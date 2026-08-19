'41만 6천 킬로' 달려준 내 차, 너와 함께 한 15년 행복했다

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큰사진보기 ▲아빠랑 같이 어시장에 들렀던 날의 엘란트라아빠가 사 주신 엘란트라는 저랑 여기저기 잘 다녔어요. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2016년 나의 첫 차를 보내는 중입니다.17먄 킬로미터를 넘게 달려준 나의 첫 번째 차를 보내는 날도, 쉽지는 않았네요. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲엔진경고등은 들어왔지만!41만 킬로미터를 넘게 운행한 나의 두 번째 차입니다. 정말 멋진 아이랍니다! ⓒ 이창희 관련사진보기

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"미니 보냈다. 다 잘 가라고 인사해 줘."

큰사진보기 ▲안녕, 잘가요!나의 두 번째 차도 이제 떠나보냈습니다. 오래된 물건들과의 이별은 쉽지 않네요. ⓒ 이창희 관련사진보기

8월 14일 휴가를 냈다. 중대한 결심이 필요한 날이었다. 41만 6882 킬로미터를 달려준, 나의 두 번째 차와 헤어질 결심, 말이다. 2010년에 50주년 기념 모델로 만들어진 나의 미니는, 2010년 8월부터 나와 함께 이 나라의 방방곡곡을 달려주었다. 41만 킬로미터라면 적도를 기준으로 지구를 한 바퀴 돌고도 남는 거리이니, 내 조그만 미니의 고단했을 여행을 이제는 끝내줄 때가 된 것이다.미니는 나의 두 번째 차이다. 첫 번째 차는 1997년에 대전의 중고차 시장에서 300만 원을 주고 샀던 수동 변속기 엘란트라였다. 스무 살이 되자마자 운전면허증을 따기는 했지만, 넉넉하지 않은 대학원생의 주머니 사정으로 차를 살 엄두를 내지 못했다. 학교 기숙사에 살면서 대학원에 출근하는 신세이니, 대부분의 생활은 교내에서 해결했다. 때문에 욕심을 내야겠다는 생각도 안 했다. 지금은 차를 가진 대학원생들도 많지만, 그때는 흔하지 않았다. 가끔 너무 급한 일이 있을 때는, 실험실 선배의 차를 빌려서 쓰면 되었다. 하지만, 스멀스멀 밀려들던 욕망은 그날 깨졌다.아마 어느 수요일 저녁이었을 거다. 그즈음 대전에는 프로 축구단이 생겼고, 나는 대전 시티즌의 서포터로 공설운동장까지 가야 했다. 실험실에서 퇴근을 하고, 정문까지 뛰어가서 시내까지 나가는 버스를 탔다. 그때는 지금처럼 버스가 언제 오는 지도 확인할 수 없는 90년대였으니, 정처 없이 기다려서 간신히 올라탔다. 버스는 퇴근하는 직장인들로 만원이었고, 하필이면 제일 차가 많은 둔산의 시내를 관통하는 노선이었다. 축구 경기의 킥오프는 쉼 없이 다가오는데, 버스는 한참을 길에 서 있었다. 그리고, 그날 나는 차를 사야겠다고 마음 먹었다.결심을 했다고 당장 차를 살 수 있는 것은 아니다. 아무리 사고 싶어도 통장에는 150만 원 정도밖에 없었고, 일단 고향 집에 전화해서 부모님께 허락도 받아야 했다(사실, 지금 와서 다시 생각하면, 아빠한테 돈 좀 빌려달라고 얘기하고 싶었던 게 아닌가 싶기도 하고). 갑자기 전화를 받으신 아빠는 운전하다가 사고라도 나면 어쩌겠냐며 걱정부터 하셨지만, 항상 내 마음을 가장 먼저 눈치채셨던 것처럼 돈을 보태주신다고 하셨다. 이렇게 통장엔 300만 원이 생겼고, 나는 실험실 후배랑 같이 학교 근처의 중고차 시장에 가서 가장 무난해 보이는 흰색의 엘란트라를 골랐다. 첫 차가 수동 변속기였던 것도, 당시 자동 변속기가 더 비쌌기 때문이었다.나의 엘란트라는 그 후로 오랫동안 나와 함께했다. 수동 변속기가 익숙하지 않았던 운전 초기에는 조금만 경사진 도로에서도 계속 시동을 꺼뜨렸다. 하지만 금세 익숙해져서는 대학원 박사과정의 수많은 실수들도, 첫 직장인 수원에서의 엉뚱한 열정들도, 그리고, 지금의 직장인 포항에서의 힘든 적응까지도 모두 함께 했다. 하지만, 주행거리가 17만 킬로미터가 넘어가니 자꾸만 길에서 멈추는 일이 잦아져서, 보내줄 수밖에 없었다. 그렇게 내가 선택한 두 번째 차가 얼마 전에 보내버린 미니였다.미니를 처음 발견한 것은 영화 <이탈리안 잡>(2003년) 이었다. 1969년에 개봉했던 동일한 제목의 영화를 리메이크 한 것이다. 영화가 다시 만들어지며 배우들은 모두 바뀌었지만, 그 자리를 그대로 지킨 것은 도심을 질주하던 '미니 쿠퍼'였다. 도시를 날렵하게 내달리던 차량의 유혹을 지켜보던 나는 '언젠가 몰고 싶은 꿈의 차'로 정했고, 드디어 2010년 엘란트라의 자리를 이어줄 인생 두 번째 차로 내게 왔다.미니와 함께했던 15년의 시간은 파란만장했다. 많은 곳을 다녔고, 이런저런 사건 사고도 많았지만, 함께 다닌 모든 순간이 소중했다. 어쩌면, 차라는 공간은 온전히 내가 나임을 드러낼 수 있는 곳이기 때문에, 추억마저 더 애틋해지는 모양이다. 주행거리가 40만을 넘어가면서 여기저기 아프다는 소리를 해대기는 했지만, 큰 사고 없이 나를 안전하게 어디든 데려다주었다. 하지만, 고향 집까지의 장거리 운전이 많아지면서, 차의 힘들다는 투덜거림이 크게 들렸고, 안전 걱정도 커지면서, 연비가 좋은 차로 바꿔야겠다고 마음을 먹었다. 그렇게 새 차를 갖게 되었지만, 도저히 이 오래된 친구를 그대로 보내줄 수는 없었다.지난 여름 새 차가 오면서, 오래된 나의 미니를 고향 집에 1년 정도 세워 두었다. 차를 운행하지는 못하더라도, 차체를 그냥 보존할 수 있는 방법은 없을지 물어보았지만, 보험료, 세금의 압박은 물론이고 차량 정기검사까지는 버틸 수 없었다. 안 그래도 운전할 때마다 여기저기 경고등이 들어오던 중이었으니까 말이다.미니를 보내기로 결심한 아침, 오랜만에 차에 시동을 걸고 이것저것 짐을 빼면서 인사를 했다. 아쉬웠다. 슬펐다. 그동안 함께했던 시간이, 그동안 함께한 추억이 하나하나 스쳐 지나갔다. 첫 차를 보내던 날 아침의 장면이 여전히 생생한 것처럼, 두 번째 차를 보낸 날의 풍경도 꽤 오랫동안 기억에 남을 모양이다. 내가 인사할 때는 그나마 걸려주던 시동이, 폐차장 기사님이 오셨을 때는 갑작스레 방전이 되어버린 이상한 사건까지 더해져서 말이다.무엇이든 오래 함께한 시간과 이별하는 것은 쉽지 않다. 앞으로의 남아있는 시간들 속에서, 또 얼마나 많은 이별을 해야 할지 생각하면, 벌써부터 마음이 먹먹해진다. 하지만, 그 많은 이별들 앞에서 떳떳할 수 있는 유일한 방법은, 함께하는 시간들을 최대한 즐기고, 그 시간들이 주는 모든 감정을 소중히 여기는 것뿐이라고 생각한다. 그러한 마음으로, 나와 함께한 소중한 하나의 장면과도 이렇게 이별을 한다.가족 채팅방에 인사를 요청했더니 메신저가 울린다. 잘 가, 미니야. 그동안 정말 고마웠어!