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사는이야기

26.08.18 16:24최종 업데이트 26.08.18 16:24

가슴이 뭉클, 처음 들어 본 시어머니의 '하고 싶다'

"가족사진이나 찍었으면 좋겠다"는 말씀에 담긴 뜻

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"꽃다발 같은 거 제발 하지 마라."
"케이크 필요 없다. 사지 마."
"번잡스럽게 호텔은 무슨 호텔이니? 집 앞에서 간단하게 밥이나 한 끼 먹자."

팔순 생신을 앞두고 어머님께서 하신 말씀이다. 시어머니가 이렇게 말씀하신다고 하면 다들 좋겠다 하겠지만 현실은 정반대다.

어머님의 세 아들들은 다 효자다. 다들 어머님께 뭘 해드리지 못해서 안달이다. 해외여행은 당연하고 번듯한 식사에 선물로 뭘 할까를 가지고 고민이다. 옆에서 보기에는 하늘의 별을 따다 드린다 해도 부족하다 할 것 같다. 반면, 어머님은 자식들 돈 쓰는 걸 보는 게 세상에서 제일 괴로운 분이다. 뭘 해드리겠다는 건 무조건 '됐다, 필요 없다'로 일관하신다. 여행도 싫다, 선물 같은 건 하지 마라, 식사도 간단히 하자, 심지어 꽃이나 케이크조차도 절대 하지 말라고 신신당부시다.

이러니 일이 진척이 없다. 주는 쪽도, 받는 쪽도 의견이 팽팽하니 좁혀지지 않는다. 괜히 나만 중간에서 고역이다. 이렇게 된 거 아들들이 하게 두자고 가만둬야지 하고 봤더니 몇 달이 흘러도 감감무소식이다. 이러다가는 서울 시내 좋은 식당은 아무 데도 못 잡을 판이다. 목마른 사람이 우물 판다고 어쩔 수 없다. 내 마음대로 호텔 뷔페 한 군데를 정해 밀어붙였다. 그 호텔은 어머님, 아버님이 신혼여행 가셨던 곳이라 어머님도, 아들들도 수긍했다. 이렇게 해서 겨우 장소 문제는 해결되었다.

어머님의 진짜 마음

시어머니 팔순 기념으로 뷔페에서 제공한 레터링 서비스 시어머니의 팔순을 위해 갔던 호텔 뷔페에서 제공한 레터링 서비스입니다.
시어머니 팔순 기념으로 뷔페에서 제공한 레터링 서비스시어머니의 팔순을 위해 갔던 호텔 뷔페에서 제공한 레터링 서비스입니다. ⓒ 우현주

이렇게 어머님은 선물이라면 질색하는 분이시다. 그래서 원하시는 게 있다고 하셨을 때 깜짝 놀랐다. 며칠 전 아침이었다. 갑자기 어머님께 전화가 왔다. 무슨 일인가 해서 받았더니 팔순 때 제발 꽃 하지 말라는 말씀을 하기 위해 전화를 하신 거였다. 그 전날 가족 단체대화방에 팔순 꽃다발을 예약했단 내용을 지금에야 확인하신 모양이었다. '그래도 꽃이 있어야 하지 않냐', '그런 쓸데없는 데에 돈 쓰지 말아라' 이렇게 서로 실랑이하다가 어머님은 결국 속내를 털어놓으셨다.

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"나는 꽃 같은 거보다는 사진관에 가서 다 함께 가족사진이나 찍었으면 좋겠다."

처음 들어보는 어머님의 '하고 싶다'였다. 시댁에 가면 벽에 큰 가족사진이 하나 걸려 있다. 남편이 군대에 다녀온 직후 찍었다고 하니 오래되어도 한참 오래된 거다. 사진 속 가족들은 모두 젊다. 아버님은 머리숱이 풍성하고, 아직 학생인 시동생들은 앳되어 보인다. 술살이 붙기 전 남편은 날씬하고 어머님은 피부가 팽팽하다. 처음 그 사진을 봤을 때는 작은 집에 어울리지 않게 크고 고급스럽게 치장된 그 사진이 눈에 확 들어왔다. 하지만 곧 벽의 일부인 양 신경 쓰지 않게 되었다. 다른 가족들도 마찬가지였다. 하지만 어머님께는 그렇지 않았다.

어머님께 가족사진은 한 시절의 상징, 당신이 아버님과 고생해서 일군 삶을 증명하는 증명서와 같은 것이었다. 아무리 시간이 지나도 가족들이 모두 젊고 빛나던 시절은 사진 속에 변치 않고 새겨져 있었다. 하지만 어느덧 사진을 찍은 지 몇십 년이 지났다. 그 사이 아버님은 돌아가시고 당신도, 아들들도 나이를 먹었다. 하지만 어머님은 낙담하지 않는다. 손자가 있기 때문이다. 저 사진을 찍을 때는 세상에 존재하지도 않던 손자는 어느새 쑥쑥 자라 어른이 되었다.

어머님께 그 손자는 희망이다. 손자를 넣어 새로이 가족사진을 찍고 싶으시다는 것은 앞으로도 가족이 계속 이어질 거라는 걸 눈으로 보고 싶으신 거다. 가족사진은 어머님께 추억이자, 변화된 가족의 모습을 인정하는 수단이며 미래를 그릴 수 있는 희망이었다. 그래서 어머님이 "손자를 넣어 가족사진을 찍고 싶어"라고 조심조심 말씀하셨을 때, 나는 왠지 가슴이 뭉클했다.

최고의 팔순 선물

가족들을 설득했다.

"가족사진을 찍읍시다!"

남편은 당장 "무슨 사진을 사진관까지 가서 찍어?" 했다. 다 핸드폰으로 사진을 찍는 때에 누가 사진관까지 가서 가족사진을 찍느냐는 거였다. 하지만 내가 차분히 설명하자 남편도 이해했다. 모두 어머님이 원하시면 하자는 데 의견이 모였다. 하지만 그렇다고 일이 술술 풀리지는 않았다. 알고 보니 사진관에서 사진 찍는 건 생각보다 훨씬 비쌌다. 몇십 년 전 가격만 생각하던 어머님은 입을 딱 벌리셨다. 그러더니 사진관 가자는 이야기가 쑥 들어갔다. 그냥 팔순 당일 핸드폰으로 가족사진을 찍어 확대해서 뽑자고 갑자기 말을 바꾸셨다.

가족사진 이야기는 아직 진행 중이다. 간단하게 핸드폰 가족사진을 확대할지, 정말 사진관에 갈지 알 수 없다. 어느 쪽이든 새 가족사진은 생길 거다. 옛 가족사진 옆에 걸려 달라진 가족의 모습을 담고 있을 거다. 그 사진을 보며 어머님은 가족이 이렇게 변하고 이어진다는 데 안심하실 거다. 그것이 어머님께는 최고의 팔순 선물이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.


#팔순#가족#사진

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아주 오랫동안 내가 좋아하는 것, 진심을 다할 수 있는 것을 찾고 있습니다. 내 몸과 정신을 적시는 모든 것에 관심이 있습니다. 글쓰기를 통해 이런 '나'를 표현하는 방법을 연습하고 있습니다.

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