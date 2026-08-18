전남·광주 동부권 공동 현안 대응 위한 '상생협의회' 추진

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군 단체장들이 지난 16일 여수시청에서 동부권 상생협의회 설립을 위한 간담회를 개최했다. ⓒ 광양시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동부권 7개 시·군이 지역 주요 현안에 대한 공동 대응을 위한 상생협의회를 설립하기로 했다.18일 광양시 등에 따르면 지난 16일 동부권 7개 시·군 단체장들은 여수시청에서 간담회를 열고 '동부권 상생협의회' 설립 방안을 논의했다. 이번 간담회는 지역 간 연대를 강화하고 동부권의 공동 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 마련됐다.이날 참석자들은 상생협의회 공식 출범 추진과 함께 지역의 핵심 과제인 ▲제2차 공공기관 이전 동부권 우선 배치 ▲여수광양항만공사 독립성·전문성 유지 ▲동부청사 기능 및 권한 강화 ▲동부권 필수의료 인프라 확충 ▲국립순천대학교 의과대학 및 대학병원 설립 등 5개 주요 현안을 집중 논의했다.특히 정부가 검토 중인 전국 4대 항만공사(부산·인천·울산·여수광양) 통합 움직임에 대응해 여수광양항만공사의 독립성과 전문성 보장 및 여수·광양항의 국가 전략항만 육성을 촉구했다.이에 따라 동부권 7개 시·군은 공동 건의문을 채택하고 ▲4개 항만공사 통합 추진 중단 ▲여수광양항만공사 독립성 및 자율적 운영체계 유지 ▲글로벌 공급망 대응을 위한 국가 전략항만 육성 ▲정부 차원의 지원 확대 등을 공식 요구했다.해당 건의문은 해양수산부와 국회, 관련 지자체 등 관계 기관에 전달될 예정이다. 참석 단체장들은 단순 건의에 그치지 않고 대외 연대와 언론 홍보 등을 통해 항만공사 통합 저지에 적극 나설 방침이다.