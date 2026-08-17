'물폭탄' 맞은 남부... 이 대통령 "추가피해 최소화에 모든 역량"

큰사진보기 ▲산사태에 피해 본 거제 주택가17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 토사와 나무 등이 흘러내리고 안전펜스가 무너져 있다. 2026.8.17 [경남소방본부 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 경남 거제 등 남부 지방 폭우 상황과 관련해 관계부처와 지방정부 등이 추가 피해를 최소화하는 데에 모든 역량을 집중해야 한다고 강조했다.이 대통령은 17일 오후 X(옛 트위터) 계정에 "거제를 비롯한 남부 지방의 폭우 피해가 우려된다"며 "갑작스러운 폭우로 생명을 잃으신 분의 명복을 빌며, 유가족께 깊은 위로를 전한다. 아울러 부상자들의 쾌유를 기원한다"는 글을 남겼다. 이어 "무엇보다 중요한 것은 추가 피해가 발생하지 않도록 하는 것"이라며 "관계부처와 지방정부는 현장에서 필요한 조치를 신속히 시행하고, 피해를 최소화하는 데 모든 역량을 집중해달라"고 당부했다.이 대통령은 "특히 이번 호우가 그치더라도 지반이 약해지고 하천 수위가 높아져 후속 피해가 발생할 가능성도 있는 만큼, 기상과 현장 상황을 세심히 살피며 위험 요인에 선제적으로 대응해 주기 바란다"고 했다. 그는 "정부 역시 중앙재난안전대책본부를 중심으로 호우 상황을 면밀히 살피고 있다"며 "작은 위험 신호에도 주의를 기울이며 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 또한 "기후변화로 인해 재난의 범위와 양상이 과거와 크게 달라지고 있다"며 "새로운 재난 위험을 종합적으로 분석하고 기존 대응체계를 근본적으로 재점검해 국민의 생명과 안전을 지킬 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다. 끝으로 "피해 예방과 복구를 위해 애써주고 계신 공무원과 소방·경찰·구조 인력 여러분, 조금만 더 힘내주시라"면서도 "무엇보다 여러분 자신의 안전도 반드시 챙겨주시길 당부드린다"고 했다.한편 경상남도 일대는 16~17일 하루 사이에 기록적인 폭우가 쏟아졌다. 거제에는 이날 오후 6시까지 638.7mm의 비가 내린 것으로 집계됐다. 이 수치는 1972년 1월 24일 거제에서 기상관측을 시작한 이후 가장 많은 일 강수량이며 기상청이 강수량 등을 관리하는 97개 종관기상관측지점의 역대 일 강수량 중에서도 세 번째다. 거제와 가까운 통영도 같은 시간 기준 일 강수량 453.7mm가 내려 지역 일 강수량 1위 기록이 바뀌었다.중앙재난안전대책본부에 따르면, 17일 오후 5시 기준 호우 피해 신고는 주택·도로 침수와 수목 전도 등 총 2324건에 달했다. 인명 피해는 사망 1명, 부상 4명이며 사망자는 거제 옥포동에서 발생한 산사태로 숨졌다. 이번 호우로 부상과 경남, 제주 등 3개 시·도 8개 시·구에서 240세대 389명이 일시 대피했다. 행안부는 전남 광주와 부산, 경남 지역에 특별교부세 30억 원을 긴급 지원하기로 했다.