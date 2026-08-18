"농사 기술이 참 좋구나, 웃고 있는 수박도 만들고"

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큰사진보기 ▲텃밭에서 수확한 노각, 가지, 고추 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭에서 수확한 옥수수와 참외, 개구리 참외 ⓒ 이지현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲텃밭에서 자라는 수박 ⓒ 이지현 관련사진보기

"아이쿠! 핑크빛 수박이네".

큰사진보기 ▲텃밭에서 수확한 애플 수박. ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭에서 자라는 참외 ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

기다리던 단비가 내렸다.그동안 계속된 폭염과 가뭄으로 토란 잎 끝자락이 갈색으로 변하고, 감나무에 매달려 있던 풋감이 말라서 떨어졌다. 시골 생활에서 처음 보는 모습이다. 단비의 기쁨도 잠깐, 거제도를 포함한 일부 지역의 폭우로 안타까운 소식이 들려온다.익산시에는 시들어가던 농작물들이 활기를 찾고, 생명력이 회복되는 비가 내렸다. 비 그치고 가녀린 햇살과 함께 오늘도 텃밭으로 향했다. 매일 아침의 시작이 그렇다. 작업복을 입고 텃밭 한 바퀴. 수염이 갈색으로 물든 옥수수를 따고, 보랏빛 가지와 황금색 노각, 고추잠자리가 생각나는 빨간 고추, 달콤하게 익어가는 단호박까지 텃밭의 작물들이 나를 반긴다. 오늘은 누구부터 만날까? 고민의 시간은 짧다. 가장 먼저 발길이 향하는 곳은 미안하지만, 그들이 아니다. 텃밭의 새로운 손님 참외와 수박이다.어린 시절 우물에서 두레박으로 토마토, 오이를 꺼내어 먹었다. 아직 냉장고가 보급되기 전이라 밭에서 토마토랑 오이를 수확하면 엄마가 깨끗하게 씻어서 마당 끝자락에 있는 우물에 넣었고 몇 시간이 지나면 두레박을 이리저리 돌리며 담아 올렸다. 넓적하게 썰어서 설탕을 뿌린 달콤한 토마토가 먹고 싶은데 자꾸만 오이가 두레박에 올라앉으면 실망하고, 우물가에 머무는 시간은 길어졌다. 두레박에 토마토가 따라 올라올 때까지. 텃밭의 추억이다.지난해 봄, 처음으로 텃밭에 수박 모종 두 개를 심었다. 정년퇴직 후 텃밭 농부가 되었지만, 농사는 어린시절 보았던 기억뿐 아직 익숙하지 않은데 용감하게 수박을 심은 것이다.가뭄에 몸살을 심하게 했지만, 매일 저녁 물을 주며 보살펴준 나의 손길을 기억했는지 아기 수박이 맺혔다. 탁구공 크기의 수박이 "내가 수박이야"라고 말하며 존재감을 보이는 게 참으로 신기했다. 행여 어린 수박이 떨어져 없어졌는지, 매일 아침 눈을 크게 뜨고 안부를 묻는 우리 집 텃밭 특별 관리 대상 1호가 되었다. 탁구공에서 주먹 크기로 자라더니 배구공이 되었다. 한여름 햇살에 수박의 녹색 평행선이 선명해 질수록, 수박이 자라는 만큼 나의 마음도 부풀어갔다.참외는 녹색에서 노랗게 익어가는 색깔로 수확 시기를 알 수 있지만 수박의 수확 시기는 전혀 알 수가 없다. 남편은 손가락으로 툭 툭 건드려 소리를 들어보고, 나는 수박 주변의 잎과 꼭지를 살펴보면서 수박이 잘 익었다는 확신으로 가위로 꼭지 위에 있는 줄기를 조심스럽게 잘랐다. 커다란 수박을 품에 안고 집안으로 들어오는데 그 뿌듯함이 아들, 딸 셋 안아주고 그 후 처음 느껴보는 기분이었다.냉장고 안에서 하루 밤을 보내고 다시 마주한 수박을 자를 때 동화 속 흥부의 들뜬 마음이 생각났다. 제비가 가져온 박씨를 심고 흥부는 그 박을 자를 때 어떤 생각을 했을까? 나의 수박 속에는 무엇이 있을까? 일흔 나이를 바라보고 있지만, 어느덧 동화책 읽는 어린이가 되었다.아직 수박씨도 덜 익었다. 한 입 먹어보았지만 역시 미완성의 맛이다. 난감했다. 그러나 포기할 수 없었다. 이게 어떤 수박인데..... 그리고 머릿속에 번쩍 스쳤다. 피클을 만들면 되겠지. 오이 피클보다 맛있을 거야.두툼하게 썰어서 오이피클과 같은 방법으로 수박 피클을 만들었다. 피클 재료를 물과 설탕, 식초를 1:1:1 비율로 안내하는데 나는 물의 양을 3으로 하고 설탕 1/3, 매실청 2/3, 2배 식초 1/3 비율로 한다. 물과 설탕, 매실청을 끓일 때 시중에서 판매하는 오이 피클링 한 수저를 넣으면 너무 달지 않고 매실 향까지 더해져 은은하고 상큼한 피클을 만들 수 있다.탁월한 결정이었다. 수박 피클은. 처음 먹어보는 수박 피클은 핑크빛 색깔에 새콤달콤, 입안에서 스르르 녹아내렸다.올해 5월에는 애플 수박을 심었다. 6월까지 가뭄이 계속되어 나의 손길이 더 필요했다. 수고한 만큼 결실이 있다는 것을 알기에 힘들어도 나의 역할을 충실하게 했다. 그리고 넓게 뻗은 줄기와 잎 사이로 수박이 얼굴을 내밀었다. 일반 수박과 달리 애플 수박은 여러 개가 맺혔다. 자라나는 수박을 보며 다짐했다. '수박 피클도 좋지만 잘 익은 수박을 만들자'.그런데 어느 날 줄기가 밖으로 뻗어 나와 유난히 햇빛을 많이 받고 있던 수박이 갈라져 있는 것을 발견했다. "아니 벌써 익어서 터져버렸다고?" 애플 수박의 크기가 작아서 일반 수박보다 수확이 빠르다는 것을 전혀 예상하지 못했다. 초보 농부의 한계다. 다음 날은 수박에 손길이 닿자 '툭' 소리를 내며 터져버렸다. 최상의 수박을 만들고 싶었던 나의 꿈이 무산된 아쉬움이 가득했다.그런데 식탁에 올려진 수박을 보며 남편이 말했다. "수박이 웃고 있네" 그 말을 듣고 보니 하얀 접시에 담긴 예쁜 수박의 갈라진 틈새에 수줍은 속살과 녹색의 싱그러움이 살짝 웃어 보이는 소녀의 얼굴이다. "나의 농사 기술이 참 좋구나. 웃고 있는 수박도 만들고".참외 모종도 심었다. 참외 줄기는 수박처럼 요란하게 뻗어 나간다. 텃밭 농부 선배들이 순 자르기를 알려주었지만 그들이 말하는 아빠 순, 아들 순을 아직 구분할 수 없다. 순 자르기가 되지 않은 참외 줄기는 온 밭을 덮고 있다. 그 무성한 잎 사이로 참외가 찾아왔는데 참외 가족이 모두 함께 왔다. 흙바닥에서 상처를 입지 않도록 받침대를 놓아주고 기다리는데 어쩜 이렇게 예쁠까? 노오란색이 진하게 드러날 때 수확을 했다. 한여름 햇살을 받고 자란 참외가 꿀맛이다. 텃밭에서 참외랑 수박까지 만들면 농부 자격증 받을 수 있지 않나?수확의 기쁨을 품은, 아삭하고 달콤한 참외를 먹으며 우리가 제철 과일을 먹으면 어떨까? 생각했다. 우리는 딸기를 1월에 먹었다. 딸기는 노지에서 4월에 수확한다. 참외, 수박은 4월부터 마트에서 판매한다. 지난겨울 고유가 시대에 온실에서 자란 것이다. 온실재배가 아닌 자연상태에서 7월, 8월에 수확한 참외 수박이 이렇게 맛있는데 몇 개월 앞서 수확하는 건 혹시 우리의 성급한 마음 때문은 아닐까? 그 성급함이 과일 생산비 증가에 이어 지구를 더 힘들 하는 게 아닐까? 우리나라의 폭염과 폭우, 폭설, 현재 유럽에서 계속 번지고 있는 산불의 원인이 이상기후라 하는데 우리의 식생활 패턴을 바꾸어 지구를 지킬 수만 있다면...애플 수박이 웃고 있는 것은 수확 시기를 모르기 때문만은 아니다. 올여름 폭염에 수확을 앞두고 있던 단호박도 터져버렸다. 텃밭 농부는 속상한 마음으로 그치지만 전업 농부들의 피해와 농산물 가격 상승이 나타나고 있다. 오늘 아침 텃밭에 시들어가던 오이와 고추꽃이 다시 피어있는 것을 보았다. 폭염이 멈추고 비가 내렸기 때문이다. 햇빛과 바람, 적당한 비만 내려주면 풍성하게 얻을 수 있는 우리의 농산물인데.2년 전 유명 햄버거 매장에서 토마토를 빼고 햄버거 가격을 낮추었던 기억도 있다. 장마철 폭우에 토마토 생산량이 크게 감소했기 때문이다. 내가 기억하는 어린 시절 텃밭의 추억이, 그리고 지금 나의 텃밭의 벅찬 수확의 기쁨이 다음 세대에도 이어지기를 바라는 마음 가득하다. 성경 말씀에 있는 것처럼 모든 농부의 수고가 헛되지 않고, 건강한 지구와 함께 지속 가능한 농업이 이루어지기를 기대한다.울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. (시편 126: 6)