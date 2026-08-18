노년을 돌아보는 영화에서 읽은 마음들

큰사진보기 ▲책 <보이지않는 것에 의미가 있다> 표지 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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열혈 영화 팬은 아니지만 의미 있는 독립 영화와 다큐멘터리 영화는 챙겨 보는 편이다. 상업적인 영화와 다른 소박한 연출과 독특한 주제에 매력을 느끼기 때문이다. 그리고 영화를 볼 때마다 후기를 작성하는데, 이때 극 중 인물에 대한 심리 묘사가 늘 어려웠다. 이를 해소하는 데 도움을 준 책이 바로 <보이지않는 것에 의미가 있다>(2021년 12월 출간)이다.책은 "영화가 묻고 심리학이 답하다"라는 부제처럼 현직 정신과 의사가 서른네 편의 영화를 보고 등장인물의 다양한 심리를 추적하고 있다. 책은 5부에 걸쳐 영화 주제를 분류했는데, 개인적으로 가장 흥미를 끈 것은 '노인과 죽음'을 다룬 3부이다.마침 3부에서 소개하는 6개 영화 중 5개는 이미 본 것들이어서 이들 영화에 대한 정신 분석은 마치 영화를 다시 돌려보는 느낌이었다. 일례로 1981년 상영된 마크 라이델 감독의 <황금연못> 극중 인물의 심리분석은 당시 봤을 때 놓친 감성과 메시지를 새롭게 환기 시켰다.<황금연못>은 은퇴한 노교수 부부의 일상을 잔잔히 그린 영화이다. 완고한 노먼과 개방적인 아내 에텔은 성격이 전혀 다르다. 딸 첼시가 유럽 여행을 앞두고 남자 친구 빌의 아들 빌리를 황금연못 호숫가 별장에 맡기면서 영화는 시작된다. 노먼은 어린 빌리와 교감하면서 자신의 노쇠함을 서서히 받아들인다.영화는 노년에 어떻게 살아야 하는지, 나아가 노년이 삶의 의미를 제대로 살필 수 있는 시기라는 걸 암시하고 있다. 지은이는 노먼과 에델의 정신 분석을 통해 이제 노년들은 과거에 매몰되지 않고 타인에게 관심을 가지며 세상에 시선을 돌릴 수 있는 능력이 필요하다고 강조하고 있다.2007년 롭 라이너 감독 영화 <버킷리스트>의 극중 인물에 대한 정신 분석도 매우 흥미롭다. 영화는 죽음을 앞둔 두 노인이 그간 놓치고 살았던 것들을 인생을 마감하기 전에 시도하고 그들 스스로 남은 생을 구가한다는 줄거리다.재벌사업가 에드워드과 자동차 정비공 카터는 시한부 판정을 받은 암 환자들로, <버킷리스트>를 작성해 3개월간 실행에 옮긴다. 남에게 도움 되는 일, 스카이다이빙, 인도 타지마할 구경, 눈물 나게 웃어보기 등 '죽기 전에 해보고 싶은 것들'에 자신들을 위한 시간을 보낸다. 두 주인공은 버킷리스트를 실행하고 비로소 잃었던 가족과 열정, 자아를 되찾고 행복한 죽음을 맞는다.<버킷리스트>의 메시지는 죽는다는 사실을 알기에 되레 현재를 더 생생하게 살아가고 그 안에서 진정한 행복을 발견할 수 있다는 것이다. 하지만 우리 인간은 어리석게도 살아있을 때 죽음을 잘 맞이하는 방법을 찾지 않거나 애써 모르고 지내고 있다.그래서 "죽음이 비로소 삶을 완성시킨다"라는 유명한 말도 생겼을 것이다. 사실 이 말을 개인적으로 누구보다 뼈저리게 실감하고 있다. 버킷리스트 주인공들처럼 필자 또한 암과 투병하면서 살아가고 있기 때문이다.책은 앞서 소개한 두 영화 이외에 서른두 편의 영화의 등장인물도 다각도에서 심리를 분석하고 있다. 이 책의 교훈은 영화마다 극 중 인물이 추구하는 정신세계가 들어있으며, 이러한 요소에 대한 이해는 영화 관람을 더욱 재밌게 해준다는 것이다.결국 영화를 보는 이유를 묻게 된다. 영화는 현실과 다르지만 사람의 이야기를 다루고 현실적 개연성이 있을 때가 많다. 이에 관람객들은 극중 인물의 보이지 않는 마음에 자신도 모르게 감정을 이입하면서 삶의 치유와 행복을 찾기도 한다.책이 소개하는 영화는 서른네 편이지만 개인적으로 실제 본 영화는 열다섯 편에 불과하다. 아직 보지 못한 나머지 영화는 차차 시간을 내 관람할 계획이다. 책을 통해 영화 주인공들의 심리를 이해했으니 보다 영화를 심층적으로 감상할 수 있을 것이다. 영화 속 보이지 않는 마음의 의미를 살피는 것만으로도 즐거울 것 같다.