정 지출 수준을 유지하거나 확대해야 한다"고 답한 사실이 한국교육개발원 '2025 교육여론조사' 결과에서 확인됐다. 하지만 기획예산처 요구대로 유초중고 교육재정인 지방교육재정교부금(교육 교부금)에 대한 내국세 20.79% 연동제를 폐지할 경우, 기존 연동제에 비해 당장 내년 예산 20~25조 원이 삭감될 것이란 전망이 나왔다.
조사 실행 교육개발원은 "2026년 안정적인 교육재정 확보 대책" 제안했지만...
18일 국책연구기관인 한국교육개발원이 지난해 12월에 낸 '2025 교육여론조사 결과' 보고서를 봤더니, '교육환경 변화에 따른 교육재정 규모에 대한 의견'에서 '현행 지출 수준 유지'가 42.4%였고, '현행 지출 수준 확대'가 35.6%였다. '유초중고 교육재정을 유지하거나 오히려 확대해야 한다'는 의견이 78%를 차지한 것이다.
반면 '현행 지출 수준 축소'는 11.3%, '잘 모르겠다'는 10.8%에 그쳤다.
이번 조사는 한국교육개발원이 전국 성인남녀 4000명을 대상으로 지난해 8월 22일부터 9월 12일까지 진행했다.
이 조사에서 '교육재정이 가장 우선적으로 확대되어야 할 교육단계'를 묻는 물음에 국민들의 26.8%는 '초등학교'를 꼽았다. 이어 '고등학교' 22.3%, '유아교육' 13.5%, '4년제 대학' 11.4%, '중학교' 10.4%, '전문대학' 4.5% 차례였다. '교육재정을 유초중고에 우선 확대해야 한다'는 의견이 73%인 것이다.
이와 관련 연구진은 "국민들은 초등교육을 모든 교육의 기초 단계로 인식하며 안정적인 교육 환경을 마련해야 한다는 의견이 반영된 결과"라고 분석했다. 이에 따라 연구진은 '2026년 교육정책 집행에서 고려가 필요한 사항'으로 "안정적인 교육재정 확보 대책 마련"을 제안했다.
하지만, 최근 기획예산처는 교육부의 초기 반대 의견을 묵살하고 '54년 동안 유·초·중·고 교육재정 안정 장치'로 작용해 온 교육교부금 연동제 폐지를 추진하고 있다. 교육부 또한 이에 동의한 것으로 보도되자, 교육단체들이 반발하고 나섰다. (관련 기사: 교육교부금 연동제 폐지 반대 3만 4929명 서명 청와대에 전달
https://omn.kr/2jgcv)
교육재정에 밝은 한 교육관련 연구소의 교육전문가는 <오마이뉴스>에 "현재 기획예산처는 내국세 20.79% 연동제를 폐지하고 새로운 산식을 도입하려 하면서도, 현행 제도를 유지할 경우와 비교해 교부금이 연도별로 얼마나 줄어드는지, 구체적인 수치와 장기 추계를 제시하지 않고 있다"면서 "실질적으로는 현행 제도보다 국가 필수 의무교육(초중고 교육) 재원의 증가를 억제하고 국가 전체 교육투자도 줄이는 방향으로 논의가 진행되고 있는 것으로 보인다"고 우려했다.
교육전문가 "경기 침체 시, 연동제 폐지되면 유초중고 심각한 타격"
이어 이 교육전문가는 "연동제가 폐지되고 기획예산처 산식을 적용하면 교육교부금은 기존 연동제에 비해 당장 내년에 20~25조 원이 줄어들 것으로 추산된다"라면서 "이는 현재 교육교부금이 80조원이란 점에 비춰보면 엄청난 비율의 금액이 유·초·중·고 교육 예산표에서 사라지는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "나중에 국가 경제 사정이 좋지 않아 내국세가 적게 걷힐 경우 교부금에 의존해야 하는 유초중고 교육은 심각한 타격을 입을 것"이라고도 우려했다.
현재 교육교부금으로 충당하는 시도교육청 경비의 70~80%는 교원 인건비, 학교 기본운영비 등 경직성 고정 경비다. '교육재정 안전벨트' 노릇을 해왔던 연동제 폐지 뒤 경기 침체로 교육교부금이 크게 줄어들어도 이 경직성 고정 경비는 손을 댈 수가 없다. 결국 학생을 위해 써야 할 기초학력지원비, 학생복지비, 늘봄학교지원비, 특수교육비 등이 우선 예산 칼질을 당할 위기에 내몰릴 것으로 보인다.