양경규 전 국회의원, 정의당 9기 당대표 출마 선언

큰사진보기 ▲정의당 양경규 당대표 후보 출마선언 사진 ⓒ 정의당 양경규 관련사진보기

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정의당은 앞서 당대표·부대표 선거에 후보자가 등록하지 않으면서 후보등록을 한 차례 연장했다. 정의당 중앙선거관리위원회는 지난 8월 11일 후보자가 없는 선거에 한해 8월 18일 오후 6시까지 후보등록을 연장한다고 공고했다.양 전 의원은 후보등록 연장된 이후에 출마를 공식화하며 정의당의 재건과 새로운 진보정치의 필요성을 강조했다. 양 의원은 출마선언에서 "진보정치를 필요로 하는 삶은 그대로인데, 그것을 정치로 만들어낼 힘이 약해진 것"이라며 현재 정의당의 위기를 진보정치 전체의 위기로 진단했다.양 전 의원이 제시한 핵심 방향은 과거 진보정치의 복원이 아닌 새로운 진보정당 건설이다. 그는 "민주노동당으로 돌아가자고 말하지 않겠다"며 변화한 사회와 노동의 현실에 맞는 새로운 정치가 필요하다고 밝혔다.노동을 중심으로 주거·돌봄·기후·차별·빈곤 등의 문제를 함께 해결하는 정치도 강조했다. 비정규직과 플랫폼 노동자, 돌봄노동자, 이주노동자, 프리랜서와 청년 등 다양한 사회 구성원이 새로운 진보정치의 주체가 되어야 한다는 구상이다.새로운 진보정당 건설을 위해 노동당과 녹색당 등 진보정치세력은 물론 노동·사회운동과도 적극적으로 만나겠다는 계획을 밝혔다. 지역과 현장에서 당원과 시민을 만나 정치의 기반을 다시 만들고, 이를 2028년 총선으로 연결하겠다는 구상이다.당 운영에 대해서는 "방향은 분명하게, 실행은 책임 있게, 운영은 포용과 통합으로"라는 원칙을 제시했다. 당내 차이를 배제하기보다 인정하고, 이를 정치적 힘으로 만들어내겠다는 것이다.양 전 의원은 21대 국회 임기 마지막 날 했던 "반드시 돌아오겠습니다. 정의당, 23대 국회 단상에 다시 한 번 진보정치의 이름으로 서겠습니다"라는 약속도 언급했다.그러면서 "저 혼자서는 돌아갈 수 없다"며 "당원 여러분과 함께 새로운 진보정치의 길을 열겠다"고 강조했다.양경규 전 국회의원은 민주노총 부위원장·정치위원장, 전국공공운수사회서비스연맹 위원장, 민주노동당 창당 부대표 등을 지냈으며, 21대 국회에서 정의당 비례대표 의원으로 활동했다.