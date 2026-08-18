롤링주빌리(www.jubileebank.kr)는 2015년 설립 이후 고통받는 소액채무자 5만여 명의 부실채권 8000억 원 이상을 소각하여 탕감하는 등 금융소외 계층의 자활을 돕는 시민운동을 펼쳐왔습니다. 롤링주빌리는 정부의 포용금융 정책 추진에 작은 힘이나마 보태기 위하여 <오마이뉴스>에 '포용금융'을 주제로 월 1회 따뜻한 글을 기고하고자 합니다. 세번째 기고는 김제완 롤링주빌리 이사(고려대학교 법하전문대학원 교수)의 칼럼입니다.

큰사진보기 ▲장기연체채권의 족쇄를 풀자. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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이재명 정부는 포용적 금융을 위한 정책의 하나로, '새도약기금'을 통하여 금융취약계층이 부담하고 있던 소액의 장기연체채권을 소각하는 정책을 추진하고 있다.새도약기금은 정부의 포용금융 공약 이행을 위해 금융위원회와 한국자산관리공사(캠코)가 주도하여 설립한 국가 주도형 특수목적법인(SPC) 형태의 공공 배드뱅크로서, 장기연체 금융취약자들이 추심과 연체 이자의 고통에서 벗어나 재기할 수 있도록 하자는 취지이다.이 정책은 전국 시중은행, 카드사, 저축은행, 상호금융권 및 대부업체 등 주요 금융회사들이 맺은 '새도약기금 매입 협약'을 기본 근거로 운영된다. 더 이상 원리금을 감당할 수 없는 금융취약자들의 장기연체채무는 이를 탕감하여 새 출발을 할 수 있도록 함으로서 다시 중산층으로 사회에 복귀할 수 있도록 촉진하여야 한다. 이와 같은 제도는 주요 선진국에서는 이미 필수적으로 운영되고 있는 자본주의 금융제도의 핵심요소 중의 하나로서, 마땅히 적극 환영할 일이며 우리 사회에 조속히 제도로 정착시켜야 한다.그런데 이 정책을 성공적으로 수행해 나가는 데 있어서는 걸림돌이 적지 않다. 우선 채권자 금융회사들의 비협조이다. 금융회사들은 장기연체채무에 대해서도 최대한 추심행위를 계속하여 이윤을 극대화하고자 한다. 실제로 신용카드사들은 '새도약기금' 출범 이후에도 과거 2003년 카드대란 당시 설립하였던 상록수제일차유동화전문유한회사를 계속 운영하면서 23년간 장기추심활동을 계속하였던 사실이 알려진 바 있다.이와 같은 과도한 추심행위에 대해 약탈적 금융라는 비판에 금융위원회는 새도약기금 협약에 따른 장기연체채권 매각상황을 점검하고 그 이행을 재차 추진하였다. 그러나 그 후에도 정작 이 정책을 실무적으로 추진해야 할 공공기관인 한국자산관리공사(캠코)가 재차 문제를 일으켰다.캠코는 자사가 과거에 인수한 배드뱅크 채권들을 새도약기금에 편입해 소각하지 않고 민간 신용정보회사에 위탁하여 자체 수익을 추구하고 있다는 점이 밝혀졌기 때문이다. 생각해 보면, 금융회사들로서는 언제든지 장기추심을 통한 이윤추구를 극대화할 동기가 충분하다. 따라서 금융정책 당국이 이를 어떻게 공적으로 제어할 것인지가 이 정책의 성패를 좌우하는 관건이 될 것이다. 그러나 현재로서는 이 정책이 금융회사들에 대해 법적인 강제성이 없는 자율협약 형태로 되어 있다. 따라서 금융당국의 공적 개입이 제한적일 수밖에 없으며, 이에 대한 제도적 수정보완이 필요한 상황이다.다음으로, 장기연체채권 관련 법제의 운용도 문제이다. 회수가 사실상 불가능한 장기연체채권에 대해 무기한 추심행위를 계속하는 것은 채무자에게는 물론이고 채권자에게도 궁극적인 이익이 되지 않는 경우가 적지 않다. 추심행위에는 사회경제적 비용이 소요되므로, 그 비용 대비 실질적으로 채권자에게 이익이 되는지를 비교형량하여야 하기 때문이다.그런데 금융회사 임직원들로서는 실익이 없음에도 임의로 채권을 포기하거나 소각하는 결정을 하기가 용이하지 않다. 그와 같은 판단을 하는 경우 차후 회사에 대한 배임의 소지가 문제될 수 있기 때문이다. 이와 같은 문제를 해결하기 위한 제도가 소멸시효 제도이다. 어느 나라든지 소정의 기간 동안 회수하지 못한 채권에 대해서는 시효제도를 두어 이를 법적으로 소멸시키고 있다. 따라서 소멸시효제도가 제대로 작동되면 장기연체채권이 사회문제로 되지 않는다.그러나 우리나라에서는 법에서 정한 채권의 소멸시효기간 10년이 훨씬 지난 장기연체채권이 여전히 문제된다. 이는 우리나라에서 소멸시효제도가 본지대로 정상적으로 작동하고 있지 못함을 보여주는 것이며, 이에 대한 진지한 검토가 필요하다. 여기에는 주요 선진국들에 비해 소멸시효의 중단과 포기를 지나치게 쉽게 인정하고 있는 대법원 판례의 태도에도 그 책임을 물을 수 있다고 생각된다.한편, 장기연체채권 소각정책은 파산면책 제도와도 관련이 있다. 사실 장기연체채무자들은 다른 고려사항 없이 법적으로 파산면책을 받으면 된다. 파산면책을 받으면 강제적 추심이 허용되지 않기 때문에 장기연체채권 소각정책 없이도 장기추심의 족쇄에서 벗어날 수 있기 때문이다. 그러나 우리나라는 주요 선진국들에 비해 금융취약자들이 파산면책 제도를 활용하는 것도 용이하지 않다.대표적으로 미국의 경우 '정직하지만 불운한 채무자'에게 재기 기회를 주는 것을 원칙으로 하여, 사기죄 수준의 위법이 없다면 원칙적으로 면책하여 이른바 '새 출발(fresh start)'을 신속하게 결정해 준다. 그러나 우리나라는 파산면책을 위한 심사절차와 요건이 상대적으로 엄격할 뿐 아니라, 어렵사리 법적으로 파산면책을 받아도 사회경제적 낙인이 남아 정작 새 출발을 하기가 용이하지 않다. 파산면책자에 대해서는 대표적으로 최소한 5년간의 신용정보상의 불이익 부과를 법적으로 허용하여 신규대출시 금융회사로부터 사실상 제한을 받고 있음은 물론, 취업 및 전문자격의 취득과 유지 등 많은 영역에서 불이익을 가하고 있기 때문이다.돌이켜보면, 우리는 과거 IMF 경제위기 당시 사업실패와 실직으로 많은 국민들이 말할 수 없는 어려움을 겪었는데, 그 중 가장 큰 것은 과도한 채무문제였다. 심지어 그 압박을 이기지 못하고 자살하는 사람들이 속출하고, 나아가 자살 이후에도 유족들이 채무의 속박에서 벗어나지 못하는 비극을 목도한 바 있다. 그러나 유사한 경제위기를 겪은 다른 나라에서는 이와 같은 정도의 비극은 일어나지 않았다.우리 국민들이 받은 고통이 더 컸던 것은 파산면책이 활성화되지 않았었다는 데에서도 그 원인을 찾을 수 있다는 점이 지적되었다. 같은 상황에서 다른 나라의 채무자들은 비교적 용이하게 파산면책을 받고 새 출발을 할 수 있었기 때문이라는 분석이다. 그 교훈으로 우리나라도 IMF 사태 이후 통합도산법제를 전면개정하였지만, 그에 따른 후속조치는 충분히 이루어진 것으로 생각되지 않는다. 우리나라도 금융취약자들이 진정한 새 출발을 할 수 있도록 여기저기 잔존하고 있는 파산면책에 대한 과도한 규제를 줄여야 하고, 특히 대법원도 파산면책 제도의 실질적 활성화를 위해 근본적인 방향의 전환을 도모하여야 한다고 본다.필자로서는 무엇보다도 가장 중요한 것이 우리 사회의 인식과 사고의 전환이라고 생각한다. 우리나라 사람들은 채무는 아무리 어렵더라도 반드시 약속대로 변제하여야 한다는 인식이 강하며, 채무의 면제나 소각에 대해서는 이른바 '도덕적 해이(moral hazard)'를 막아야 한다는 생각을 견지하고 있다. 채무는 반드시 변제하여야 한다든가 도덕적 해이를 방지하여야 한다는 점에 대해 법률가인 필자로서는 당연히 전적으로 공감한다. 다만, 우리 사회는 그 정도가 지나치므로 인식과 사고의 전환이 필요하다는 점을 지적할 뿐이다.필자로서는 이 문제를 생각하면서 몇 가지 숙고할 것을 제시하고자 한다.첫째, 정작 자본주의 경제를 발전시킨 법적 토대는 무한한 책임의 부과가 아니라 책임에 대한 적절한 제한이라는 역설이다. 대표적으로 주식회사에서 주주의 유한책임 제도를 들 수 있다. 회사가 망하더더도 그 부채를 주주가 부담하지 않는다는 법리는 기업인들에게 다양한 시도와 새로운 도전을 가능하게 하였고, 이것이 자본주의 경제발전의 핵심 요소가 되었다는 점은 법학계가 공유하는 주지의 사실이다. 이와 같이 주식회사를 통하여 사업을 하는 주주들에게 유한책임이 보장되는 만큼, 개인사업자들에 대해서도 적절한 책임제한이 필요하다. 그 중 하나가 장기연체채권 소각정책이라고 할 수 있다.둘째, 채무불이행에 대한 위험(default risk)은 점차 채무자가 아니라 채권자가 부담하는 것으로 발전하고 있는 것이 현대적인 금융기법상의 동향이라는 점이다. 과거에는 채무자가 스스로 채무감당능력을 해명하고 담보를 제공하여야 했으나, 현대적 기법상으로는 채권자인 금융회사 스스로 채무불이행 위험을 미리 판단하고 대비하여야 한다고 설명된다. 대표적으로 비소구 금융(non-recourse loan)이나 신용부도스왑(CDS, Credit Default Swap), 보증보험회사의 매출채권보험, 나아가 수출대금을 확보하기 위한 수출보험의 활용 등을 예로 들 수 있다.이와 같이 현대 금융이론과 법경제학에서는 채무불이행에 대한 1차 적인 책임과 위험을 채무자가 아닌 '채권자(금융회사)'가 부담해야 한다는 논리적 근거로는, 우선 이자는 단순한 대여료가 아니라 금융회사가 채무불이행위험을 감수한 대가이므로, 금융회사는 이미 위험 프리미엄을 수령한 것이라는 점이 지적된다. 다음으로, 채무불이행 리스크는 금융회사가 가장 적절히 효과적으로 평가할 수 있는 능력이 있으므로, 이를 감당할 수 있는 자에게 위험을 부담시키는 것이 법경제학적으로 합리적이라는 점도 지적되고 있다.마지막으로, 더 이상 감당할 수 없는 채무를 탕감해 주는 것은 동서고금을 막론한 인류역사 전반에서 허용해 온 유구한 법제라는 점을 지적하고자 한다. 이미 기원전 2400년경 고대 수메르의 아마르기(amargi)와 바빌로니아의 '미샤룸(mīšarum)', 그리고 유대 사회의 '희년(jubilee)' 제도는 모두 감당할 수 없는 채무로부터 사람들을 해방시켜 사회구성원으로 복귀시키는 것이었다.신약성경에서도 예수에 대해 '은혜의 해를 선포하러 오신 분'으로 서술되고 있는데(누가복음 4장 19절), 메시아가 해방시켜 줄 것으로 믿는 인간의 고통 중 하나로 희년의 선포가 이루어지지 않는 상태를 들고 있는 것이라고 이해될 수 있다. 우리 민족도 고구려의 진대법과 신라 문무왕의 채무탕감으로부터 조선시대 환곡에서의 탕척(蕩滌)제도(사면제도)에 이르기까지 역사적 전통이 있다. 환곡제도가 서민 구제보다는 오히려 금융을 통한 탐욕추구로 이어진 이른바 삼정의 문란이 조선사회 붕괴의 한 원인이 되었다는 점도 상기할 일이다.이와 같은 점들을 고려할 때 장기연체채권 소각정책을 포함한 이재명 정부의 포용적 금융정책은 법리적으로나 역사적으로도 설득력이 있다. 제도적으로 잘 정착하여 민생경제를 회복하고 우리 사회의 통합과 발전의 토대가 되기를 기원한다.