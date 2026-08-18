55년 만에 열린 재심, 재판부는 재심을 기각했던 그 판사들

"아버지를 두 번 죽인 판사에게 다시 무죄를 호소하라니."
1971년 5월, 일본 유학을 마치고 조국으로 돌아온 스물다섯 청년 서병호는 영문도 모른 채 서빙고의 음습한 지하실로 연행되었다. 서씨는 19일간 영장 없는 불법구금, 물고문과 전기고문, 잠 안 재우기 고문을 당했다. 군 수사기관인 육군보안사령부는 재일 대남 공작원을 유인, 검거한다는 명목으로 이른바 '역용공작(이중간첩 공작)'의 소모품으로 고 서병호 씨를 이용하려 했다.
그러나 예상한 대로 공작이 이뤄지지 않자 보안사령부는 간첩 검거에 협조했던 그에게 '간첩' 딱지를 붙여 검찰로 넘겼고, 1972년 법원은 징역 12년과 자격정지 12년을 선고했다. 가장 아름다워야 할 청춘의 시기 12년을 감옥에서 보내고 1983년 만기 출소한 그는 평생을 '빨갱이'라는 낙인 속에 숨죽여 살다 2021년 한 맺힌 생을 마감해야 했다.
간첩이라는 낙인을 달고 산 지 55년의 세월, 국가폭력 피해의 사슬을 끊어 내기 위한 재심 공판이 마침내 열렸지만 유족은 마냥 기쁘지만은 않았다. 오히려 재심 재판을 우려와 불신의 눈으로 바라봐야 한다.
그 이유는 법원의 이해할 수 없는 결정 때문이다. 55년 만에 열린 재심 공판정의 법대에 앉은 이들은 다름 아닌 바로 1년 전 "불법구금과 고문의 증거가 없다"라며 재심 청구를 기각했던 바로 그 재판부(서울중앙지방법원 형사합의27부, 재판장 우인성 부장판사)이기 때문이다.
형사 합의 27부가 재심 기각한 그 사건에 대해 상급심인 서울고등법원은 "보안사는 민간인 수사권이 없어 위법하며 재심 개시 사유가 명백하다"라며 원심을 파기했다. 그런데도 재판은 기계적 전산 배당이라는 이유만으로 이 재심 사건을 기각했던 '기각 판사'들의 손으로 되돌아갔다. 유족 측과 변호인 측은 사건의 재배당을 요구했으나 받아들여지지 않았고, 결국 헌법상 '공정한 재판을 받을 권리'를 지켜내기 위해 법관 기피 신청서를 제출했다.
도대체 고 서병호 사건의 전모는 무엇이며, 사법부는 왜 국가 폭력의 희생자들에게 또 다시 고통을 안기는걸까(관련기사: "재심을 개시한다"... '간첩' 몰렸던 당사자는 이미 떠나버렸다
https://omn.kr/2i2de).
'역용 공작'의 덫과 12년의 옥살이
고 서병호 씨(1936년생)는 일제강점기와 한국전쟁의 혼란을 거치며 배움에 뜻을 품고 일본으로 유학을 떠난 지식인이었다. 일본에서 학사와 석사 과정을 밟는 동안 그는 재일교포 장학단체인 '조선장학회'로부터 학비를 지원받았다. 그러나 군사독재 시절, 이 장학금은 훗날 그의 인생을 파멸로 몰고 간 덫이 되었다.
1971년 5월 1일, 한국으로 귀국한 서씨를 영장 없이 체포해 구금한 육군보안사령부는 19일간 서 씨를 감금한 채 모진 고문과 가혹 행위를 가했다. 조선장학회의 장학금을 북한의 공작금으로 만들고, 북한의 지령을 받아 귀국한 간첩으로 서 씨를 조작하려 한 것이다. 그러나 이것이 여의치 않자 그를 역용공작 대상으로 이용하려 했다.
당시 보안사 내부 비밀문건에 적시된 계획은 이른바 '이중간첩공작'이었다. 일본 내 대남공작원을 남한으로 유인, 체포하기 위해 서 씨의 약점인 조선장학회 수혜 이력을 쥐고 흔들어 자필 전향서와 서약서, 행동지침을 강제로 작성하게 한 뒤 공작원으로 활용하려 했던 것이다. 그러나 조선장학회는 이른바 대한민국 민단과 일본장학회, 조총련 세 단체가 함께 이사를 구성해 대한제국 당시부터 운영되어 온 조직이었다.
4개월에 걸친 육군보안사령부의 공작은 상부선과의 접촉 실패 등으로 벽에 부딪혔다. 당연히 존재하지 않는 상부선이 걸려들 리 없었기 때문이다. 그러자 보안사는 서 씨를 '인간 소모품'처럼 내던졌다. 1971년 9월 22일 공작 종료를 선언함과 동시에, 그를 '간첩'으로 바꿔 간첩을 검거했다며 대대적인 반공 성과물로 포장한 것이다. 민간인에 불과했던 서 씨는 군 형법상 처벌 대상이 아니었음에도, 수사권 없는 보안사가 모든 조사를 주도하고 조서를 작성하는 등 이 모든 조작을 주도했다.
1972년 3월 23일, 서울형사지방법원(현 서울중앙지법)은 군 수사관들의 고문으로 조작된 조서를 제대로 살펴보지도 않은 채 그대로 인정, 서 씨에게 징역 12년 및 자격정지 12년을 선고했다. 같은 해 11월 대법원에서 상고가 기각되며 형은 그대로 확정되었다.
진실화해위의 진실 규명과 사법부의 외면
고인은 생전인 2017년 2월 억울함을 풀기 위해 직접 일본을 다녀와 각종 증언과 증거를 모아 서울중앙지방법원에 1차 재심을 청구했다. 그러나 사법부의 문턱은 높고도 잔인했다. 당시 법원 재판부는 '불법체포, 감금 사실을 인정할 객관적 증거가 부족하다'라며 2020년 청구를 기각했다.
칠흑 같은 절망의 시간을 보내던 서 씨는 재심의 결과를 보지 못한 채 2021년 갑작스럽게 세상을 떠났다. 이에 서 씨의 딸이 서 씨의 유지를 이어 진실·화해를위한과거사정리위원회(이하 진실화해위)의 문을 두드렸다.
2년여에 걸친 끈질긴 조사 끝에 진실화해위는 2024년 1월 23일, 마침내 국군방첩사령부(구 보안사령부)의 존안자료 등 결정적 내부 비밀문건을 찾아냈다. 당시 진실화해위가 찾아낸 기록은 '보안사 작성 역용공작계획 및 내부 수사보고서', '1971년 5월 1일부터 19일까지 19일간 영장 없이 불법 감금된 사실', '민간인에 대한 수사권이 없는 군 수사기관의 직권남용 및 불법 가혹행위 규명' 등이었다.
진실화해위는 이 사건을 "국가폭력에 의한 중대한 인권침해 사건"으로 공식 규명하고 국가의 공식사과와 피해자의 명예회복을 위한 법원의 재심 조치를 권고했다. 55년여 만에 국가기관이 공권력의 불법성을 공식 인정한 역사적 순간이었다.
기록도 보지 않고... 서울중앙지법형사27부의 부실 심리
진실화해위의 진실규명 결정을 손에 쥔 유족은 2024년 6월, 서울중앙지법에 제2차 재심(2024재고합11)을 청구했다. 사건은 서울중앙지법 형사합의27부에 배당됐다.
국가폭력의 명백한 증거인 진실화해위의 결정서와 보안사 내부 문건이 증거로 제출되었기 때문에 유족과 변호인은 이번만큼은 법원이 재심에 귀를 기울여줄 것이라고 믿었다. 그러나 재판부의 행태는 충격 그 자체였다.
① 재판부는 검찰로부터 "해당 수사공판기록은 검찰에 없고 국가기록원에 이관되어 확인할 수 없다'는 무성의한 회신을 받자, 국가기록원에 기록 송부를 촉탁하거나 사실조회를 신청하는 등 추가적인 기록 확보 조치를 취하지 않았다. 1970년대 1심 재판 기록조차 제대로 열어보지 않은 채 심리를 진행한 것으로 보인다.
② 재심청구서가 접수된 후 1년이 넘는 기간 청구인이나 변호인을 법정에 부르는 심문기일을 단 한 차례도 열지 않았다. 유족 측의 구술 변론 기회는 원천 차단되었다.
③ 2025년 7월 10일, 형사 27부는 2차 재심청구를 기각했다. 기각 사유는 8년 전과 같은 '불법체포, 감금, 가혹 행위를 인정할 증거가 없다'라는 것이었다. 국가기관인 진실화해위가 2년 조사해 밝혀낸 국가폭력의 실체와 방첩사 존안자료에 대해서는 판결문에서 구체적인 이유 없이 묵살했다.
상급심의 철퇴와 검찰의 태도 전환
유족 측은 서을고등법원에 즉시항고(2025로 41)를 제기했다. 항고심(서울고등법원형사20부)에서 사태는 급반전했다.
유족의 처절한 호소와 언론 보도, 법무부 장관을 향한 진정 등이 이어지자 10년 넘게 '재심을 기각해야 한다'라고 완강히 버티던 검찰마저 2026년 4월 태도를 180도 바꿔 '재심 개시 사유가 인정된다'라는 인용 의견서를 법원에 제출했다. 검찰은 '서 씨는 민간인 신분이었고, 보안사는 민간인에 대한 수사권이 없음에도 수사를 진행한 위법이 있다'라고 인정했다.
서울고등법원은 2026년 4월 24일, 서울중앙지법 형사 27부의 기각 결정을 전격 취소하고 재심 개시 결정을 내렸다. 그 주요 요지는 "민간인에 대한 수사권이 없는 보안사 수사관들이 피해자를 불법 연행하여 수사하고 조서를 작성한 것은 직무상 범죄에 해당하며, 형사소송법 제420조 제7호의 재심 사유가 명백히 존재한다"라는 것이었다.
대법원에서도 이 결정이 최종 확정되면서, 고 서병호 씨는 마침내 정식 재심 재판을 통해 무죄를 다툴 수 있는 자격을 얻게 된 것이다.
기각했던 판사가 무죄를 심판한다 , 모순된 배당과 기피신청
그러나 법의 정의가 실현될 것이라는 기대는 재판부가 지정되는 순간 다시 산산조각 났다.
재심 개시 결정이 확정된 후 서울중앙지방법원은 본안 재심공판(2024재고합11)을 원래 재심을 기각했던 형사합의27부(우인성 재판부)에 그대로 재배당했다.
현행 법원 실무상 '재심 청구 사건'을 맡았던 재판부가 '재심 본안 공판'까지 이어 맡는 기계적 배당 관행 때문이었다. 설령 그 재판부가 상급심이 위법하다고 기각 결정을 내린 재판부라 할지라도, 현행 전산 시스템은 이를 자동으로 회피하지는 못한다.
이미 '고문과 불법 구금의 증거가 없다'라며 확고한 부정적 심증을 공식 결정문으로 표명했던 판사가 재심 재판을 맡는 것에 대해 유족과 변호인단은 경악을 금치 못했다. 1년 전에 '고문과 불법구금 증거가 없다'라던 재판부에 '고문과 불법구금이 있었으니 무죄를 선고해 달라'라고 호소해야 하는 기막힌 모순이 발생한 것이다.
대법원은 전통적으로 형사소송법 제17조 제7호의 '전심재판 관여'를 상소심의 직전 원심에 직접 관여한 경우 등으로 극히 좁게 해석해 왔다. 재심청구 기각 결정을 내린 재판부가 본안을 다시 맡는 것에 대해서도 '법률상 당연 배제 사유는 아니다'라는 기계적 태도를 취해왔다. 그러나 재심 개시 여부를 결정하며 사실 관계를 심리한 판사가 본안에서 무죄 여부를 백지 상태에서 심리한다는 것은 인지심리학적으로나 법리적으로 불가능에 가깝다.
또한 기록조차 열어보지 않은 재판부에 다시 사건을 돌려보내는 것은 사법 행정의 심각한 맹점이다. 법관 등의 사무분담 및 배당 예규 상 '재판 처리에 현저히 곤란한 사유'가 있을 때 재배당을 할 수 있는 재량이 재판장에게 있는데도 법관 스스로 회피하지 않고 버티는 관행이 화를 키웠다는 지적이다.
과거사 재심 사건은 단순한 형사 재판이 아니라 국가 폭력에 짓밟힌 헌법적 기본권을 회복하는 '사법적 구제절차'다. 그럼에도 일부 하급심 법관들이 기록 추적을 게을리하고 국가 기관의 결정인 진실화해위의 결정을 가볍게 치부하는 것은 사법부의 과거사 반성 의식이 여전히 결여되어 있음을 잘 보여주는 증거다.
유족 측과 변호인단은 지난 7월 재판부에 '재배당 요구 의견서'를 법원에 제출했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않고 8월 18일을 첫 공판 기일로 지정했다. 이에 유족 측 변호인(최정규 변호사)은 제1회 공판기일을 앞두고 형사소송법에 따라 법관 기피 신청을 전격 제출했다.
재판의 공정성은 '결과로써의 공정'뿐만 아니라 '겉으로 보아도 의심의 여지 없이 공정해 보이는 것'에서 출발한다.
자신이 내렸던 잘못된 기각 판결을 뒤집고 스스로 무죄를 선고해야 하는 모순된 처지에 판사를 밀어 넣는 사법 배당 시스템 그리고 심리 부실로 피해자를 두 번 울리 재판부의 침묵은 법치주의의 수치다. 법관 기피 신청에 대한 법원의 전향적 결단과 사건 재배당이야말로, 반세기 넘게 지연되고 있는 고 서병호 씨의 넋을 달래고 무너진 사법 신뢰를 세우는 한 장의 벽돌이 될 것이다.