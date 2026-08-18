[사진] 바다를 내주던 달동네, 오래된 평상에서 바라본 풍경

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큰사진보기 ▲폭우가 내리던 우암동 달상회 앞. 우산을 쓴 사람 뒤로 고층아파트가 병풍처럼 솟아 있다. 오랫동안 이곳에서 살아온 사람들의 일상과 도시의 변화가 한 장면에 겹쳐 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲달상회 주변 오래된 집들의 지붕과 복잡하게 얽힌 전깃줄 너머로 고층아파트가 들어서 있다. 낮은 삶의 공간을 높은 건물들이 둘러싸고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲우암동의 오래된 집 작은 평상에서 바라본 바다. 어르신은 이곳에 앉아 바다를 바라보는 것이 작은 위로가 된다고 했다. 높은 건물 사이에서도 아직 남아 있는 오래된 동네의 풍경이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 17일, 폭우가 쏟아지던 부산 남구 우암동 달동네의 '달상회'를 오랜만에 찾았다. 가파른 골목을 따라 오래된 집들이 다닥다닥 붙어 있는 동네다. 한때 이 골목 어디쯤에서도 부산항과 바다가 훤히 내려다보였다. 가진 것 많지 않은 사람들이 살아온 동네였지만, 적어도 바다만큼은 누구의 것도 아니었고 누구에게나 열려 있었다.그런 달동네 앞으로 거대한 고층아파트가 들어섰다. 재개발로 시작된 공사는 어느덧 준공을 앞두고 있다. 낮은 지붕과 오래된 담벼락 너머로 솟은 아파트들은 이제 바다 대신 골목의 풍경이 되었다. 수십 년 동안 바다를 바라보며 살아온 사람들의 시선 앞에 거대한 벽 하나가 세워진 듯하다. 동네가 바뀌고 집값이 오르고 도시가 발전한다지만, 그 과정에서 누군가는 오래 바라보던 풍경 하나를 잃는다.달상회 인근 좁은 골목 사이 오래된 집에 사는 어르신을 만났다. 집 앞 작은 평상에 앉으면 그나마 건물 사이로 바다가 보인다. 어르신은 그곳에 앉아 바다를 바라보는 것이 작은 위로가 된다고 했다. 비가 내리는 날에도, 볕 좋은 날에도 그 자리에서 바라보던 바다는 오랫동안 말없이 곁에 있었을 것이다. 돈을 내지 않아도 되고, 누구의 허락도 필요 없었던 풍경이다.가난한 사람들이 살아가며 받는 위로는 어쩌면 거창한 보상보다 이런 것인지도 모르겠다. 집 앞에 불어오는 바람, 골목 끝으로 보이는 바다, 작은 평상에 앉아 바라보는 저녁노을 같은 것들. 도시가 높아지고 화려해질수록 그런 작은 위로마저 가난한 사람들의 몫에서 하나둘 사라지는 것은 아닌지. 폭우가 지나가는 우암동 골목에서, 높은 아파트 사이로 겨우 남은 바다를 바라본다.