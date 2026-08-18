트럼프 "김정은, 내 대화 요청에 응답"... 한국엔 불만

큰사진보기 ▲기자들과 대화하는 도널드 트럼프 미국 대통령지난 2일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 DC로 복귀하며 에어포스원에서 기자들과 대화를 하고 있는 모습 ⓒ AFP / 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 북미 대화 요청에 대해 김정은 북한 국무위원장이 응답했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 17일(현지시각) 백악관에서 기자들이 '그동안 대화하자는 제안에 김 위원장이 왜 반응하지 않았느냐'고 묻자 "그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐"라고 반문했다.그러자 기자들이 '김 위원장이 응답했다는 것이냐'고 질문하자 트럼프 대통령은 "그렇다. 그가 응답했다(Yes, he has)"라고 답했다. 또한 "김 위원장은 항상 나를 존중해 줬다"라며 "나는 그를 이해하고, 그도 나를 이해한다"라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 1기 집권 때 2018년 6월 싱가포르, 2019년 2월 하노이, 2019년 6월 판문점에서 세 차례 김 위원장을 만난 바 있다.다만 트럼프 대통령은 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지 구체적인 내용은 밝히지 않았다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "김 위원장과 내가 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때, 오래전부터 미국이 한국과의 연합 군사 훈련에 참여하기로 동의해 온 것이 마음에 들지 않는다"라고 적었다.그러면서 피트 헤그세스 국방장관에게 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소할 것을 지시했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 훈련 규모 축소로 동맹국인 한국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다는 질문에 "나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것"이라고 반박했다.또한 "이재명 대통령에게 전화를 걸어 이란 문제와 관련해 '도움이 꼭 필요한 것은 아니지만, 할 수 있다면 도와달라'고 한국의 지원을 요청했지만, 이 대통령이 거절했다"라고 밝혔다.그는 소셜미디어에서도 "한국 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나, 그들은 '사양하겠다!'(No thanks!)고 말했다"라고 전했다.트럼프 대통령은 "우리는 3만9천 명의 병력을 배치해 한국을 북한으로부터 보호하고 있는데, 이란에서 벌어지는 아주 쉬운 군사 작전에 협조하지 않겠다는 것은 이상하다(strange)"라며 "내가 원하는 것은 공정함"이라고 강조했다. 실제 주한미군 병력은 약 2만8500명이다.한미 연합 군사훈련 축소 결정이 한국의 이란 전쟁 지원 거부와 관련이 있다는 것을 거듭 확인한 것으로 풀이된다.또한 "한국은 수십 년간 우리의 보호를 받아왔고, 내 첫 임기 때 그들은 보호의 대가로 연간 30억 달러에 가까운 돈을 내기로 합의했다"라며 "우리는 100억 달러를 요구했는데 그들은 불만을 표했다. 결국 단기적으로 30억 달러를 내고 1년 뒤 인상하고, 또 1년 뒤 인상하는 데 합의했다"라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이 대통령이 "우리는 개입하지 않는 편이 좋겠다"(We'd rather not get involved)라고 답했고, 이에 자신은 "그렇다면 우리는 왜 당신들을 돕는 데 개입하고 있느냐"라고 반문했다"라고 전했다. 다만 이 대통령에 대해 "사실은 아주 좋은 사람이라고 생각한다"라고 덧붙였다.그는 북대서양조약기구(NATO)를 향해서도 "우리가 모든 나라들을 돌아다니며 보호해 줄 수는 없다"라며 "특히 그들이 우리를 도와주지 않는다면 더욱 그렇다"라고 불만을 나타냈다.한편 트럼프 대통령은 이날 시한이 만료된 이란과의 종전 양해각서(MOU) 연장 여부에 대해 "연장하지 않겠다"라며 "우리는 (호르무즈 해협을) 봉쇄로 통제하고 있고, 나는 그곳을 미국 영토로 선언하는 아이디어가 마음에 든다. 우리는 그렇게 할 수 있다"라고 주장했다.