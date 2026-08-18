41명의 시인이 전하는 '인생 시' 이야기

시는 이상한 존재다. 그것은 세상을 바꾸지 못한다. 권력을 쥐지도 못하고 시장을 움직이지도 못한다. 총칼을 멈추게 하거나 굶주린 사람에게 당장 빵을 건네주지도 못한다. 그럼에도 인간은 삶의 가장 가혹한 순간마다 시를 찾는다. 전쟁터에서, 감옥에서, 병실에서, 유배지에서 또는 사랑의 절망 속에서도 사람들은 시를 암송해 왔다. 왜일까. -(9쪽)

큰사진보기 ▲<우리는 모두 한편의 시로부터> (이종민 엮음,태학사2026)41명의 시인들이 '내 인생의 시'를 선정하고 그에 대한 다양한 이아기를 담았다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

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내용 없는 아름다움처럼 //

가난한 아희에게 온 / 서양 나라에서 온 / 아름다운 크리스마스 카드처럼//

어린 양들의 등성이에 반짝이는 / 진눈깨비처럼



- 이 시의 키워드는 '내용 없는 아름다움'이다. 내용이 없다는 것은 전달하려는 의미나 관념이 없다는 것이니, 말하지 않는다는 것과 다르지 않다. 침묵으로 말한다는 것과도 다르지 않다. 풍경이나 사물은 말하지 않는데도 언어보다 강력하게 아름다움을 체험하게 하지 않는가. 말 없는 것을 읽으려면 오감으로 심장으로 호흡으로 상상으로 느껴야 한다. - (P.32쪽, 김기택 시인의 말)

"왜 이야기들은 노래(시)로만 불릴까?"

"노래(시)는 글을 쓸 수 있었던 우리를 기억할 유일한 것이 되니까."

-처음부터 시인이었던 사람은 없다. 어느 날 우연히 한 편의 시를 읽고 세상이 이전과 다르게 보이기 시작했다. 나무가 단순한 나무가 아니게 되고, 바람이 단순한 바람이 아니게 되었다. 언어가 단지 정보를 전달하는 수단이 아니라 존재의 떨림을 담는 그릇이라는 사실을 깨닫게 되었다. 그리고 어떤 이들은 그 순간 이후 이전의 삶으로 돌아가지 못했다. 시를 읽기 전과 후의 인간은 더는 같은 사람이 아니기 때문이다.-(11쪽)

<우리는 모두 한 편의 시로부터>(2026년 7월 30일 출간)를 엮은 이종민 교수의 말이다.이 교수는 김기태 시인, 안준철 시인을 포함한 마흔한 명의 시인에게 요청했다. 시인 자신의 영혼을 통과해 간 한 편의 시를 이야기해 달라고 했다. 그의 표현에 의하면 가장 사랑했던 시, 가장 깊이 흔들렸던 시, 자신을 시인의 길로 이끈 시, 혹은 삶의 어느 깜깜한 시절 자신을 다시 일으켜 세운 시가 무엇이냐고 물었다. 그렇게 태어난 책 속에서 우리는 70여 명의 시인들을 만나고 시를 만날 수가 있다.코로나가 기승을 부리기 시작한 2020년 1월. 군산의 무료급식센터에서 점심을 기다리는 사람들을 처음 보았다. 대부분이 노약자였던 그들에게 식판 대신 도시락 점심을 제공했던 단체에서 봉사활동이라는 이름으로 참여하고 있던 어느 날. '저들의 도시락 위에 시를 써서 함께 주면 어떨까'라는 생각이 스쳤고, 이는 코로나로 인한 단절의 시간을 함께 극복해 보자는 이들의 마음을 흔들었다. 이어 시 엽서를 만들고, 급기야 '시 반찬'이라는 명찰을 달아 하늘의 눈송이처럼 펄펄 날아갔다.나 자신도 그렇게 시와의 인연이 깊어졌다. 단순히 학창 시절 암기했던 교과서의 시 구절을 넘어서서 시 엽서를 만드는 사람들이나 그것을 받는 사람들에게 마음의 빵이 되고 거울도 되고 엔도르핀도 만들어 주었던 기억이 생생하다. 시 엽서 쓰기를 출발로 책방도 열고 글쓰기도 하고 시 강독, 시인과의 만남 등을 가지면서 지금까지 시와의 인연을 맺고 있다.미술 작품 관람 때 보는 사람의 마음에 따라 제목도 주제도 달라질 수 있는 것처럼, 시 제목을 달고 있는 시의 내용을 해석하며 음미하는 일 역시 독자의 주관이 작동한다. 그 예로 이 책에서 나왔던 김종삼 시인의 <북치는 소년>이다. 김기택 시인이 선택한 이 시를 읽으며 6줄로 쓰인 시의 속 이야기가 궁금했다.김기택 시인은 이 시에서 말하지 않은 것을 읽게 하는 이미지 두 개를 제시했다. '음악'과 '아이'다. 한국전쟁 후의 혼란과 궁핍을 성탄절 캐럴이라는 음악으로, 배고프고 헐벗은 아이는 캐럴과 함께 북 치는 소년 아이로 보여주었다. 결국 '북 치는 소년은 가난한 아이가 꿈꾸는 꿈이다'라는 해석은 시를 모르는 나에게 정말 새롭게 다가왔다.또 다른 예로, 박형준 시인이 선택한 시, 박용래 시인의 <구절초>에 대한 글을 읽으면서 저절로 박용래 시인의 시전집 <먼바다>를 찾게 했다. 박용래 시인이 누구인지, 그의 시 특징으로 언급되는 토착 정서나 한의 정서, 소멸해 가는 세계에 대한 연민을 함께 느꼈다. 여름이 가고 가을이 오는 문턱에서 박용래 시인이 노래한 '가을' '저녁' '기러기' 등의 시어들이 서럽고도 아름다운 풍경으로 떠올랐다.이종민 교수의 말대로 41명의 시인들은 인생 시로 선택한 한 편의 시와 자기의 영혼과의 만남에서 느꼈던 황홀과 전율을 마치 첫 비밀을 몰래 말해주듯이 독자에게 전달한다. 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 영화화한 <오디세이>의 대사에서 이런 말이 나온다.인간의 역사에서 아무리 위대한 문명을 쌓았다 해도 언젠가는 쇠퇴의 길로 들어서지만, 그래도 남은 것은, 영원히 남을 것은 시(노래)라는 존재임을 암시하는 대사였다. 가깝게 며칠 전 광복 81주년을 맞으면서 여전히 윤동주의 <서시>, 이육사의 <광야>를 노래하는 우리들은 비단 시인을 존경해서만이 아니라 우리 속에 시인이 살고 있음을 스스로 증명하는 일이다.그럼 나에게도 인생 시가 있을까. 있다면 어떤 시일까 생각해 본다. 고등학생 때 처음 만난 황동규 시인의 <즐거운 편지>가 인생 시일까? 아니면 친정과 시댁 어른들이 돌아가실 때 만났던 김사인 시인의 <공부>가 인생 시일까? 또 책방을 열면서 가장 첫 화두에 두었던 시 구절 '사람이 온다는 것은 실은 어마어마한 일이다'를 담고 있는 정현종 시인의 <방문객>이 인생 시가 될 수 있을까?<우리는 모두 한 편의 시로부터>를 읽으며, 41명이 들려주는 인생 시가 남다르지 않게 들려온다. 천양희 시인의 <직소포에 들다>를 읽으며 안준철 시인이 느꼈던 '아프고 환한 첫사랑 같은 시'가 다가올 수도 있고, 안도현 시인의 <우리가 눈발이라면>을 읽고 '나는 시인이 되었네'라고 고백하는 김헌수 시인의 마음이 내 마음이 될 수도 있을 것 같다.이종민 교수는 말한다.아마도 이 책을 읽고 나면 반복되는 듯한 무미한 일상에 다채로운 맛이 가미되고 '내 인생의 시'를 찾아서 남은 인생의 기준점을 설정할지도 모를 일. '우리 모두는 시인이다'라는 말이 진실이 되도록, 또 마음속의 시인을 꺼내어 보는 용기를 갖는 시작 점에 이 책이 펼쳐지길 바란다.