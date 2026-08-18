농지 거래하려면 거창까지 가야... 함양농민 불편 호소

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

농민들이 농지를 거래할 때 한국농어촌공사를 통해서 업무가 이뤄지지만, 경남 함양 지역에서는 함양지소가 아닌 거창에 위치한 거창함양지사에서만 관련 업무를 처리할 수 있어 농민들의 불편이 제기됐다.한국농어촌공사는 농지은행을 통해 농지 매매·임대 등 농지 거래와 관련한 업무를 수행하고 있다. 농지의 매매·장기임대차·교환 등을 지원해 영농규모 확대와 농지 집단화를 촉진하고, 농가소득 증대와 농업경쟁력 강화를 돕기 위해 운영하는 제도다. 농지은행에서는 농지 실거래가와 임대료 등의 정보를 제공하는 한편 임대수탁, 매도수탁, 경영회생지원, 매입비축, 농지연금 등 다양한 사업을 진행한다.농지은행을 통해 농지를 거래하려는 농민은 매물을 검색한 뒤 해당 농지가 매매 대상에 해당하는지 확인하는 절차를 거치게 된다. 이후 현장 실사와 심의 등을 통해 대상 농지로 선정되면 감정평가 등을 거쳐 매입가격을 산정하고, 이에 대한 동의 절차를 거쳐 계약 체결과 대금 지급이 이뤄진다.문제는 함양지역 농민들이 이 같은 업무를 처리하기 위해 거창까지 이동해야 한다는 점이다. 함양에는 한국농어촌공사 지소가 있지만 관련 업무를 처리할 수 없어 농민들이 거창함양지사를 직접 방문해야 하는 상황이다.지역의 한 농민은 "과거에는 함양지소에 접수하면 업무를 대행해 줘 거창까지 가지 않아도 됐다"며 "하지만 지금은 지사에서만 관련 업무를 처리하고 있어 바쁜 농민들이 업무를 볼 때마다 거창까지 다녀야 하는 불편을 겪고 있다"고 토로했다.특히 농지 거래 과정에서 서류 제출이나 계약 등으로 여러 차례 방문해야 할 경우 농민들의 시간적·경제적 부담도 적지 않다는 지적이다. 이에 농민들의 불편을 줄일 수 있는 대책이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.이에 대해 한국농어촌공사 거창함양지사 농지은행관리부 담당자는 "지소는 본래 지사와 원거리에 위치한 수혜지역을 관리하기 위해 설치된 출장소로, 저수지·양배수장·용배수로 등 수리시설 유지관리 직원이 상주해 있을 뿐 농지은행관리부 전담직원이 배치되지 않아 구조적으로 임대수탁 계약 업무를 진행할 수 없다"며 "그러나 함양 농업인의 편익 도모를 위해 농지임대수탁사업 접수 업무를 병행해 왔고, 현재도 지속적으로 해당 업무를 지원하고 있다"고 설명했다.이어 "공사에서는 농지임대수탁사업의 디지털서비스의 일환으로 공공마이데이터 및 전자계약 서비스 시행 중"이라며 "사무실 방문 없이 휴대전화 인증만으로 필수 구비서류 제출 및 전자계약이 가능하다. 또한 위탁수수료도 농업인에 한해 전면 폐지 하는 등 서비스를 개선하고 있으며, 관련 내용을 지역 농업인에게 지속적으로 홍보하는 등 앞으로도 현장의 애로사항을 파악해 개선하도록 하겠다"고 덧붙였다.