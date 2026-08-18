빅뱅 이어 임영웅까지…민경선 고양시장, 대형 공연 안전관리 직접 챙긴다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 8월 빅뱅 공연과 9월 임영웅 콘서트 등 다가오는 대형 공연을 앞두고 지난 6일 '2026년 하반기 대형공연 행정지원대책 보고회'를 직접 주재하면서 경찰과 소방, 한국철도공사 등 유관기관과 안전?교통 분야 협력체계를 집중 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도가 대규모 관람객이 몰릴 것으로 예상되는 빅뱅 고양 공연을 앞두고 18일 공연장 안전관리와 인파 밀집사고 예방을 위한 사전 점검을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빅뱅 공연 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [ XX : COSMOS ] IN GOYANG' 포스터 ⓒ YG Entertainment 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 임영웅 콘서트 [IM HERO - THE STADIUM 2] 포스터 ⓒ 물고기뮤직 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 8월 빅뱅 공연과 9월 임영웅 콘서트 등 다가오는 대형 공연을 앞두고 지난 6일 ‘2026년 하반기 대형공연 행정지원대책 보고회’를 직접 주재하면서 경찰과 소방, 한국철도공사 등 유관기관과 안전?교통 분야 협력체계를 집중 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양종합운동장에서 대규모 공연이 잇따라 열리면서 고양특례시(시장 민경선)와 경기도(도지사 추미애)가 관람객 안전관리와 편의 확보에 총력을 기울이고 있다. 오는 21일부터 사흘간 열리는 빅뱅 공연에 이어 9월에는 임영웅 콘서트 [IM HERO - THE STADIUM 2]가 예정돼 있어 공연장 안팎의 인파 관리와 교통 대책 등이 주요 과제로 떠올랐다.경기도는 18일 고양종합운동장에서 빅뱅 공연을 앞두고 공연장 안전관리와 인파 밀집사고 예방을 위한 현장점검을 실시했다.빅뱅의 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] IN GOYANG'은 오는 21일부터 23일까지 사흘간 열린다. 고양시와 경기도는 하루 평균 약 3만 6,000명의 관람객이 찾을 것으로 예상하고 있다.이날 현장점검에는 경기도와 고양시, 공연 관계자, 민간전문가 등이 참여했다. 이들은 공연장 내부와 외부를 살피면서 관람객 출입 과정과 이동 동선, 공연장 주변 인파 밀집 가능 구간 등을 집중적으로 점검했다.특히 공연 전후 특정 시간대에 관람객이 한꺼번에 몰릴 가능성에 대비해 인파가 집중될 수 있는 지점을 확인하고, 현장에서 마련한 대응 방안이 실제 상황에서도 작동할 수 있는지를 살폈다.김규식 경기도 안전관리실장은 "인파가 집중되는 대규모 공연은 시설안전뿐 아니라 많은 관람객이 동시에 이동하는 과정에 대한 철저한 대비가 중요하다"며 "공연 전까지 현장에서 확인된 위험요인을 꼼꼼하게 보완하고 관계기관 간 협조체계를 다시 한번 점검해 관람객들이 안전하게 공연을 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.경기도는 오는 23일 공연이 끝날 때까지 고양시, 공연 관계자 등과 안전관리 사항을 지속적으로 공유할 계획이다. 대규모 인파가 예상되는 공연과 지역축제에 대해서도 현장 중심의 사전 안전관리를 강화한다는 방침이다.고양시 역시 빅뱅과 임영웅 공연을 앞두고 교통 대책을 마련하는 등 안전한 공연 개최와 관람객 편의 확보에 주력하고 있다.민경선 고양특례시장은 지난 6일 '2026년 하반기 대형공연 행정지원대책 보고회'를 직접 주재했다. 이날 보고회에는 경찰과 소방, 한국철도공사 등 유관기관이 참여해 안전과 교통 분야 협력체계를 점검했다.고양시는 공연 당일 현장본부를 운영해 주최 측과 시, 경찰, 소방 간 협조체계를 구축할 계획이다. 공연장 주변에는 교통경찰을 배치하고 긴급차량 통행로도 확보한다.공연 전후 교통 혼잡을 줄이기 위해 GTX-A 킨텍스역과 고양종합운동장을 연결하는 순환버스도 운행한다. 공연장 주변 불법 주정차와 노점상에 대한 사전 단속도 진행한다.공연이 끝난 뒤에는 관람객이 한꺼번에 한곳으로 몰리지 않도록 퇴장 동선을 분산할 예정이다. 공연장 인근 주민들에게 공연 일정을 사전에 안내하고, 행사 기간에는 야간·주말 당직실을 운영해 민원에도 대응한다.민경선 시장은 "공연 전후 혼잡을 줄이기 위해 GTX-A 킨텍스역과 고양종합운동장을 연계하는 순환버스를 운행하고, 공연 당일 현장 본부를 운영하여 주최 측과 고양시, 경찰 및 소방이 일원화된 협조체계를 구축할 계획"이라고 밝혔다.이어 "최선의 행정 지원으로 공연 관람객에게 고양시에 대한 좋은 인상을 남기고, 지속적으로 대형 공연을 유치해 나가겠다"고 말했다.공연별 특성에 맞춘 안전대책도 마련된다.빅뱅 공연은 한여름 야외에서 진행되는 만큼 폭염 대응이 주요 과제다. 주최사인 YG엔터테인먼트는 공연장 곳곳에 관람객 쉼터를 마련하고 운영 부스를 늘려 대기와 이동 과정에서 관람객이 야외에 머무는 시간을 줄일 계획이다.임시 의무실도 충분한 규모로 확보하고 위치를 관람객에게 안내해 응급 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 한다.9월 4일부터 6일까지 같은 장소에서 열리는 임영웅 콘서트 역시 전석 매진된 상태다. 주최사인 물고기뮤직은 다양한 연령대의 관람객이 찾는 공연 특성을 고려해 안내 인력을 확대 배치할 예정이다.공연장 안에서 관람객이 안전하게 이동하고 좌석을 쉽게 찾을 수 있도록 안내체계를 강화하고, 관람객 쉼터와 음료를 제공하는 한편 응급 상황에 대응할 인력도 배치할 계획이다.빅뱅의 글로벌 팬덤부터 임영웅의 국민적 팬덤까지 수십만 명의 관람객이 두 달 사이 연이어 고양을 찾을 것으로 보인다. 이에 따라 고양시가 공연장 내부뿐 아니라 공연 전후의 이동과 교통까지 함께 관리하는 것이 중요해졌다. 특히 공연이 끝난 직후 수만 명의 관람객이 동시에 이동하는 만큼 대중교통과 도로, 공연장 주변의 인파 흐름을 관리하는 것이 안전관리의 핵심 중 하나다.고양시는 이번 빅뱅 공연을 시작으로 임영웅 콘서트까지 이어지는 대형 공연 기간 경찰·소방 등 관계기관과 협력하면서 현장 대응에 나설 계획이다.민경선 시장이 직접 대책회의를 주재하고 현장본부 운영까지 예고한 만큼, 이번 공연은 고양시가 대규모 문화행사를 얼마나 안정적으로 관리할 수 있는지를 보여주는 계기가 될 전망이다.대형 공연 유치를 통해 문화·관광도시로서 고양시의 이미지를 높이는 것도 중요하지만, 수만 명의 관람객이 안전하게 공연장을 찾고 돌아갈 수 있도록 하는 행정의 역할 역시 그에 못지않게 중요하다. 경기도와 고양시가 공연 전부터 현장을 점검하고 관계기관 간 협력체계를 가동한 이유다.