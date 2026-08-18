밤 사이 비내린 거제·통영, 이재민 245명 여전히 집밖에

큰사진보기 ▲광복절 연휴에 내린 900㎜가 넘는 폭우로 거제시 옥포동 도로가 물에 잠겨 강처럼 변했었다. 18일 거제시 옥포동 도심 도로 홍수 피해 현장에서 시민들이 복구작업하고 있다. ⓒ 경남도민일보 김구연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲18일 오전 극한호우에 따른 산사태 피해를 본 경남 거제시 옥포동 한 아파트에 산사태 피해 잔해가 쌓여 있다. 이날 오전에도 일대에 비가 내리면서 복구 작업이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 2026.8.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경남 전역에 17일 밤부터 18일 새벽 사이 강우가 누그러지면서 추가 인명피해는 발생하지 않았다. 하지만 광복절 연휴 극한 호우에 집 주변 산사태 우려 등으로 피신한 이재민 245명이 임시 시설에 머무르고 있다.경남도재난안전대책본부 자료를 보면 18일 0~7시 사이 경남 누적 강수량은 7.7㎜였다. 통영 23.4㎜, 남해 23.3㎜, 거제 20.9㎜로 타 시군보다 많은 편이었지만 추가 피해로 이어지는 않았다. 새벽 사이 통영과 거제에 내려졌던 호우주의보도 오전 5시를 기해 모두 해제했다. 이날 대체로 흐린 날씨를 보이겠지만 곳에 따라 소나기가 예보돼 있다. 경남은 10~60㎜가량 내릴 것으로 예보돼 많은 비로 지반이 약해진 남해안 일대 지역은 각별한 주의가 요구된다.인명피해는 거제시 옥포동과 통영시 산양읍 곤리도 산사태에 따른 사망 1명, 부상 3명으로 유지되고 있다. 다만 이재민 245명이 이틀째 임시 시설에 머무는 것으로 파악됐다. 전날 폭우로 거제시와 통영시, 사천시에서 274가구 498명이 대피했다. 마을회관과 행정복지센터, 경로당, 학교, 친인척집 등에 머물던 이들 중 129가구 253명은 집으로 돌아갔다.하지만 오전 6시 30분 현재 통영시 20가구 28명, 거제시 125가구 217명 등 145가구 245명은 집이 완전히 침수되거나 산사태 우려가 있어 여전히 임시 시설에 머물고 있다. 특히 산사태가 난 옥포동 공동주택 주민들이 큰 비중을 차지하고 있다. 61가구 140명이 추가 산사태 가능성으로 옥포초등학교, 옥포종합사회복지관, 옥포2동 행정복지센터에 이틀째 임시 거처를 마련했다.도 재난안전대책본부는 농경지 365㏊, 거제 육상 양식장 2건, 통영 한산도 이충무공 유적 등 국가유산 5건에 피해가 생긴 것으로 잠정 집계했다.일부 지역에서는 도로 통제가 이어지고 있다. 경남경찰청은 이날 오전 7시 기준 경남지역 도로 11곳이 교통 통제 중이라고 밝혔다.거제 고현동 버스터미널∼고현동 수협 구간, 장승포 해안도로, 옥림교차로∼상상호텔 구간 등 6곳으로 가장 많고, 통영 정량동 대우협동빌라~부림수족관, 한산면 제승당 앞 승선차량 대기 도로 등 4곳이다. 고속도로순찰대가 관할하는 통영대전고속도로 통영 나들목(IC) 진입램프도 전면 통제 중이다.거제시는 이날 오전 호우특보 전면 해제로 일부 지하차도나 통제구간을 제외한 시내버스, 시외버스 전 노선을 정상운행한다고 공지했다.도와 거제시, 통영시는 공무원, 자원봉사자, 39사단 군부대 지원인력을 동원해 피해 지원에 나선다.