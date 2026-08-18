이진숙 놓고 갈라진 국힘... "제명" vs. "징계사안 아냐"

▲이진숙 국민의힘 의원이 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 5·18 민주화운동 관련 긴급 기자회견을 한 뒤 기자들의 질문을 받지 않고 "제가 할 이야기는 사실상 제 기자회견문에 다 담겨 있다"고 말하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기