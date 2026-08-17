호남과 비전이 갈랐다... 당대표 김민석 앞에 놓인 "당내통합"

▲김민석 더불어민주당 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표로부터 당기를 건네받고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기