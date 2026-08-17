'연임 실패' 정청래 "부족한 후보라 졌다, 알정찍 당원들 감사"

8·17 더불어민주당 전당대회에 당대표 후보로 출마했으나 김민석 후보에게 패한 정청래 후보가 자신의 지지자들에게 "한없이 죄송하다"라며 낙선 소감을 밝혔다.
정 후보는 17일 오후 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 당대표 선거 결과 발표 뒤 대회장을 빠져나와 지지자들 앞에서 "우리는 열심히 싸웠다. 그런데 정청래는 졌다"라며 "우리는 숫자로 졌지만 우리의 열정과 가치가 졌다고는 생각하지 않는다"라고 밝혔다.
그러면서 "그동안 당원과 지지자들이 보여주셨던 눈물겨운 정청래 지지와 사랑, 전국 방방곡곡에서 '알정찍(알았어 정청래 찍을게)'을 외쳐주신 당원들에 정말 깊이 감사드린다"라고 덧붙였다.
정 후보는 "저보다 더 절박하고 간절한 지지자와 당원들을 보면서 '좀더 열심히 뛸 걸' 하는 후회와 반성도 많이 했다"라고 말했다. 이어 "조직은 바람을 이기지 못한다. 그런데 이번엔 그 조직이 너무 셌나 보다"라며 "명사수는 바람을 계산하지 않고 활을 쏜다. 제가 명사수가 되지 못해 한없이 죄송하다"라고 밝혔다.
정 후보는 "제가 비록 졌지만 이재명 정부 성공의 완성은 정권 재창출로 마무리된다"라며 "정권 재창출을 하려면 총선과 대선에서 이겨야 하는데 이 사람 빼고 저 사람 빼고, 누구랑 총선을 승리한다는 말인가"라고 말했다. 이어 "우리부터 총단결하고 범민주 진보세력 통합과 연대로 민주당을 더 키우고 개혁해 국민들의 마음을 얻어야 총선과 대선에서 승리할 수 있다는 건 이미 정해진 정답이고 우리가 가야 할 길"이라고 덧붙였다.
정 후보는 또 "제 주장이 잘못되고 틀려서가 아니라 부족한 후보라서 진 것 같다"라며 "정청래 후보는 졌지만 정 후보를 지지했던 여러분은 승리했다"라고 말했다. 그러면서 "여러분의 눈물을 짚신 삼아 뚜벅뚜벅 앞으로 나아갈 것"이라며 "더 깊고 넓은 민주주의 바다에서 다시 만나자"라고 말을 맺었다.
정 후보는 김민석 후보를 향해 "아까 발표되자마자 축하드린다고 인사했다"라며 "진심으로 축하드린다. 앞으로 신임 당대표로서 잘해주실 것을 부탁드린다"라고 말했다. 송영길 후보를 향해선 "위로의 말씀을 드린다"라고 전했다.
이날 선호투표에 따른 당대표 선거 결과 김민석 후보가 최종 득표율 54.08%로 신임 당대표에 선출됐다. 정 후보는 45.92%를 얻어 낙선했다(관련 기사: 역시 승자는 김민석... 민주당 당대표 당선
https://omn.kr/2jg37).