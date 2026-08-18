세종민회 "5.18 왜곡에 '자유'와 '학문'의 이름 빌려줘선 안 돼"

큰사진보기 ▲지난 5.18 민중항쟁 세종기념행사에서 가명현 세종민회 이사가 오월 영령들을 향해 헌화·분향하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 13일 국회도서관 대강당에서 열린 5.18 관련 국회공개포럼 모습. 이 포럼에서 5·18을 폄훼하는 주장들이 학술과 자유의 이름으로 다뤄지면서 각계의 거센 비판과 논란이 이어지고 있다. ⓒ 이진숙 국회의원 페이스북 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 13일 국회도서관 대강당에서 열린 국민의힘 이진숙 의원 주최의 '5·18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'을 두고 정치권 안팎의 파장이 이어지는 가운데, (사)세종민주화운동계승사업회(아래 세종민회)가 18일 논평을 통해 자유와 학문의 이름으로 역사적 사실을 왜곡하는 행태를 강하게 비판하고 나섰다.(사)세종민주화운동계승사업회(이사장 김갑년)는 국민의힘 이진숙 의원이 5·18 관련 포럼을 둘러싼 비판에 '표현의 자유'와 '학문적 토론의 자유'를 내세운 데 대해 "자유와 학문의 이름으로 역사적 사실을 흔드는 행위는 정당화될 수 없다"고 밝혔다.세종민회는 "5·18은 법률과 사법적 판단을 통해 신군부의 헌정질서 파괴에 맞선 민주화운동으로 확립된 역사"라며 "역사에 대한 연구와 토론은 자유로워야 하지만, 학문의 자유가 아무 주장이나 학설의 지위를 얻을 자유나 사실로부터 자유로울 권리를 뜻하지는 않는다"고 지적했다.이어 "이 의원이 마련한 자리에서 5·18을 '소요사태'로 부르고 전두환의 책임을 부정하는 주장까지 제기됐다"며 "이를 비판하는 목소리에는 자유를 내세우면서 정작 자신을 향한 기자의 질문에는 '기자 자격이 없다'고 한 것은 스스로 내세운 자유의 원칙과도 모순된다"고 꼬집었다.세종민회는 이진숙 의원에게 국민 앞에 사과하고 책임 있는 입장을 밝힐 것을 촉구했다. 국민의힘에도 이 의원의 행위가 당의 공식 입장과 양립하는지 명확히 밝히고 상응하는 조치를 취할 것을 요구했다.김갑년 세종민회 이사장은 "5·18을 지키는 것은 성역을 만드는 일이 아니다"라며 "거짓으로부터 사실을, 음모론으로부터 학문을, 혐오로부터 존엄을 지키는 것이 민주주의와 자유를 지키는 일"이라고 강조했다.