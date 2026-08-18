오세훈 "대통령께 용산공원 공급 반대 분명히 말씀드려"

큰사진보기 ▲일각에서 제기되는 용산공원 부지 내 주택 공급방안과 관련해 오세훈 서울시장과 용산구가 반대 목소리를 냈다. 오세훈 서울시장은 용산공원 어린이정원 부지에 주택을 공급하는 방안에 대해서는 "절대로 동의할 수 없다"라며 불가 방침을 분명히 밝혔다. 용산구청은 "용산공원은 단순한 개발 가능 부지가 아니라 대한민국의 역사성과 상징성, 공공성이 담긴 국가적 자산"이라며 "사회적 논의와 공감대 없이 주택공급 논리로 접근하는 것은 용산공원 조성의 본래 취지를 훼손하는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "용산공원은 국민 모두를 위한 국가공원으로 조성돼야 한다"라고 강조했다. 사진은 9일 용산공원 일대 전경. 2026.8.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 제1회 을지국무회의 참석을 위해 회의장으로 향하고 있다. 2026.8.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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용산공원 내 주택 건설을 둘러싼 정부와 서울시의 이견이 좀처럼 좁혀지지 않고 있다. 오세훈 시장은 18일 국무회의 참석 후 "대통령께 분명히 반대의 뜻을 말씀드렸다"라고 밝히면서 "서울의 미래를 지키기 위해 할 말은 하겠다"라고 했다.오 시장은 이날 페이스북에 "오늘 국무회의에 참석해 서울시의 입장을 분명하게 말씀드렸다"라며 "먼저 재개발·재건축의 속도를 더욱 높일 수 있도록 막혀 있는 규제부터 풀어달라고 요청했다"라는 글을 남겼다. 그는 "주택공급이 그토록 절박한 과제라면 더욱 현실적인 해법부터 최우선으로 선택해야 한다"라며 "재개발·재건축이라는 분명한 답안지가 있는데도 엉뚱한 곳에서 땅을 찾아 공급 숫자를 발표하는 데 급급해선 안된다"라고 했다.오 시장은 "그런 의미에서 오늘 대통령께 용산공원에 아파트를 짓는 문제에 대해서도 분명히 반대의 뜻을 말씀드렸다"라며 "용산공원은 서울 한복판에 마지막으로 남은 대규모 녹지"라고 강조했다. 이어 뉴욕의 센트럴파크, 런던의 하이드파크, 파리의 뤽상부르공원처럼 용산공원을 지켜야 한다며 "그렇기에 역대 민주당 출신 대통령들 역시 용산공원을 함부로 훼손해선 안된다는 원칙을 견지해 온 것"이라고 주장했다.오 시장은 또한 "서울은 산지가 많아 전체 공원 면적만 보면 녹지가 충분해 보일 수 있으나 시민들이 일상에서 누릴 수 있는 도보생활권 공원면적은 1인당 5.7㎡에 불과하다"라며 "주택 숫자만큼 중요한 것이 시민의 삶의 질"이라고 했다. 그는 "'닥공(닥치고 공급)'에도 원칙이 있다. 주택은 다른 곳에도 지을 수 있지만, 한번 사라진 도심 녹지는 다시 만들기 어렵다"라며 "미래세대의 몫을 지키기 위해 끝까지 제 책임을 다하겠다"라고 덧붙였다.오 시장은 "(대통령께) 부동산 세제와 실거주 규제 등 정부의 부동산 정책 기조 전반에 대한 재검토도 요청드렸다"라며 이재명 정부의 부동산 정책 전반에도 날을 세웠다. 그는 거듭 재개발·재건축 관련 규제 완화 필요성을 주장하며 "정책은 국민의 삶을 있는 그대로 존중하는 데서 출발해야 한다. 국민의 삶을 정책에 억지로 맞추려는 오만부터 내려놓는 것이 순서"라고 했다.용산공원 부지를 주택 공급에 활용하는 방안은 오랫동안 거론되어 왔으나 특별법에 근거해 관리되는 국가공원인 점 등으로 인해 본격적인 공론화가 이뤄지진 않았다. 그런데 김윤덕 국토교통부 장관은 지난 14일 취임 1주년 기자간담회에서 용산 어린이정원을 활용한 주택공급 방안 질문이 나오자 "어린이정원이라고 하면 좁은 개념이고, 용산공원 전체를 고민하고 있다"라며 검토 대상 부지를 용산공원 전체로 확대하고 있음을 시사했다.국토부는 이 외에도 태릉골프장, 서리풀 등 일부 개발제한구역(그린벨트)을 해제해 주택을 공급하는 방안도 검토 중이나 대규모 주택 공급이 가능한 부지는 현실적으로 마땅찮은 상황이다. 하지만 서울시는 오세훈 시장이 직접 나서 연일 반대 의사를 피력하고 있다. 김윤덕 장관과 오세훈 시장은 오는 20일 만나 용산공원 주택공급을 포함해 전반적인 주택공급 방안을 협의할 예정이다.