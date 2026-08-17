'연임 실패' 정청래 "부족한 후보라 졌다, 알정찍 당원들 감사"

▲더불어민주당 당 대표에 출마한 김민석(왼쪽) 후보가 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당 대표 당선이 확정되자 정청래 후보의 손을 잡아주고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기