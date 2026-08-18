OTT 수익 포기하고 관객 기다리는 영화들, 왜?

"1980년, 강원도 정선군 사북읍에서 일어난 '사북사건'은(...) 사람다운 삶을 촉구하며 일어난 사북 광부들의 집회는 경찰의 뺑소니를 계기로 들불처럼 번졌습니다(...). 진압 명령을 받고 출동했던 경찰이 죽거나 다쳤으며 노조 지부장 가족은 씻을 수 없는 상처를 입었습니다. 사건 직후 전두환의 계엄사령부는 광부와 그 가족을 포함해 200명 넘게 체포하여 고문과 가혹행위를 자행했고, 끔찍한 폭력과 자백 강요로 공동체를 파괴했습니다."
제1회 광부의 날이었던 지난 6월 29일, 광부들의 헌신과 희생을 격려한 이재명 대통령은 동시에 "역사는 명과 암을 모두 기억할 때 온전해집니다"라며 사북사건의 실체를 이렇게 정의했다. 그러면서 영화 한 편을 직접 언급하며 감사 인사를 전했다.
"다행스럽게도 지난해 개봉한 영화 <1980 사북>을 계기로 당시 사건에 참여했던 광부와 경찰, 광부와 재판관 간에 눈물 어린 화해와 악수가 이뤄지고 있습니다. 아픔을 극복하고 통합으로 나아가는 시민들의 회복력에 깊이 감사드립니다."
이유가 있다. 2025년 10월 개봉한 <1980 사북>은 장기 상영을 이어가며 대통령과 정부가 사북사건을 조명하는데 혁혁한 공을 세웠다. 한편 이 대통령은 사북사건을 비롯한 국가폭력 피해자들 앞에서 90도로 고개를 숙였다. 지난 7일 국가폭력 피해자와 유족 70여 명을 청와대 영빈관으로 초청한 오찬 자리에서였다.
<1980 사북>의 의미
이 대통령의 사과와 정부의 관심은 사북 사건 진상규명과 명예회복의 또 다른 출발이 되어줄 것이다. 그런 결과를 도출해 낸 도화선이 바로 박봉남 감독의 <1980 사북>이다. 개봉 이후 단체 관람과 상영 운동 와중에 '<1980 사북> 시민상영위원회가 출범했다. 이를 계기로 피해 광부들과 경찰 측 피해자들이 직접 만나 화해했고, 또 사건 당시 광부들에게 유죄를 판결했던 판사가 사과에 나서기도 했다.
개봉 이후 2년여 간 <1980 사북>이 펼친 영화 운동은 직접 출연한 이원갑 명예회장 등이 이끄는 사북민주항쟁동지회와 함께 실질적인 변화의 동인이었다. 그런 <1980 사북>을 OTT 등 2차 부가판권 시장에서 찾아볼 수 없다. 박봉남 감독이 동료 독립영화인들과 함께 또 다른 영화 운동에 동참하고 있기 때문이다.
"<바람이 전하는 말> 영화는 아주 재밌고 감동이 있습니다. 세상에 꼭 나와야 하는 작품이고, 고단하고 지친 우리의 삶에 깊은 위로를 전하는 작품입니다. <3학년 2학기>는 뛰어난 작품성을 인정받은 작품입니다. 부산국제영화제 4관왕, 서울독립영화제 3관왕. 우리의 미래, 청소년의 꿈과 노동에 관한 이야기입니다. 단체관람을 해야 할 작품이죠, 네 그럼요."
<1980 사북> 박봉남 감독이 지난 15일 소셜 미디어에 올린 글 중 일부다. 박 감독은 오는 21일(금) 서울 마포구 독립영화전용관 인디스페이스에서 열리는 '슬로우시네마 데이 인 서울' 개최 소식을 전하며 '슬로우시네마 운동'을 통해 연대 중인 <3학년 2학기>와 <바람이 전하는 말>을 향한 응원을 전했다.
이들 세 영화가 이심전심 '당신을 만날 때까지, 당신이 볼 때까지'란 슬로건을 내건 '슬로우시네마 운동'으로 뭉쳤다. 지난 6월 영화 제작진을 포함한 제안자 11인이 기자간담회를 열고 독립영화 장기 상영 프로젝트 '슬로우시네마 운동'의 출범을 알린 것이다(관련 기사 : "올 때까지 기다린다" 새로운 '관객 운동' 시작한 독립영화 3편
).
제안자로 <1980 사북> 박봉남 감독, 한경수 프로듀서, <3학년 2학기> 이란희 감독, 신운섭 프로듀서, <바람이 전하는 말> 양희 감독, 허욱 프로듀서 등 제작진과 세 영화의 장기 상영에 힘을 보태온 강욱천 대표, 백재호 한국독립영화협회 이사장, 전찬일 평론가, 이은 한국영화제작가협회 회장, 전찬일 영화평론가, 최낙용 한국예술영화관협회장이 이름을 올렸다.
이들이 슬로우시네마 운동 연대에 나선 건 극장 개봉 이후 상영관을 잡기 어려워 관객과 온전히 만나지 못하는 영화들이 고질적인 배급 환경의 악순환을 깨기 위해서다. 그러면서 OTT 플랫폼이나 IPTV 공개라는 2차 부가판권 시장 노출을 최대한 늦춘다는 전략을 고수 중이다. 관객과 함께하는 일종의 자발적 상영 캠페인이라 할 수 있다.
2025년 9월 개봉한 이란희 감독 <3학년 2학기>는 지난 16일까지 관객 2만 7070명(영화진흥위원회 통합전산망 기준)이, 2025년 10월 개봉한 <1980 사북>은 1만 4440명이, 2025년 11월 개봉한 양희 감독 <바람이 전하는 말>은 1만 191명이 관람했다. 유수의 영화제와 시상식, 평단과 관람객들의 호평을 얻은 독립영화계 '일타' 영화치고는 분명 아쉬운 숫자다.
개봉 이후 <1980 사북>은 '<1980 사북> 시민상영위원회'와 함께 단체 관람을 이어가며 상영 운동을 전개했다. <3학년 2학기>는 영화 속 학교와 학생들의 현실에 공감한 노동시민사회 단체들과 상영을 이어왔다.
<바람이 전하는 말>은 '가왕' 조용필의 <킬리만자로의 표범>으로 유명한 '작곡가 양희갑'을 조명한 인물 다큐이자 음악 다큐다. 한국민예총 강욱천 사무총장이 대표로 있는 문화예술기획 시선, 민생문제연구소 안진걸 소장, 영화평론가 전찬일 등이 주도해 동대문 메가박스 대관 행사 등 전국 릴레이 상영을 지속해 왔고, 이에 힘입어 개봉 9개월 만인 지난 13일 1만 관객을 돌파했다. 세 편 모두 슬로건에 걸맞은 행보를 이어온 셈이다.
특별한 상영회 '슬로우시네마 데이 인 서울'은 출범 이후 세 영화와 감독 등을 하루에 모두 만날 수 있는 기회다. 제안자들은 "한국 독립영화를 묵묵히 지지하고 응원해 주신 관객과 동료 영화인들을 이 귀한 자리에 초대한다"며 "관객이 직접 열어준 극장이라는 공간이 우리에게 얼마나 큰 희망인지 확인하는 축제가 될 것"이라는 소감을 전했다.
응원하는 마음
지난 5월 열린 제13회 들꽃영화상 시상식에서 슬로우시네마 운동으로 뭉친 세 편 모두 후보에 올랐다. 한 해 개봉한 한국 독립 극·다큐 영화 전체를 심사 대상으로 하는 이 들꽃영화상에 <1980 사북>이 대상을 수상한 가운데 넷플릭스 코리아 최승현 부사장도 시상자로 참석해 눈길을 끌었다.
이날 최 부사장은 한국 독립영화인들의 열정과 작품이 지닌 저력을 응원했다. 이에 부응하듯 넷플릭스 코리아는 최근 공개하는 영화 편수를 늘리는 한편 올해 미장센단편영화제 초청작들을 서비스하는 등 한국 독립영화에 대한 관심을 높여 가는 추세다.
결론적으로, 슬로우시네마 운동은 OTT 플랫폼 공개 등에 반대하는 것이 아닌 독립영화 배급과 생존의 활로를 모색하고 또 다른 지평을 열기 위한 자긍심의 발로일 수 있다. 아울러 이 같은 장기간 상영은 <1980 사북>과 같은 현실적 실천으로 이어지거나 새로운 관객들과의 만남을 통해 예상치 못한 결과물을 파생하기도 한다.
<바람이 전하는 말>은 기타리스트 양희갑의 동명 연주곡 음반 발매라는 또 다른 결과물을 앞두고 있다. <3학년 2학기>는 지난해에 이어 올해 수능 이후에도 학생 관객들과 만날 계획이다. 교육 단체와 전국 교육청이 특성화고, 즉 옛 실업계 학생들의 현실을 가감 없이, 그리고 애정어린 시선으로 그려낸 <3학년 2학기> 단체 관람에 적극적으로 나서게 되기를 바란다. 이 슬로우시네마 운동이 또 어떤 길을 열어낼지 지켜볼 일이다.
고생스러울 만도 하다. 개별 단체 관람이나 대관 하나하나가 큰돈이 될 리 없다. 지역까지 이동하는 시간을 포함해 수고로움도 이만저만이 아니다. 다른 독립영화들과 달리 이 모두를 감수하는 이유? N차 관람을 포함해 개봉 1년이 다 되도록 자발적으로 극장을 열어가는 관객들에 대한 보답과 스크린을 통해 관객들과 직접 대면하고픈 열망이 당장 거둘 수 있는 2차 부가판권 수익에 대한 기대를 이겨낸 결과가 아닐까.
최근 폐막한 목포국도1호선독립영화제에서 만난 젊은 독립영화인들은 기존 배급 환경의 구조적 어려움을 극복하고자 자체 배급과 마케팅 등을 통한 독자생존을 고민 중이라 토로했다. '독립'의 지상 목표는 예나 지금이나 '생존'과 결부될 수밖에 없는 상황인 셈이다.
독립영화계가 공동체 상영으로 돌파구를 마련하며 생존을 도모했듯, 우리는 지금 슬로우시네마 운동이 OTT 시대에 새로운 극장 관객을 발굴하고 독립영화의 지평을 넓히는 광경을 실시간으로 확인 중이다. 물론 가장 수고로운 건 이 운동이 또 다른 독립영화들이 더 많은 관객과 만나는 '새로운 관객 운동'으로 이어지길 다짐한 본인들일 터. 그러니 부디 약속한 올 연말까지 더 힘들 내주시길.
슬로우시네마 인 서울 개요
· 일시: 2026년 8월 21일 (금요일) 14:00 ~ 22:00
· 장소: 인디스페이스 (서울 마포구 양화로 176 롯데시네마 홍대입구 8층)
· 주요 내용: 영화 3편 상영 및 상영 후 감독·문화예술인과 함께하는 관객과의 대화(GV)
· 1회차 (14:00): 〈바람이 전하는 말〉 (100분) + GV
· 2회차 (16:30): 〈3학년 2학기〉 (104분) + GV
· 3회차 (19:00): 〈1980 사북〉 (128분) + GV
· 신청 링크: https://s.gle/sjpF59K5UMDErCd26