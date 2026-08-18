김민석 당선에 국힘 "대통령의 노골적 개입" 비난

[국민의힘]

큰사진보기 ▲박성훈 국민의힘 수석대변인이 7월 27일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 전직 대통령 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 1심에서 징역 1년 6개월 집행유예 3년이 선고된 것과 관련해 "아직 대법원의 최종 판단이 남아 있는 만큼, 그 결과를 엄중히 지켜보겠다"라고 입장을 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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[개혁신당]

보수 야권이 김민석 더불어민주당 신임 당대표의 당선을 사실상 이재명 대통령의 개입에 따른 결과로 규정하고, 취임 직후부터 '이재명 대통령과의 거리두기'를 요구하고 나섰다.국민의힘과 개혁신당 모두 당 대표나 원내대표의 특별한 메시지는 내놓지 않은 가운데, 대변인을 통해 김 대표가 이 대통령의 지원을 받아 당선됐다는 점을 정조준했다. 민주당이 대통령을 엄호하는 '방탄 정당'이나 '청와대 출장소'로 전락해서는 안 된다고도 날을 세웠다.특히 야권은 김 대표가 전당대회 과정에서 보완수사권 폐지와 이 대통령 재판 문제 등에 강경한 입장을 밝혀온 점을 문제 삼았다. 김 대표가 집권여당 대표로서 대통령과 정부를 견제하기보다 '이재명 일극체제'를 더욱 강화할 가능성이 있다는 주장이다. 동시에 부동산과 경제·민생 문제, 여야 협치 복원을 새 지도부의 첫 시험대로 제시했다.국민의힘은 당과 원내 양쪽에서 동시에 논평을 내고 김 대표를 압박했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 17일 "이번 전당대회를 통해 이재명 대통령과 집권여당이 사실상 한몸처럼 움직이는 '일극 체제'가 더욱 공고해졌다"라며 김 대표 선출에 대한 우려를 드러냈다.박 수석대변인은 특히 김 대표가 전당대회 과정에서 검찰의 보완수사권 완전 폐지를 주장하고 이 대통령의 재판 재개를 '폭력'과 '야만'으로 규정한 점을 겨냥했다. 그는 이를 두고 "사법부의 독립과 삼권분립이라는 헌법적 가치를 정면으로 흔드는 주장"이라며 "대통령의 사법 리스크를 지키는 '이재명 아바타'를 자처한 것과 다름없다"라고 주장했다.이 대통령이 민주당 전당대회 과정에 개입했다는 주장도 폈다. 박 수석대변인은 "이 대통령은 국가 백년대계인 반도체 산업마저 김민석 대표의 당선을 위한 '정치적 전리품'으로 활용하며 민주당 전당대회에 노골적으로 개입했다는 비판을 자초했다"라고 꼬집었다.그러면서 김 대표를 향해 "'강한 여당'이 아니라 '책임 있는 여당'의 모습을 보여달라"라며 "강성 지지층을 위한 대결의 정치에서 벗어나 야당을 국정의 파트너로 존중하고, 대통령의 뜻보다 국민의 목소리에 귀 기울여달라"라고 목소리를 높였다.국민의힘 원내지도부는 경제·민생과 협치를 요구하는 데 방점을 찍었다. 최은석 원내수석대변인은 별도 논평에서 부동산 정책과 주식시장, 보완수사권 폐지, 노란봉투법 등을 거론하며 "이재명 정부와 민주당이 민생을 챙기기보다 거대 의석을 앞세운 입법 독주에 몰두해 온 결과"라고 비판했다.최 원내수석대변인은 "국민의 먹고사는 문제가 이렇게 엄중한데 대통령 연임의 길부터 궁리해서는 안 된다"라며 "대통령이 연루된 재판을 멈추거나 없애기 위해 법과 제도를 뜯어고치는 일은 더더욱 안 된다"라고 밝혔다.이어 "대통령을 엄호하는 여당 대표가 아니라, 잘못된 국정에는 쓴소리를 할 수 있는 집권여당 대표가 되어주기 바란다"라며 "경제와 민생을 다시 국정의 중심에 놓고, 무너진 여야 협치를 복원하는 것. 그것이 신임 당대표가 해야 할 첫 번째 일"이라고 강조했다.개혁신당 역시 김 대표와 이 대통령의 관계를 전면에 꺼내 들었다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 같은 날 논평에서 김 대표의 당선을 축하하면서도 "김민석 대표가 해야 할 일은 분명하다. 대통령실의 거수기가 아니라 대통령에게 할 말을 하는 집권여당 대표가 돼야 한다"라며 "민주당을 '청와대 출장소'로 만들어서는 안 된다"라고 밝혔다.이 수석대변인은 김 대표를 이 대통령의 '낙점후보'로 규정했다. 그는 "김 대표는 전당대회 전후에서 드러났듯 이재명 대통령이 전력을 다해 밀어준 '낙점후보'였다"라며 "그렇기에 더욱 분명하게 보여줘야 한다"라고 주장했다.이어 "이재명 대통령의 독주와 실정에 제동을 걸 수 있는지, 잘못된 정책에는 '잘못됐다'고 말할 수 있는지 국민이 지켜볼 것"이라며 "정권과 당이 한 몸이 돼 서로의 잘못을 감싸기 시작하면 그 끝은 뻔하다"라고 목소리를 높였다.민주당 전당대회 과정에 대해서도 "민생과 국가 비전은 사라지고 계파 싸움과 줄 세우기, 상대를 향한 헐뜯기가 난무했다"라며 "집권여당의 전당대회라기보다 국민 눈살을 찌푸리게 만든 '그들만의 아수라장'에 가까웠다"라고 평가했다.그러면서 "전당대회는 끝났다. 이제 국민을 바라볼 시간"이라며 "야당을 국정의 파트너로 인정하고 협치하라. 무엇보다 대통령의 눈치가 아니라 국민의 눈치를 보라"라고 요구했다.