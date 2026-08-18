이 대통령 "김대중이란 위대한 이정표 품고 나아가겠다"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장(오른쪽)이 18일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식 사전 환담에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 18일 김대중 전 대통령 서거 17주기를 맞아 "김대중이라는 위대한 이정표를 항상 가슴에 품고 어떠한 시련을 마주하더라도 주저함 없이 나아가겠다"고 했다.이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 추모식에서 강훈식 대통령 비서실장 대독 추모사를 통해 "대한민국이 처한 초유의 위기를 국민과 함께 극복해내고 대한민국을 새로운 도약의 길로 이끄셨던 대통령님이 무척이나 그리운 요즘"이라며 이러한 뜻을 밝혔다.이 대통령은 "지금 우리가 처한 안팎의 현실도 그때 못지 않게 엄중하다. 급변하는 국제질서의 재편과 세계적인 산업 대전환의 격랑 속에 경제적 불확실성은 가중되고 오랫동안 누적된 양극화의 그늘은 짙기만 하다"면서 "시련이 거셀수록 절망 속에서도 희망의 길을 일궈내셨던 대통령님의 빛나는 혜안과 발자취를 되새긴다"고 밝혔다.김 전 대통령이 IMF 외환위기를 극복하고 AI 대전환과 문화강국의 기초를 놓았음을 강조한 것.이 대통령은 이에 대해 "(김 전 대통령은) 국난에 처한 나라를 일으키는 중에도 전국에 초고속 정보통신망을 구축하여 지식정보화 강국의 기틀을 만드셨고 '지원하되 간섭하지 않는다'는 확고한 원칙으로 문화산업의 토양을 일구어 세계가 주목하는 K-컬처의 씨앗을 심으셨다"고 평했다.이어 "위기를 극복하는 동시에 미래를 준비하신 대통령님의 혜안과 개척자 정신은 대한민국이 나아갈 방향을 알려주는 가장 뚜렷한 이정표"라며 "국민주권정부는 그 뜻을 이어받아 인공지능 혁명과 에너지 전환이라는 거대한 물결을 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다."국민의 삶을 따뜻하게 보듬었던 대통령님의 철학도 이어가겠다"고도 했다.이 대통령은 "국가 재정이 극도로 어렵던 시절에도 국민기초생활보장제도를 제정하시며 '복지는 시혜가 아니라 국민의 권리이자 생산적 투자'임을 선언하셨던 그 깊은 뜻을 되새기겠다"고 밝혔다.이어 "짙게 드리운 양극화의 그늘을 걷어내고 모든 국민의 삶을 든든하게 받쳐주는 사회적 안전 매트리스를 단단히 구축하며 성장의 결실이 온 국민에게 골고루 돌아가도록 하는 것이 정부가 해야 할 일임을 한시도 잊지 않겠다"며 "도약을 이끄는 성장과 온기를 나누는 포용을 두 축으로 삼아 국민 한 분 한 분의 삶에 실질적 변화를 만들어 내겠다"고 다짐했다.이 대통령은 마지막으론 "말보다 실천으로, 구호보다 성과로 국정의 책임을 다하면서 국민의 일상을 든든히 지키고 나라의 미래를 열겠다"라며 "영원한 스승이신 김대중 대통령님! 하늘에서도 대한민국의 앞날과 우리 국민의 삶을 따스하게 보듬어 주십시오"라고 추모사를 마무리 했다.