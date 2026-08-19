장수 '물길이 나뉘는 고개'에서 알 수 있는 것

▲수분재 고갯마루 이전 신무산 방향으로 이어진 옛 신작로의 섬진강 수계로서 19번 국도와 연결 지점. 이곳 도로는 강수가 도로 표면으로 흘러 금강으로 흐른다. 그러나 이곳 도로 표면 수십 미터 왼쪽으로는 계곡물이 도로에 다가와서 암거를 통과하여 섬진강으로 흐르는 교동천이 있다. 즉 이 부근은 지표는 금강으로 강수가 흐르고 지하는 섬진강 수계이다. ⓒ 이완우 관련사진보기