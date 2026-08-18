일제강점기 부천의 우편 역사

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큰사진보기 ▲광무2년(1898년) 4월 7일 대한제국관보 917호칙령제8호를 통해 한성우체사가 관할하는 2부 17군에 대해 알 수 있다. 이 당시 부평은 양천, 김포, 통진, 강화, 교동과 함께 2로에 속해있었다 ⓒ 국사편찬위(한국사데이타베이스) 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선총독부 고시 제119호조선총독부는고시 제289호(1911년) 제1항 중 소사를 중심으로 다른 지역과의 통화료와 및 호출료를 정하여 1912년 12월 11일부터 시행할 것을 공표한다. 이를 통해 1912년 전화요금을 알 수 있다. ⓒ 국사편찬위(한국사데이타베이스) 관련사진보기

큰사진보기 ▲1912년 부천 소사의 지역에 따른 전화 요금조선총독부 고시 제119호에 나온 소사지역의 전화요금을 표로 나타낸 것이다 ⓒ 박종선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

우리나라의 근대식 우편과 통신제도는 고종 19년인 1882년 통리교섭통상사무아문(統理交涉通商事務衙門) 내 우정사(郵程司)로 시작되었으며 1884년 3월 27일 우정총국( 郵政總局)의 개설로 이어졌다. 이 당시 고종은 병조 참판(兵曹參判)였던 홍영식(洪英植)을 총판(總辦)에 임명하였으며, 준비를 거쳐 동년 10월 1일 우정사무를 시작하였다. 하지만 조선 후기 개항과 정국 혼란으로 우정사무가 원활하게 진행되지 못했다. 갑신정변으로 우정총국은 사라졌으며 10년간의 근대적 우편과 통신제도가 중단되었다.1895년 우체사(郵遞司)가 설치되어 우편과 통신사업이 다시 재개되었다. 하지만 1905년 4월 1일에 맺어진 한일통신기관협정(韓日通信機關協定)으로 통신기관 일체가 일제에 넘어가게 되었다. 결국 대한제국의 통신권을 비롯해 우편기관 등이 일본인들 손에 들어간 것이다. 조선말과 대한제국 시기 시련 속에서 발전했던 우편제도가 일제강점기 부천에서는 어떠한 모습이었을까? 이에 대해 알아보고자 한다.현재의 부천시는 1914년 이전에는 부평군(富平郡)에 속해 있었으며, 그 이후에는 일제의 행정구역 개편으로 부천군(富川郡)에 속하게 되었다. 따라서 1914년 이전의 우편제도를 알기 위해서는 부평군을 통해 살펴봐야 한다.부평군의 우체사는 1898년 관보를 통해 확인할 수 있다. 1898년 대한제국 관보에 의하면 부평군은 한성우체사가 관할하는 2로에 속해있었다. 즉, 서울을 중심으로 한성우체사는 2부 17군을 관할하였는데 교통망과 접근성에 따라 지역을 6개로 나누었다. 직로에는 고양, 파주, 가평, 과천이 속해있었으며, 1로에는 시흥, 안산이 속해있었다. 2로에는 부평을 비롯해 서울의 서부지역인 양천, 김포, 통진, 강화, 교동이 속해있었다. 3로에는 교하, 4로에는 양주, 포천, 영평, 5로에는 서울 동부지역인 광주, 양근, 지평이 속해있었다.여기에서 의문이 드는 것이 부평에 있었던 우체사의 위치이다. 부평군의 관아가 있었던 계양산 아래였는지 아니면 1899년 경인철도로가 설치되면서 부천군의 중심으로 성장하고 있었던 소사역(현 부천역) 부근인지 연구를 통해 규명이 필요하다.일제는 1910년 대한제국을 강제병합하며 모든 제도를 다시 제정하였다. 조선총독부는 1912년 12월 11일 총독부 고시 제116호를 통해 소사지역의 전신사무 및 전화통화사무를 개시하였다. 이때 소사우편소의 위치를 경기도 부평군 석천면 소사(素砂)로 밝히고 있으며, 우편소장은 池田辰之助(지전진지조)였다. 우편소장인 池田辰之助(지전진지조)는 1910년부터 1922년까지 13년을 소사우편소장을 했던 인물로 이를 통해 조선총독부는 1912년 관보를 통해 소사우편소를 새롭게 만든 것이 아니라 1910년 이전에 있었던 소사우편소의 기능을 새롭게 했음을 알 수 있다.이 당시 전화료는 통화료와 호출료로 나누어지는데 서울까지는 통화료 15전 호출료 10전이었으며, 인천까지도 통화료 15전 호출료10전이었다. 가장 비싼 곳은 개성으로 통화료 30전 호출료 15전이었으며 가장 저렴한 곳은 부평으로 통화료 5전 호출료 5전이었다. 즉, 거리에 따라 요금이 달라짐을 알 수 있으며, 전화요금으로도 서울과 인천 가운데 부천 소사가 위치함을 알 수 있다.위 관보의 요금을 표로 나타내면 아래와 같다.소사우편소는 우편과 통신을 담당하다보니 관공서로 들어갔다. 소사역 부근에는 면사무소를 비롯해 소학교, 공립보통학교, 소사신사, 소사금융조합, 부평수리조합, 경찰관주재소 등 많은 기관이 위치하였다. 부천군에는 총 15개의 면이 있었는데 그중 소사면이 가장 인구도 많고 조선총독부 기관도 많아 중심 역할을 하였다. 우편과 통신을 담당하는 소사우편소는 중요한 기관임을 알 수 있다. 1930년 조선총독부가 발행한 <부천군 군세일반> 지도에서도 면사무소, 수리조합, 경찰관 주재소, 소사신사와 함께 올라가있다.그리고 소사우편소장의 임기가 꽤 길었던 것이 특징이다. 앞서 살펴본 바와 같이 池田辰之助(지전진지조)는 13년을 했으며, 그 후임자인 天野鐵璧(천야철벽)은 1923년부터 1931년까지 8년을 했다. 그리고 天野育四郞(천야육사랑)은 1932년부터 1940년까지 했다. 한번 역할을 맡으면 기본이 10년임을 알 수 있다.특히 천야육사랑은 소사지역에서 많은 역할을 했다. 1939년 소사면 면협의원 선거에 나가 당선이 되었으며, 1937년 7월에는 새롭게 창립한 소사체육회에서 원영상, 이성환, 최병희, 소학교장 토거국환(土居菊丸) 신부정웅, 수등정웅, 김응석 등과 함께 고문을 맡았다. 고문들의 이력을 보면 화려하였으며 지역유지임을 알 수 있다. 원영상은 소사면장이었고, 이성환은 오류양조장 사장이었다. 신부정웅은 경기도회의원을 비롯해 신부농장을 운영한 지주였으며, 수등정웅은 한다농장 지배인, 김응석은 소사의원 의사였다.이외에도 소사우편소 직원들은 1932년부터 경찰관주재소 직원, 소사역 직원, 부평수리조합 직원들과 함께 소사공립보통학교 가을운동회에서 소사관공서 대항 릴레이를 하였다. 1937년 당시 소사우편소는 경찰관주재소, 소사역에 이어 3등을 하였는데, 관공서간 협력과 교류를 알 수 있다.1937년 중일전쟁 이후 일제는 지역의 관공서와 유지들을 동원하여 침략전쟁을 미화하고 정당화하는 광고를 하였다. 여기에서 소사우편소장은 매년 주기적으로 광고를 하였다. 1938년 1월 1일 조선신문에 <근영(謹迎) 국위선양의 봄>, 1939년 1월 1일 조선신문에 <근하 단성보국신년>, 1940년 1월 1일 조선신문에 <신 출동 장사 무운장구>, 1940년 1월 5일 매일신보에 <축 흥아신춘>, 1942년 1월 6일 조선신문에 <격멸 미영 웅비 일본의 신춘> 광고가 대표적이다.소사우편소는 일제강점기 부천 소사에서 통신과 우편을 담당하는 기관으로써 일제의 입장에서 중요한 역할을 하였으며, 1910년 강제병합 이전에도 있었음을 알 수 있다. 추후 연구를 통하여 소사우편소가 만들어진 정확한 연도와 존재를 알려주는 사진 등과 같은 자료가 발굴되길 바라본다.