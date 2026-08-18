국민 78% "교육재정 유지·확대" 원하는데, 20조 삭감 날벼락?

▲교육재정 사수를 위한 1박 2일 긴급행동교사노동조합연맹, 대학무상화평준화운동본부, 서울교육단체협의회, 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합 등 330여 개 단체로 구성된 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)'이 10일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '교육재정 사수를 위한 청와대 앞 1박 2일 긴급행동-지방교육재정교부금 개편 저지 긴급 결의대회'를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기