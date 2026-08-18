민주당 세종시당 "김민석 당대표 당선 환영… 행정수도 완성 이끌어야"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 당대표 사진 ⓒ 김민석 당대표 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종시당 사무실 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 당대표 선거 결과표 ⓒ 더불어민주당 누리집 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 새 지도부 선출 과정에서 김민석 신임 당대표가 당선된 가운데, 더불어민주당 세종시당(위원장 이강진)이 18일 환영 논평을 내고 행정수도 완성의 새 역사를 열어갈 것을 강력히 촉구했다.세종시당은 이날 논평을 통해 "김민석 신임 당대표의 선출은 민생을 최우선에 두고 당의 통합과 정권재창출, 이재명정부의 성공을 뒷받침해달라는 당원과 국민의 간절하고 엄중한 뜻이 반영된 결과"라고 밝혔다.이어 "노무현 대통령과 이해찬 총리로부터 시작된 '행정수도 완성'이라는 민주당의 오랜 과제이자 국가균형발전이라는 시대적 과업을 반드시 해결할 것으로 기대한다"고 강조했다.특히 국회의사당이 위치한 여의도 지역구 의원이자 이재명 정부 초대 국무총리를 지낸 이력을 언급하며, "김민석 당대표가 당의 역량과 국회의 지혜를 모아 행정수도특별법 연내 제정에 적극 나서 줄 것을 바란다"고 요구했다.이와 함께 이재명 대통령이 임기 내 대통령세종집무실 시대를 열어갈 것을 강조한 만큼, "당정청(더불어민주당·정부·청와대)의 힘으로 세종시가 명실상부한 국정의 중심축으로 자리 잡을 수 있도록 행정수도특별법을 민주당론으로 채택하길 요청한다"고 덧붙였다.이강진 세종시당위원장은 향후 국회세종의사당과 대통령 세종집무실의 차질 없는 건립, 미이전 중앙행정기관의 추가 이전, 광역교통체계 확충 및 정주 여건 개선을 위해 중앙당 차원의 각별한 관심과 지원을 요청할 계획이다.세종시당은 "행정수도 완성은 이제 더 이상 세종시만의 과제가 아니며, 수도권 초집중을 완화하고 지역이 고르게 발전하는 대한민국을 만들기 위해 일분일초도 지체할 수 없는 시대적 과제"라며 "김민석 대표와 함께 세종을 실질적 행정수도로 완성하는 데 모든 역량을 다할 것"이라고 다짐했다.