순천시, '2026여수세계섬박람회' 입장권 1억 2천만 원 구매

큰사진보기 ▲전남 순천시청 전경. ⓒ 순천시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 순천시가 2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 위해 총 1억 2000만 원 상당의 입장권을 구매하며 지역 간 상생협력에 앞장선다고 18일 밝혔다.시는 지난 15일 전남 동부권 7개 시·군 간담회에서 동부권 공동발전과 도시 간 협력을 강화하기로 뜻을 모으고, 박람회의 성공을 지원하기 위해 입장권 구매에 동참했다시는 구매한 입장권을 직원 현장교육과 관광콘텐츠 벤치마킹 등에 활용할 계획이며, 박람회 홍보에도 적극 나서고 있다.특히 순천시어린이집연합회, 농협은행 순천시지부, 지역 산업단지를 비롯한 유관기관·단체·기업의 입장권 구매가 이어지는 등 박람회 성공 개최를 위한 지역사회의 참여 분위기도 확산에도 기여하고 있다.손훈모 순천시장은 "순천과 여수, 광양은 행정구역은 다르지만 시민의 일상과 산업, 관광이 하나로 연결된 공동 생활권"이라며 "이웃 도시의 성공은 곧 우리 모두의 경쟁력으로 이어지는 만큼, 이번 박람회가 실질적인 상생협력을 바탕으로 세 도시가 함께 도약하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.