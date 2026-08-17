역시 승자는 김민석... 민주당 당대표 당선

큰사진보기 ▲당기 흔드는 김민석 신임 대표김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 당기를 흔들어 보이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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치열했던 명청대전의 승자는 김민석 후보였다.17일 오후 더불어민주당 새 지도부를 뽑는 3차 정기전국당원대회(전당대회)에서 김민석 후보가 선호투표제 끝에 최종 득표율 54.08%로 정청래 후보(45.92%)를 꺾고 당대표로 선출됐다.전날까지 진행된 6개 권역 순회경선 권리당원 투표에서 누적 투표율 49.91%를 기록하며 승기를 잡은 김 후보는 이날 대의원투표와 국민여론조사에서 대역전을 노렸던 정청래 후보를 상대로 승리를 이뤄냈다. 1차 집계에서 과반 득표 후보자는 없었고, 선호투표제를 통해 승자가 결정됐다.민주당 중앙당선거관리위원회가 발표한 구체적인 선거 결과를 살펴보면, ① 순회경선 권리당원 투표 득표율(대구·경북·경남 가중치 5% 반영)은 김민석 후보 55.94%(430,242표), 정청래 후보 44.06%(338,809표)였다. ② 전국대의원 투표(대구·경북·경남 가중치 5% 반영)에서는 더욱 큰 차이가 났다. 더블 스코어였다. 김민석 후보 66.69%(9,541표), 정청래 후보 33.31%(4,765표)였다. 하지만 ③ 국민여론조사에서는 정청래 후보가 아슬아슬하게 이겼다. 정청래 후보 50.70%, 김민석 후보 49.30%였다.최고위원 경선에서 김용 후보의 막판 뒤집기는 없었다. '친청계 3명' - '친명계 2명'이 당선됐다. 친청계에서는 최민희·이성윤·한민수 후보가, 친명계에서는 박선원·서미화 후보가 당선됐다. 수석최고위원으로 불리게 될 1위 당선자는 최민희 후보였다.당선된 이들의 최종 득표율은 최민희(18.35%), 박선원(17.57%), 서미화(16.60%), 이성윤(16.35%), 한민수(15.86%) 순이었다. 낙선한 김용 후보 득표율은 15.26%였다.김민석 후보는 당대표 수락 연설에서 "민주당을 바꾸겠다. 언어도 정책도 태도도 문화도 진화할 것이다. ABC에서 시작하겠다"면서 "ffordability, 먹고사는 민생 정치, 생활비 정치,road, 크고 넓은 덧셈 정치, 확장 정치,ompetence, 유능한 정치, 유능한 민생 중심 다수 정당 민주당이 될 것"이라고 강조했다.이어 "당청 관계, 당정 관계는 국정 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평관계가 될 것이다. 당은 이재명 대통령과 국민주권정부 성공을 위해 뛸 것이다. 그 성공이 국민의 성공이기 때문이다. 그 성공을 위해 토론하고 직언하고 방패가 되고 민심 창구가 될 것"이라고 말했다.이어 "정청래, 송영길이 함께 뛸 것입니다. 제가 그 장을 넓게 열고 함께 모실 것"이라고 전했다.