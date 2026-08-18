"울산 시내버스 파업 막자" 노사정 회의 생방송

큰사진보기 ▲18일 울산시청 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 김영곤 버스조합이사장, 정영학 노조위원장 및 관계자들이 참석한 가운데 ‘울산 시내버스 노사협상 관련 현안 회의’가 열렸다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산광역시가 한 해 1600억 원가량을 지원하는 유일한 대중교통 수단인 울산시내버스 727대가 28일부터 파업할 가능성이 커졌다.당장 10일 뒤부터 시민들의 발이 묶일 위기에 처하자 파업을 막기 위한 생방송 울산 시내버스 노사협상 관련 현안 회의가 18일 시청 상황실에서 열렸다. 김상욱 울산시장 주재로 김영곤 버스조합이사장, 정영학 노조위원장과 관계자들이 참석했다.회의에서 김상욱 시장은 "그동안 전시행정 등 낭비성 예산으로 인해 버스 노동자들에게 소홀한 점이 있었던 것 같아 시장으로서 사과드린다"라면서 "합법적인 범위 안에서 해결 방안을 마련해 나가자. 파업만은 자제해달라"라고 호소했다.김 시장은 2시간가량 진행된 회의에서 대화와 토론을 강조한 뒤 "노조위원장께서 조합원들에게 잘 설명해 달라"라고 요청해 귀추가 주목된다,1752명의 조합원이 일하는 울산시내버스 노조는 기본급 9.0% 인상과 정년 만 65세 연장 등을 요구안으로 제시했지만 회사측이 난색을 보이고 있다.이에 노조는 지난 12일 울산지방노동위원회에 노동쟁의 조정서를 제출한 상태로 오는 25일 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 하고 27일까지 합의하지 못하면 28일 첫차부터 전면파업에 들어갈 계획이다.이번 파업위기 사태의 문제는 버스회사들의 고질적인 재정 문제에 있다. 현재 미적립 퇴직금이 831억 원에 달하고 적립률도 25~30% 수준에 그쳐 퇴직자들이 퇴직금을 수개 월에 걸쳐 나눠 받는 상황이 이어지고 있어 노조가 개선을 요구하고 있는 것.이날 회의에서 회사 측 김영곤 버스조합이사장은 "준공연제가 되었다고 가정할 때 비하면 798억 원의 지원을 적게 받은 셈"이라며 "노조에서 끊임없는 요구가 많다 보니 감당이 안 된다"라고 주장했다.정영학 노조위원장은 "버스 노동자들은 시민들의 불편을 누구보다도 잘 알고 있고 버스가 멈추었을 때 그 피해가 시민들에게 고스란히 돌아간다는 사실도 잘 알고 있지만 동시에 노동자의 삶이 무너지면 울산 대중교통의 미래도 결코 제대로 돌아가지 않을 것"이라고 호소했다.이날 회의에서는 대책안이 나오기도 했다. 교통 분야 인수위원을 지낸 성화섭 위원은 "연료 사용 등 경영을 제대로 해서 원가를 떨어뜨릴 수 있다"라며 "표준원가 자체가 떨어지면 예산 상정에 도움이 된다. 경영을 알뜰히 해서 원가를 떨어뜨리는 부분은 반영해야 한다"라고 말했다.김상욱 시장은 "오늘 공개회의로 시민들께서 버스 회사와 버스 노동자들의 어려움을 알게 되셨을 것"이라며 "이렇게 시민들을 설득하고 이해해야 한다. 파업은 막아달라"라고 요청했다.