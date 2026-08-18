인천시교육청 마을교육공동체 7년 성찰 토론회 개최

큰사진보기 ▲토론자들의 발전 방안 발표인천마을교육공동체의 발전방안에 관하여 토론자들이 자신의 의견을 발표하고 있다. 참여자들은 듣고 질문하는 분위기. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

"우리는 매년 1년짜리 공모사업에 매달려 예산과 정산에 치입니다. 사업이 끝나면 무엇이 남습니까? 결국 사람과 관계가 남아야 진정한 마을교육 아닐까요."

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큰사진보기 ▲지붕없는 학교를 설명하는 유성상 교수학생이 팔천명인 아프리카 모잠비크에 있는 학교의 지붕없는 교실의 실상을 사진을 보여주며 설명하는 유성상 교수 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

인천 지역의 마을 교육 활동가들과 현장 전문가들이 한자리에 모였다. 인천시교육청이 전국 최초로 마을교육지원단을 신설하며 '마을교육공동체'라는 깃발을 올린 지 7년. 지난 세월의 성과를 되짚고, 앞으로 나아갈 길을 모색하는 '인천 마을교육공동체 토론회'가 17일 오후 인천시청 앞 비전타워 건물에서 50여 명의 활동가가 참석한 가운데 열렸다.문화예술, 생태놀이, 대안교육 등 현장의 최전선에서 아이들을 마주해 온 활동가들은 이날 거침없는 목소리로 현장의 한계를 짚었다. 이어서 진행된 유성상 서울대 교육학과 교수의 초청 강연은 브라질의 교육학자 파울루 프레리의 교육개혁 실험을 통해 한국 마을교육의 좌표를 다시금 고민하게 만들었다.이날 토론회의 가장 뜨거운 화두는 '지속 가능성'이었다. 지난 7년간 양적 성장은 이뤄냈지만, 행정 중심의 지원 체계가 한계에 부딪혔다는 지적이다.미추홀구에서 숲생태 놀이터를 운영하는 전용식 대표는 "밧줄 놀이터를 하나 설치하려면 아침 8시부터 나와 온몸에 땀을 흘리며 일해야 하지만, 정작 예산은 강사료와 재료비가 꽉 막혀 있어 유연하게 쓰기 어렵다"라며 "매 회차 쏟아지는 민원과 경직된 정산 방식 속에서 활동가들이 지쳐가고 있다"고 토로했다.영종도의 지역적 특성을 살려 항공 산업 체험과 세계시민 교육을 접목해 온 김종욱씨는, 고 김찬삼 세계여행가의 개척 정신을 잇는 교육의 중요성을 강조했다. 아울러 매년 반복되는 예산 삭감과 단기 지원의 한계를 지적하며, 마을 교육센터 구축과 자격증 제도 도입 등 안정적인 제도적 지원 체계 마련을 촉구했다.학교와 마을의 '시간 차이'에서 오는 마찰도 도마 위에 올랐다. 신포동에서 마을교육 활동을 해온 한 참석자는 "학교는 이미 촘촘한 연간 학사 일정이 짜여 있어 마을의 제안을 수용하기 어렵고, 아이들은 시험 기간이면 마을 활동을 멈출 수밖에 없다"라며 "행정이 주도해 일방적으로 내리는 사업이 아니라, 학교와 마을이 사전에 머리를 맞대는 구조가 필요하다"고 강조했다.현장의 깊은 고민 속에 마이크를 잡은 유성상 서울대 교육학과 교수는 브라질 상파울루시 교육감 시절 파울루 프레리가 주도했던 '인터 프로젝트(Inter-project)'를 소환했다.유 교수는 "1989년 프레리가 상파울루시에서 시도했던 교육개혁은 가장 열악한 빈민가 공립학교의 인프라를 채우는 것과 동시에, 교실 안의 교수-학습 관계를 완전히 뒤집는 작업이었다"고 설명했다.교사와 학생이 수평적 대화를 나누며 가난, 실업, 불평등 등 삶의 맥락에서 '생성적 주제'를 이끌어내는 교육, 즉 교과서 암기 위주의 교육에서 벗어나 아이들의 삶과 지역 사회를 연결하는 교육이 바로 프레리가 꿈꾼 민중적 공립학교의 핵심이었다.프레리의 실험은 짧은 임기와 정치적·이데올로기적 저항, 예산 부족 등으로 한계를 맞닥뜨리기도 했다. 그러나 유 교수는 "프레리가 임기 끝난 뒤에도 현장에 남았던 것은 행정적 성과가 아니라, 변화를 믿고 뛰어든 20%의 교사와 활동가들이었다"라며 "마을교육 공동체 운동 역시 단순히 관 주도의 지원금이나 사업 숫자에 의존할 것이 아니라, 가치 기반의 연대와 주체적인 전문성 확보로 나아가야 한다"고 제언했다.토론회에 참석한 활동가들과 전문가들은 입을 모아 행정의 변화를 촉구했다. 지자체장의 성향에 따라 예산이 반토막 나고, 1년마다 생사를 걸어야 하는 공모사업 방식으로는 진정한 의미의 마을교육을 뿌리내릴 수 없다는 것이다.결국 이날 토론회가 남긴 메시지는 명확하다. 마을교육은 행정이 위에서 아래로 내려 보내는 '일회성 사업'이 아니라, 주민과 활동가들이 자신이 사는 마을에서 교육의 주인이 되어 학교와 함께 만들어가는 '자치 운동'이어야 한다는 점이다.인천의 마을 교육 활동가들은 이날 모아진 현장의 목소리를 바탕으로 향후 교육청과 지방자치단체에 실효성 있는 정책 제안을 전달하고, 흔들리지 않는 지속 가능한 교육 생태계를 만들기 위한 연대를 다져나갈 계획이다. (사) 마을교육공동체포럼, 인천마을공동체 포럼에서 주관하였다.