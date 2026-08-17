청와대 "한미연합훈련 긴밀히 조율해 와... 북미대화 기대"

청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령의 "한미연합군사훈련 대폭 축소 지시" 발언과 관련해 "한미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해 왔으며 앞으로도 이와 관련한 구체사항에 대해 공조해 나갈 것"이라고 밝혔다. 무엇보다 트럼프 대통령의 메시지가 북미대화로 이어질 수 있을지 기대한다는 입장도 덧붙였다.
청와대 관계자는 17일 관련 질문에 "정부는 트럼프 대통령의 오늘 SNS 메시지에 주목한다"며 이러한 입장을 밝혔다.
또 "북미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북미대화로 이어짐으로써, 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다"며 "이를 위해 긴밀한 한미 공조 하에 페이스메이커로서 필요한 외교적 노력을 경주해나갈 것"이라고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 16일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 본인과 김정은 북한 국무위원장과의 '매우 좋은 관계'를 거론하면서 한미연합훈련 규모를 대폭 축소하라는 지시를 내렸다고 밝힌 바 있다.
트럼프 대통령이 하루 전에는 과거 함께 찍은 사진을 SNS에 게시하며 김정은 위원장과의 친분을 강조했던 것을 감안하면 북측에 유화적 메시지를 보내고 있는 것으로 해석될 수 있다( 관련기사 : 트럼프 "한미연합훈련 축소 지시‥. 김정은과 관계 좋아" https://omn.kr/2jfuz
).
다만 청와대는 트럼프 대통령의 이번 SNS 메시지, 특히 '이재명 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었지만 사양하겠다는 답변을 들었다'는 내용을 한국 정부에 대한 불만으로 해석하는 데 대해서는 선을 그었다.
청와대 관계자는 이와 관련, "정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔다"면서 "한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적, 군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혔다.