당선 첫 일정, 거제 방문 김민석 "호우 피해, 할 수 있는 모든 일 할 것"

큰사진보기 ▲거제 수해 현장 찾은 김민석 민주당 신임 대표더불어민주당 김민석 신임 당 대표가 17일 오후 경남 거제시 옥포동의 산사태·폭우 피해 지역에서 현장을 둘러보고 있다. 이는 당선 후 첫 일정이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이후 이날 오전 8시 김 대표는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석과의 접견 자리에서도 수해 현장의 고충을 전하며 당정 차원의 각별한 대응을 약속했다. 김 대표는 이 자리에서 "당선되자마자 첫 회의를 짧게 하고 거제에 다녀왔다. 깜짝 놀랐다. 상상도 못한 정경이 거제 아파트 수몰 현장에 펼쳐져 있었다"고 말했다. ⓒ Youtube 델리민주 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 대표, 애로사항 경청더불어민주당 김민석 신임 당 대표가 17일 오후 경남 거제시 옥포동 옥포종합복지관 입구에서 변광용(왼쪽) 거제시장의 애로사항을 경청하고 있다. 김 대표의 거제 방문은 당선 후 첫 일정이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김민석 더불어민주당 신임 당대표가 당선 직후 첫 행보로 폭우 피해를 입은 경남 거제 수해 현장을 찾았다. 김 대표는 자신의 소셜미디어를 통해 현장의 충격과 당대표로서의 무거운 책임감을 상세히 전한 데 이어, 당정 접견 자리에서도 신속한 피해 복구와 지원 의지를 재차 강조했다.김 대표는 18일 새벽 페이스북에 거제 수해 현장을 방문한 사진을 게시하면서 "전대가 끝나자마자 거제 수해현장을 찾았다. 대전에서 차로 세 시간을 달려 돌아보고, 자정에 다시 밤길 네 시간을 잡아 서울로 향한다"라며 "승리의 기쁨보다는 그저 일이 시작되었다는 느낌"이라고 소회를 밝혔다.그는 "거제 현장은 충격이다. 전례 없는 호우와 황망한 대피에 얼마나 놀라셨을지 마음이 아프다. 심리적 트라우마까지 챙기겠다"라며 "할 수 있는 모든 일을 다해 달라고 정부에 부탁했고, 당도 할 수 있는 모든 일을 다 하겠다"라고 다짐했다.이어 당선 감사 연설에서 밝힌 3대 방향인 민생(Affordability), 확장(Broad), 유능(Competence)에 안전(Security)을 더한 'Cabs(택시)' 비전을 제시하며 "여당은 민생이 필요할 때 언제든 부르는 민생 택시가 되어야 한다. 국정을 동반 책임지는 여당 대표의 무거움을 다시 생각하며, 새벽부터 밤까지 민생을 지키는 여당이 되겠다"라고 포부를 남겼다.이후 이날 오전 8시 김 대표는 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석과의 접견 자리에서도 수해 현장의 고충을 전하며 당정 차원의 각별한 대응을 약속했다.김 대표는 이 자리에서 "당선되자마자 첫 회의를 짧게 하고 거제에 다녀왔다. 깜짝 놀랐다. 상상도 못한 정경이 거제 아파트 수몰 현장에 펼쳐져 있었다"고 말했다.또한 기후 위기로 인한 재난의 심각성을 언급하며 "30여 년 동안 안전에 전혀 문제가 없었다는 지역에서 생긴 산사태로 토사가 쌓인 걸 보니 최근 우리나라를 포함해 전 세계가 겪고 있는 기후변동에 기초한, 그래서 예상 못 한 지역에 한 시간에 100mm 이상 폭우가 쏟아져 감당이 안 되는 상황이 곳곳에 생겨 걱정이 되었다"며 "그로 인해서 놀라고 피해를 보고 대피하셨을 주민들의 마음이 지금까지도 너무 황망하실 것 같아 죄송했다"고 덧붙였다.이어 "새로운 상황에서 새로운 재난이 생기고 있기 때문에 어떻게 피해 주민들에게 빨리 보상하고 정신적 트라우마 등이 없도록 어떻게 섬세하게 도와드릴 것인가에 대해 정부도 최선을 다해주길 바라고, 당도 최선을 다하겠다는 말씀을 드린다"라며 "민주당은 앞으로 속도감 있게 새벽부터 달리는 민생 택시가 되겠다. 당은 민생에 촉수를 펼치고 새벽부터 전국을 돌며 현장의 목소리를 담아서 민심을 청와대와 정부에 전달하고 토론하며 당정 관계와 국정이 안정적으로 갈 수 있도록 하겠다"라며 다시 한 번 '민생 택시'로서 여당의 역할을 강조했다.한편 900mm 넘는 폭우가 내린 거제시는 오늘 오전 전문가들과 긴급 안전점검을 열고 수해 복구를 본격적으로 진행할 계획이다. 시는 물이 빠져나간 후 도로에 남은 부유물과 토사 등을 치우고 범람으로 망가진 하천 제방 수리와 대피소로 대피한 주민들 지원에 총력을 기울일 계획이다.변광용 거제시장은 "가용 인력과 장비를 최대한 투입해 피해를 신속하게 복구하고 시민 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다"며 "지반이 많은 비를 머금고 있어 산사태나 토사 유출 등 추가 피해 가능성이 있는 만큼 위험지역에 대한 예찰과 안전관리에도 각별히 신경 써 달라"고 당부했다.