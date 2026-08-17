역시 승자는 김민석... 민주당 당대표 당선

[기사보강 : 8월 17일 오후 7시 30분]
치열했던 명청대전의 승자는 김민석 후보였다.
17일 오후 더불어민주당 새 지도부를 뽑는 3차 정기전국당원대회(전당대회)에서 김민석 후보가 선호투표제 끝에 최종 득표율 54.08%로 정청래 후보(45.92%)를 꺾고 당대표로 선출됐다.
전날까지 진행된 6개 권역 순회경선 권리당원 투표에서 누적 투표율 49.91%를 기록하며 승기를 잡은 김 후보는 이날 대의원투표와 국민여론조사에서 대역전을 노렸던 정청래 후보를 상대로 승리를 이뤄냈다. 1차 집계에서 과반 득표 후보자는 없었고, 선호투표제를 통해 승자가 결정됐다.
민주당 중앙당선거관리위원회가 발표한 구체적인 선거 결과를 살펴보면, ① 순회경선 권리당원 투표 득표율(대구·경북·경남 가중치 5% 반영)은 김민석 후보 55.94%(430,242표), 정청래 후보 44.06%(338,809표)였다. ② 전국대의원 투표(대구·경북·경남 가중치 5% 반영)에서는 더욱 큰 차이가 났다. 더블 스코어였다. 김민석 후보 66.69%(9,541표), 정청래 후보 33.31%(4,765표)였다. 하지만 ③ 국민여론조사에서는 정청래 후보가 아슬아슬하게 이겼다. 정청래 후보 50.70%, 김민석 후보 49.30%였다.
최고위원 경선에서 김용 후보의 막판 뒤집기는 없었다. '친청계 3명' - '친명계 2명'이 당선됐다. 친청계에서는 최민희·이성윤·한민수 후보가, 친명계에서는 박선원·서미화 후보가 당선됐다. 수석최고위원으로 불리게 될 1위 당선자는 최민희 후보였다.
당선된 이들의 최종 득표율은 최민희(18.35%), 박선원(17.57%), 서미화(16.60%), 이성윤(16.35%), 한민수(15.86%) 순이었다. 낙선한 김용 후보 득표율은 15.26%였다.
김민석 후보는 당대표 수락 연설에서 "민주당을 바꾸겠다. 언어도 정책도 태도도 문화도 진화할 것이다. ABC에서 시작하겠다"면서 "A
ffordability, 먹고사는 민생 정치, 생활비 정치, B
road, 크고 넓은 덧셈 정치, 확장 정치, C
ompetence, 유능한 정치, 유능한 민생 중심 다수 정당 민주당이 될 것"이라고 강조했다.
이어 "당청 관계, 당정 관계는 국정 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평관계가 될 것이다. 당은 이재명 대통령과 국민주권정부 성공을 위해 뛸 것이다. 그 성공이 국민의 성공이기 때문이다. 그 성공을 위해 토론하고 직언하고 방패가 되고 민심 창구가 될 것"이라고 말했다.
이어 "정청래, 송영길이 함께 뛸 것입니다. 제가 그 장을 넓게 열고 함께 모실 것"이라고 전했다.